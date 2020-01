¿Cómo pulsa la nación?: Rafael Spalding

OTRA MIRADA

Una revisión detallada del Pulso de la Nación (4/7/2011) nos lleva a concluir que el presidente Martinelli tiene una aprobación ciudadana de menos de 40%, muy inferior a la reportada, 64.1%.

En la encuesta se usan cerca de 20 temas para evaluar su desempeño y en casi todos los encuestados repudian las decisiones o planes del Gobierno. A continuación comento los puntos más sobresalientes. No es usual evaluar a un director separadamente de su equipo, lo normal es medir su desempeño y premiarlo o repudiarlo según los resultados de su equipo. reporta en su primer tema que los encuestados asignan 64.1% al desempeño del Presidente y, separadamente, 55.6% a su gabinete. Parece ser que se compara el desempeño del Presidente con el de su gabinete, y esto no tiene sentido. Los encuestados evaluaron desfavorablemente el desempeño de tres ministros y el de los directores de la Autoridad de Turismo y de la Autoridad Nacional de Aseo. El repudio a estos funcionarios se transforma en repudio a la decisión del Presidente por mantenerlos en sus cargos. Más del 60% de los encuestados desaprueba el desempeño del Presidente en 10 temas puntuales e importantes, entre ellos: que no ha cumplido con sus promesas de campaña; que los políticos se enriquecen indebidamente; que el Presidente no es transparente en la cosa pública, y que no votarían por la reelección inmediata. El 63.4% considera que el Ejecutivo interfiere en los otros poderes. La interferencia en los otros poderes es una de sus faltas más serias. Violatoria de la Constitución, su efecto, entre otros, es desarticular la Constitución, perjudicando la institucionalidad y dejando la puerta abierta a la impunidad en actos de corrupción e injusticia. Algunos rechazos son de vieja data, aplicados a los gobiernos de Pérez Balladares, Moscoso y Torrijos. Casi el 70% considera que el Ejecutivo piensa en el beneficio de algunos pocos y más del 70% considera que la corrupción es igual o peor que antes.

En parte de la encuesta se pide indicar los errores y avances del Gobierno. Los principales errores indicados son el alza en la canasta básica y en el costo del transporte. Los principales avances son el programa de 100 para los 70 y la beca universal. En general, los errores y avances tocan temas de costo de vida y, en menor grado, de comportamiento: corrupción, ineficiencia, injusticia, inseguridad, etc. Consideramos que en esta parte de la encuesta la formulación de las preguntas puede ser mejorada.

Al eliminar la evaluación aislada del Presidente y medir su desempeño, basado en los resultados de todos los otros temas en la encuesta, concluimos que el Sr. Martinelli tiene una aprobación de menos del 40%.