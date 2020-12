Plasma convaleciente, sin evidencia

Covid-19

Para entender la justificación y la indicación de tratamiento con plasma en algunas enfermedades, debemos conocer que es plasma. La sangre tiene una parte más sólida (espesa) que está integrada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otros componentes, además tiene una porción líquida que es llamada plasma. En ese plasma hay agua, sales, proteínas y entre ellas anticuerpos (partículas de defensa humana).

Cada vez que un humano adquiere una infección, el cuerpo a través de su sistema inmunológico (defensas), crea anticuerpos para destruir el virus o un patógeno y además produce células para atrapar células infectadas. Esas proteínas (anticuerpos) se quedan por semanas, meses, años o de por vida en la sangre por si aparece nuevamente el virus o el patógeno.

Por ende, si una persona ya padeció de COVID-19, lo que se espera es que tenga muchos anticuerpos en el plasma y entonces, en teoría, si seleccionamos ese plasma de ese paciente ya curado y lo usamos en uno enfermo, esos anticuerpos deben atacar y destruir el virus. Interesante hipótesis, además se tienen registro de más de un siglo de usarse ese método de tratamiento en algunas enfermedades, pero sin evidencias robustas. ¿Qué ha sucedido con COVID-19 y el uso de plasma convaleciente? ¿Qué dice la medicina basada en evidencias?

Los estudios de menor fortaleza científica muestran resultados controversiales y por eso muchos clínicos han decidido usarlos y obvio esto abrió puertas para justificar estudios de mayor rigurosidad y calidad científica. Los estudios controlados aleatorios que son los estudios adecuados para probar la efectividad y seguridad de un manejo o tratamiento no han demostrado beneficios. Hasta hoy se han publicado 7 estudios aleatorizados donde cerca de 1200 pacientes han sido evaluados, la mitad recibiendo plasma y la otra mitad el manejo rutinario o alguna otra droga y los resultados no muestran beneficio del plasma con relación a la mejoría de síntomas, a evitar la progresión de la enfermedad, tiempo de hospitalización, necesidad de ventilación mecánica y tampoco disminuye la mortalidad. Algunos análisis de esos estudios (revisión sistemática) han sido realizados por PAHO (OMS) y publicados en su boletín de noviembre. Algunas de las debilidades y cuestionamientos válidos sobre esos estudios y el fallo a probar la utilidad del plasma convaleciente es que la cantidad de anticuerpos existentes en el plasma no son iguales y pueden incluso existir poca cantidad como para ser efectivos, lo que de hecho valida que existen diferencias entre donantes en la posible utilidad del plasma y el otro cuestionamiento es el momento en que es usado. Por todo lo anterior organizaciones científicas mundiales recomiendan solamente usar plasma convaleciente de donante que se curó de COVID-19 en actuales infectados con SARS-CoV-2 si es para un estudio controlado aleatorio aprobado por un comité de ética de investigación.

El otro aspecto interesante, es el hecho de ser un proceso que lleva tiempo y gastos de recursos, se requiere de donantes y procesos en laboratorios de hematología. Desafortunadamente, en América Latina se han atraído donantes promoviendo ciertos pagos y a nivel de la medicina privada los gastos para los pacientes que reciben el tratamiento son muy elevados. Al menos con COVID-19 ambos puntos en algunos países no han sido regulados, sin embargo, en la actualidad no debe ser necesario pues no se justifica su uso excepto para un estudio controlado aleatorio. En Panamá, se han hecho y se hacen solicitudes a través de la radio, TV y por redes sociales motivando la donación de plasma por la población recuperada de COVID-19 y obvio esto crea la sensación errada de ser una terapia probada y efectiva en COVID-19.

El plasma convaleciente, actualmente, NO ha probado servir como tratamiento de COVID-19 y aunque sea usado como terapia de rescate NO se justifica su uso contra la COVID-19 basado en estudios de adecuada calidad.

El autor es médico e investigador clínico