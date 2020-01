La nueva cultura de la marihuana

[EXTRACTO]

Como el hip-hop, los alimentos saludables y el snowboarding, la marihuana se vuelve corporativa. A medida que más y más estados permiten el uso medicinal de la droga, y California considera la legalización rotunda, los partidarios de la marihuana presionan duro para pulir la imagen de la mota, haciendo franquicias de dispensarios y marcas; estableciendo firmas de consultoría, cabildeo y abogados; montando exposiciones comerciales y un circuito de seminarios, así como abriendo un ámbito de otros negocios relacionados con ella.

Los partidarios dicen que todo es parte de un esfuerzo concertado para cambiar el pasado psicodélico de la contracultura hippie, debido a lo que creen que inevitablemente será un futuro más conservador.

“No poseo un saco Nehru, nunca me he dejado la barba de candado, nunca me he dejado crecer el cabello más allá de la nuca”, contó Allen St. Pierre, el director ejecutivo de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Marihuana. “Y no me gusta el pachuli”.

Steve DeAngelo, el presidente de CannBe, una firma de mercadotecnia, cabildeo y consultoría en esta ciudad, ni siquiera usa la palabra “marihuana”. Por considerarla peyorativa, prefiere el término científico cannabis.

“Queremos hacerla segura, decente y responsable”, dijo DeAngelo sobre la marihuana.

Eso se extiende a su dispensario principal y sus oficinas centrales, el Centro de Salud Harborside en Oakland, con sus luces fluorescentes, un diseño espacioso y nítido, y una gran serie de otros servicios, incluidas atención quiropráctica y clases de yoga. Un viernes reciente, el Centro estaba lleno, con una fila de cerca de 50 personas esperando mientras los empleados detrás del mostrador mostraban a otros clientes los brotes, pastelillos y productos horneados en venta.

“Si no podemos mostrar profesionalismo y legitimidad, nunca nos ganaremos la confianza de nuestros ciudadanos”, dijo DeAngelo. “Y sin esa confianza, nunca vamos a llegar a donde necesitamos llegar”.

El destino final, para muchos partidarios, es la legalización. Los californianos decidirán en noviembre si es a eso a lo que quieren llegar, cuando voten en referéndum para legalizar, gravar y regular a la marihuana.

Sin importar el resultado, CannBe dice que espera expandir su modelo de negocios a nivel nacional para convertirse en lo que los admiradores dicen será el “McDonald’s de la marihuana”.