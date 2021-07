Lo decíamos la semana pasada, citando las palabras de la abuela de Rubén Blades: “pobre es el que no tiene intelecto ni espíritu, pobre es el ignorante. Un idiota se gana la lotería mañana y no deja por eso de ser pobre. Hay gente que es pobre porque lo único que tiene es dinero”.

La ignorancia nada tiene que ver con los títulos académicos, como la riqueza nada tiene que ver con el dinero, como nada tiene que ver el haber sido presidente de la república con ser una buena persona. Y ese es el diagnóstico del pobre Toro: sólo tiene dinero, títulos académicos y un ex alto cargo en este país que nadie se explica cómo alcanzó.

Lo despreciable de las fotos de cazador no es la imagen en sí, que ya apesta a complejo de ricachón, sino las excusas arrogantes y poco inteligentes que, bien pensado, no me extrañan en un ser tan pagado de sí mismo y al que no le alcanza la mirada para ver el ridículo universal que hace, argumentando odio y envidia. Hay que ser muy corto de pensamiento para escribir semejantes sandeces.

El pobre Toro es un síntoma de nuestra circunstancia: así son muchos políticos de ahora mismo, pero no hemos visto sus “fotos”. Hay mucho hijo de doña Mercé que se las da de hijo de madame Inés (recuerden la canción de Bonny Cepeda), con acomplejados gustos para parecer disque de la “jai clás”, y las fotos del Toro cazador tienen mucho de cutre y huachafo, de ridículo oropel de subdesarrollado que quiere dárselas de lo que no es.

No es odio, ni envidia, es puro desprecio. Yo no como jaguares ni elefantes, no soy tan idiota como para creer que es igual matar a un ejemplar de esos que a una gallina o a un salmón. Cuando lo vean por las calles o las redes, no lo odien, sientan tristeza por él. Pobre Ernesto, pobre Toro.

El autor es escritor