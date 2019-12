El odiado tranque: Rolando Anguizola B.

CAOS VIAL

La ciudad de Panamá adolece de una suerte de enfermedad vial, más conocida como “tranque”. Padecimiento que provoca ansiedad, neuralgias, alta presión, asma y otras enfermedades respiratorias. En nuestro país aún no se ha cuantificado en detalle el gasto médico que estas enfermedades generan entre los ciudadanos, no obstante, se sabe que es considerable, además resta horas de trabajo y descanso. También genera desgaste y daños en los vehículos, igual que gasto inútil de combustible, entre otros problemas.

Las causas del congestionamiento vial son harto conocidas, por ejemplo, edificios y barriadas mal planificadas y cero construcción de nuevas avenidas, mientras que las existentes se utilizan como parqueos. Así, una avenida de cuatro carriles se reduce a dos y hasta uno, porque a alguien se le ocurre estacionar su auto en doble línea.

El gobierno martinelista intentó resolver el caos con proyectos inútiles, porque no construyó nuevas avenidas ni adicionó carriles a los existentes. Se concentró en los diseños faraónicos, costosos y chabacanos, propios de los proyectos “llave en mano”, como el fallido corredor de la vía Brasil, hoy más trancado que nunca.

El “no voy” de los taxis, sumado al desastre de Mi Bus, nos obliga a comprar miles de automóviles, hace que revivan los “diablos rojos” y que proliferen centenares de invisibles busitos piratas. Todo esto contribuye al caos, la rebusca, la falta de profesionalismo, mientras los pocos agentes de tránsito se pierden cuando más los necesitas.

Los tranques parecen de imposible solución, pero hay una ventana por la que debemos alumbrar, con luces largas, tomando muy en cuenta que en el siglo pasado las principales avenidas de la ciudad capital se construyeron de cuatro y seis carriles. Gracias a ese diseño, es viable controlar lo peor del congestionamiento vehicular. Esto se logra permitiendo el natural desahogo de la circulación y prohibiendo que los vehículos se estacionen en las avenidas principales. Sacando de circulación un mínimo de 30 mil carros, el uso de las viejas avenidas permitiría que la ciudad se despejara. Este fenómeno también ocurre, varias veces al año, cuando viajamos al interior del país con motivo de los carnavales, Semana Santa o los puentes de fines de semana.

El congestionamiento vial no se resuelve malgastando recursos para construir entre 2 mil o 3 mil estacionamientos, lo que se requiere es desplazar esos 30 mil automóviles. El Estado tiene el poder para establecer las políticas, leyes y reglamentos especiales, y debe buscar el apoyo de la empresa privada, que –mediante incentivos apropiados– dispone del financiamiento y la capacidad logística para construir edificios con capacidad para estacionar entre 30 mil y 40 mil autos en menos de cinco años.

Estos planteamientos no son novedosos ni estamos descubriendo el agua tibia, no hay langostinos gratis. El proyecto que no arranca, nunca termina. Se necesita un timonel sereno pero vigoroso, creativo y visionario. Estas son armas políticas que utilizadas sabiamente producirán resultados, si los dirigentes civiles y los altos funcionarios del Gobierno coordinan las acciones y se dedican a trabajar por el pueblo primero.