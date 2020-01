La tábula rasa en la Iglesia: Paco Gómez Nadal

EL MALCONTENTO

Este siglo XXI es delirante. Casi todo se mueve a una velocidad sideral que no permite retener los hechos ni tener una postura sólida sobre ellos. No parece casual tanta mudanza, tanto devenir esquizofrénico, tanto cambio de sexo en el paraíso de los eunucos.

Muy bien. Ahora monseñor Romero es beato y sus asesinos intelectuales (libres y enriquecidos) asistirán a misa para celebrar la gran noticia. Este beato del pueblo y de las ideas progresistas en contra de los gorilas que llevan manejando América Latina las últimas décadas es un recuerdo incómodo para Centroamérica que ahora siente cerrado el ciclo con una especie de suspiro de alivio por la justicia divino-terrenal practicada por el papa Francisco.

La Iglesia oficial hace una operación de marketing perfecta que se complementa con la canonización previa y exprés de Juan Pablo II, entre cuyos méritos está haber hecho oídos sordos a las denuncias que le llevó en mano Romero hasta el Vaticano 10 meses antes de ser asesinado. Para completar el círculo y dejar a todos contentos la élite eclesial también beatificó, antes que a Romero, a Álvaro del Portillo, la mano derecha del fundador del Opus Dei (la iglesia de los ricos). Todos contentos. Tábula rasa, olvido, folclore santero, alegría católica y vía libre para la impresión de camisetas y tazas con la imagen del hombre que reconoció: “Yo estaba ciego. Estaba con los ricos. Me había olvidado que el Evangelio nos pide estar al lado de los pobres”. Cuando se dio cuenta, empezó a practicarlo y lo mataron por ello.

Lo único bueno que puede quedar de esta romería eterna es que algunos prelados de la Iglesia católica recuerden las palabras de Romero, o de Ellacuría, o de Casaldáliga, o de Gustavo Gutiérrez, o del (aún apestado) Leonardo Boff y den un giro radical a sus discursos y, ante todo, a sus prácticas.

Mensaje para la Iglesia panameña, por ejemplo. Si en su seno hay hombres y mujeres (doy fe de ello) que están comprometidos de alma y trabajo con los excluidos de esta sociedad (la mayoría), la élite de la Iglesia se sigue quedando en cuatro discursos contra la corrupción desde una posición centralista y ajena a la realidad.

Cuando la Iglesia ha mediado en los recientes conflictos entre pueblos indígenas o afrodescendientes y los gobiernos de turno, siempre ha jugado a desactivar las resistencia, a buscar acuerdos indignos para los dignos resistentes. Mientras, otros y otras religiosas trabajaban al lado en las trincheras, respetando las decisiones de los pueblos y buscando que los intereses de los nadie primaran sobre los intereses de los pocos que tienen todo.

Yo sé que todo es extraño, que obispos y purpurados se sienten desconcertados ante el nuevo (y tan elemental) discurso del papa Francisco. Que si hay que salir de los templos, que si hay que estar junto a los excluidos, que si eso de ser homosexual no es un pecado mortal, que si divorciarse no supone el fin del mundo, que si hay que perdonar el pecado del aborto… Esto no hay quien lo soporte… hasta hace poco el Papa jubilado les decía lo contrario y la verdad, la puritita verdad es que ahí se sentían más cómodos.

Pero yo creo que deben aprovechar este tiempo extraño para reconvertirse y abrazar con entusiasmo la oportunidad discursiva de ser cristianos de verdad. No solo ellos. Imaginen esos feligreses a los que les habían acostumbrado a ir a misa y cerrar los ojos, a pecar y confesar para empatar, a mirar cómo se violaban los derechos humanos fuera del templo mientras ellos se daban golpes de pecho… Ahora, todo les empuja fuera de las cuatro paredes y del incienso.

Escribía Óscar Romero, “debemos estar claros desde el principio de que la fe cristiana y la actuación de la Iglesia siempre han tenido repercusiones socio-políticas. Por acción o por omisión, por la connivencia con uno u otro grupo social los cristianos siempre han influido en la configuración socio-política del mundo en que viven”. ¿Ha reflexionado la Iglesia católica de Panamá sobre su influencia en esa configuración? Hay responsabilidades no asumidas y connivencias vergonzantes no aceptadas. La tábula rasa solo es posible si esta misma Iglesia cambia profundamente y acepta el reto de “la respuesta (…) a las exigencias del mundo real socio-político en que vive (…). Se trata de la verdadera opción por los pobres, de encarnarse en su mundo, de anunciarles una buena noticia, de darles una esperanza, de animarles a una praxis liberadora, de defender su causa y de participar en su destino. Esta opción de la Iglesia por los pobres es la que explica la dimensión política de su fe en sus raíces y rasgos más fundamentales. Porque ha optado por los pobres reales y no ficticios, porque ha optado por los realmente oprimidos y reprimidos, la Iglesia vive en el mundo de lo político y se realiza como Iglesia también a través de lo político. No puede ser de otra manera si es que, como Jesús, se dirige a los pobres...”, (beato Romero dixit).