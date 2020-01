Lo que no quieres escuchar ni ver ...: Guillermo Ford

CONSECUENCIAS

Oír y escuchar no es lo mismo. Poner la vista solo en lo que te gusta o conviene puede salirte caro. ¿Por qué será que los humanos, por regla general, solo buscamos nuestra comodidad y confort, sin muchas veces ver un poco más allá, sin pensar que cada acción que se genere supondrá una reacción, que puede ser negativa o positiva?

Es importante captar la realidad para no engañarnos o pensar que engañamos a nadie, ni creernos más inteligentes o perspicaces, al sostener ideas que riñen con la realidad de nuestros semejantes, a quienes perjudicamos. Intentemos hacer las cosas bien, de forma genuina, y sin pretender ser el primero en todo.

¿Por qué no transmitir que podemos, con serenidad y cordura, influir de forma positiva? Así, adaptándonos al que gobernamos, lograremos un mejor liderazgo. El verdadero líder trabaja para los demás, no para él mismo.

Ante los ataques, hay que hacerse fuerte. Sobre todo cuando vienen acompañados de gritos y de altavoces que solo reflejan debilidad y falta de razón. La paciencia y perseverancia ante lo desconocido nos llevan a la meta, si el objetivo está claro y definido.

Seamos líderes, pero de aquellos de verdad; de los que están dispuestos al sacrificio; de los que prometen trabajo arduo, lágrimas y sudor; no solo regalos, vida fácil y placentera.

Seamos héroes de nuestra propia autoría, con ánimos incansables ante sus principios. Porque la división de estos ayuda al adversario; porque pensar en pequeño cuesta lo mismo que pensar en grande; porque ser visionario, con retos alcanzables y ambiciones claras y sanas, promueve a los seguidores que ven una luz a sus aspiraciones y necesidades. Imaginemos que todo es posible y que el obstáculo lo ponemos nosotros mismos.

Hay que desafiar, ya que nada es para siempre ni inamovible, solo el cambio es seguro. No creamos que estar al mando será eterno. Hay que trabajar con responsabilidad porque esto genera frutos, mas la sola autoridad en sí misma se pierde cuando mal se administra.

No es posible vencer a los principios y valores, a las actitudes y luchas progresistas, a la moralidad y a la razón si están profundamente arraigadas, si provienen del interior del líder y de su habilidad para transmitirlas y transformarlas en acciones que buscan un mejor futuro y bienestar. Luchemos por esos principios, pero también escuchemos, porque así enriquecemos nuestro interior. Hay tantas cosas por aprender y quien menos pensamos que nos podría aportar, hará de nosotros alguien más sabio. Escuchar y ser flexible nos convierte en seres más fuertes, mejor preparados.

Hablemos de forma clara y sencilla. Transmitamos nuestras ideas de manera que lleguen a todos con claridad, sin necesidad de medias verdades o medias mentiras. No hay peor verdad que aquella que nace de descubrir que nos engañaron, y cuyos sinsabores y amarguras son difíciles de sacar de nuestro sistema. No callemos ante las desigualdades ni los atropellos, porque estos al final terminan consumiendo nuestro ser y nuestra alma.

Si todas estas reflexiones no te llegan ni te motivan, entonces mira para otro lado. Hazte el sordo, ya que según tú no te afectan, y parecen más bien cantos de sollozos que a ti no te incumben. Si así te ves y te sientes, mejor empieza a poner tus bardas en remojo, porque tarde o temprano cuando te toque no podrás buscar más que en tus llantos y quejas, reconociendo entonces que te equivocaste, aunque un poco tarde.

Nuestro país nos necesita, siempre y en todo momento; haciendo patria, buscando nuestro destino, que finalmente será forjado con cada acción que generemos, sin descanso y con pasión. No hacerlo, mirar para otro lado, solo genera duda sobre quiénes somos o a qué aspiramos como nación. Luchemos por lo que consideramos correcto, escuchando con atención para no dejar desviar nuestra atención hacia el verdadero objetivo, y observando las acciones para no perder de vista que las obras sean, verdaderamente, constructivas. No escuchar ni ver mañana, nos puede doler.