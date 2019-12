En tiempos de cambio...: Salomón Díaz Saturno

LEGALIZACIÓN DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

Me gusta pensar que tengo la capacidad de ver “los grises”, de mirar una situación y entender que hay matices, y que no todo puede ser blanco o negro. He visto en estos últimos días muchos mensajes e imágenes que amigos, conocidos y, sobre todo, figuras públicas de todo el mundo han publicado acerca de la aceptación de la unión conyugal entre personas del mismo género o, como se dice popularmente, del matrimonio gay. En esta época todos conocemos a alguien que se define abiertamente homosexual. Algunos son seres integrales y exitosos, otros no, igual sucede con los heterosexuales. Lo cierto es que esto permite comprender que la homofobia es tan nefasta como la xenofobia, el racismo o cualquier acto discriminatorio contra nuestros semejantes. Sin duda, es un logro trascendental para la comunidad LGBT y sus activistas en Estados Unidos (EU), tras muchos años de lucha y víctimas por la intolerancia. Todos somos iguales y debemos tener los mismos derechos.

Pienso que si dos seres humanos desean unirse y sienten amor el uno por el otro, nadie debe interponerse. Cuando dos adultos plenamente facultados deciden de forma voluntaria firmar un acuerdo, sin perjuicio a terceros, eso da pie a la validez de un contrato entre las partes. En este caso a la unión conyugal que, entre otras cosas, les permite representarse, protegerse y asistirse el uno al otro, como lo hace cualquier matrimonio civil. Sin embargo, debo decir que veo un gris muy evidente en esta situación, que para mí es alarmante. A pesar de todas las premisas que ya expuse por considerar justas, creo que aunque por el momento solo se hable de la legalización del matrimonio gay, estas parejas también tendrán la aspiración de formar una familia con hijos y disfrutar de la paternidad. Por ende, la aprobación de esta ley en EU puede llegar a tener consecuencias muy delicadas al modificar la composición familiar. Bajo el supuesto de que eventualmente se legalice la paternidad en matrimonios gay, proliferará el uso de vientres de alquiler y el servicio de donadores de óvulos y espermatozoides para la concepción del embrión. Así podríamos ver la génesis de la familia transformarse en un negocio común y lucrativo, regulado por leyes mercantiles; y un niño con dos “padres” o dos “madres”, trastornando por completo la esencia y sentido de la familia.

En mi opinión, ni el Estado ni los hombres deben privar a otros de los derechos y obligaciones que los demás gozan, pero tampoco el propio ser humano debe generar leyes que vayan por encima del orden natural que nos rige. Considero que la comunidad LGBT o sus integrantes que estén a favor de la paternidad bajo el matrimonio gay, estarían poniendo su realización personal por encima de los intereses de la criatura, que al no poder decidir por sí misma se vería enfrentada a esta situación. Tengo la certeza de que un hombre no puede reemplazar la figura de una madre, y de que una mujer no puede representar la de un padre, por el simple hecho de que cada quien tiene un género con características intrínsecas, que van más allá del carácter, personalidad o apariencia. El uso de los vientres de alquiler, la adopción, padres y madres escogidos en catálogos y a los que sus hijos jamás conocerán, bajo el matrimonio entre homosexuales (incluso en heterosexuales, con excepción de la adopción), puede tener consecuencias insondables en el desarrollo de la identidad del menor, tanto psicológicas como emocionales. Sin demeritar sus potenciales cualidades para criar a un hijo.

En nuestras sociedades formadas por personas que son diferentes entre sí, debe reinar el diálogo permanente y, sobre todo, la tolerancia a la diversidad, y en una aspiración mayor el amor al prójimo. Todo lo que nos lleve a estos derroteros debe ser ponderado por nuestros gobernantes para legislarlo con sabiduría, siempre salvaguardando lo que es esencial y necesario para el desarrollo integral de sus individuos.