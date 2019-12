¿Qué ocurre con el empleo?: René Quevedo

AMENAZA A LA ESTABILIDAD

Existe inquietud por el reciente y bien orquestado ataque mediático a Panamá, por medio de los mal llamados Panama Papers, y las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el grupo Waked, en el que la solidaridad por la suerte de sus colaboradores es compartida por todas las autoridades del Gobierno, gremios, sindicatos y la sociedad civil.

El impacto de estos acontecimientos preocupa, por el cuestionamiento a Panamá de parte de sectores de la comunidad financiera internacional. Al margen de nuestras afinidades políticas y de que reconozcamos que hay cosas por mejorar, alimentar la incertidumbre y el “morbo” con predicciones “apocalípticas” no ayuda a nadie. Hablamos del país, no de un gobierno en particular. Sin demeritar la importancia por las repercusiones de estos eventos en aspectos tan importantes como el empleo, hay que analizar, con cifras y sin prismas políticos, qué está pasando y evaluarlo desde una perspectiva histórica.

Los informes laborales de la Contraloría señalan que durante 2009 se agregaron 18 mil 880 nuevos empleos a la economía, mientras que en 2010 se sumaron otros 14 mil 791, para totalizar 33 mil 661 (2009-2010). En comparación, en 2014 se añadieron 23 mil 9 empleos, mientras que para 2015 fueron 38 mil 490. El total entre 2014 y 2015 fue de 61 mil 499; es decir, 27 mil 838 empleos por encima (+83%) a los generados entre 2009 y 2010.

La ganancia neta entre 2014 y 2015 se dio a pesar de contracciones importantes en la construcción (-22 mil 197), agricultura (-11 mil 738) y actividades profesionales, científicas y técnicas (-8 mil 331), que fueron contrarrestadas por incrementos en sectores como comercio (+10 mil 961) y logística (+10 mil 77).

Además, entre julio 2009 y abril 2011 se tramitaron 352 mil 813 contratos laborales en el Ministerio de Trabajo, mientras que entre julio 2014 y abril 2016 fueron 415 mil 347. Es decir, 62 mil 534 contratos más (+18%). Contrario a la percepción, las cifras documentan que el ritmo de generación de empleo ha sido hasta ahora superior al del quinquenio pasado, consistente con otros indicadores, como las cotizaciones a la Caja de Seguro Social y el consumo de energía que han mostrado crecimiento.

Los aspectos estructurales de la generación de empleo se mantienen sólidos y esto es un punto a favor para enfrentar el posible impacto de los fenómenos coyunturales. Claro que hay factores que ameritan atención, según el Informe de la Alta Comisión de Empleo (2014), como la pérdida de protagonismo juvenil en la expansión laboral y el aumento de la informalidad y la delincuencia. Tenemos tres “enemigos”: Hambre, exclusión y desigualdad. La peor amenaza a la estabilidad social y económica del país no son los Panama Papers, sino que nuestros jóvenes, un tercio de la población en edad productiva, solo se beneficien del 6% de las oportunidades que genera el crecimiento económico del país.