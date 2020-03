15 preguntas necesarias en un país confinado

PANDEMIA

Calles vacías, restricciones, policías en la calle pidiendo documentos. Desde ayer, 25 de marzo, el Gobierno decretó cuarentena total con el propósito de evitar que la gente salga a la calle y así contener la propagación del nuevo coronavirus. Se sabe lo esencial. A qué hora se puede salir a la calle para comprar comida y medicamentos, pero apenas se cierran las puertas de las casas surgen muchas preguntas.

En este espacio se intenta resolver algunas con la ayuda de información oficial, de los actores involucrados y de conocedores del tema.

¿Cuánto durará la cuarentena?

El decreto establece que la cuarentena total se mantendrá vigente mientras dure la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. Como se recordará, el presidente Laurentino Cortizo y sus ministros aprobaron formalmente el Estado de Emergencia el pasado viernes 13 de marzo, a fin de disponer de los recursos para hacer frente al Covid-19.

¿Quiénes fueron excluídos de cumplir con la cuarentena?

Como excepción están los miembros de la Fuerza Pública, personal médico, transporte público; de igual forma, personal de la Autoridad del Canal del Panamá, así como de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Dentro de este grupo también están las industrias farmacéuticas, empresas de limpieza, hoteles y pensiones, industria agroalimentaria, empresas de seguridad, industria de generación y distribución de energía, empresas de telecomunicación, medios de comunicación y bancos.

¿Qué reglas deben guardar quienes aún pueden seguir laborando y son la excepción en la cuarentena?

La prestación de los servicios incluídos en las excepciones de la cuarentena deberá hacerse acatando estrictamente las instrucciones dispuestas por las autoridades sanitarias, en particular, manteniendo la distancia física y la cantidad de personas permitidas en cada espacio físico. Esto va principalmente para empresas como call centers, funerarias, empresas que prestan el servicio para impresión de etiquetas para alimentos y medicamentos, así como lavanderías que brinden el servicio de tratamiento y recolección de desechos sólidos y hospitalarios

¿Cuántas personas podrán movilizarse por familia durante la cuarentena?

Para efectos del avituallamiento en supermercados, minisuper y abarroterías, así como desplazamientos a clínicas, hospitales, bancos, casas de empeño y lavanderías solo se permitirá la movilidad de una persona por unidad de vivienda.

¿Qué sucede con una persona que no puede valerse por sí misma durante la cuarentena y requiere de atención médica o acudir a algún hospital?

Cuando se trata de la movilización de personas con afecciones crónicas de salud o que hayan sufrido accidentes hacia centros hospitalarios, clínicas o centros de salud mediante el uso de una ambulancia u otros vehículos de los servicios de la salud, estas podrá ser acompañada por una persona.

Si la movilización se realiza mediante el uso de un vehículo privado, solo se permitirá un máximo de dos personas por vehículo.

¿Qué harán las personas cuya cédula termina fuera de horarios de bancos u otros servicios para poder acceder a ellos? Los bancos están en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Quedarían fuera aquellos con cédulas que terminen en 4,5,6 y 7.

Desde ayer, tanto supermercados como bancos adaptaron sus horarios a la cuarentena total. Por ejemplo, la Asociación Bancaria de Panamá dio a conocer que el Banco Nacional, Banco General, BAC Credomatic, Banco Aliado, Banistmo, Multibank. Banesco, Bicsa, Scotiabank, Caja de Ahorros y St Georges Bank, trabajarán con el siguiente horario: lunes, miércoles, y viernes: de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Mientras que los martes, jueves, y sábados trabajarán de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Y, por separado, los principales supermercados anunciaron sus horarios de cuarentena: El Machetazo (6:30 a.m. a 7:00 p.m.), Xtra (6:30 a.m. a 7:30 p.m.), Riba Smith (6:30 a.m. a 7:00 p.m.), Price Smart (7:00 a.m. a 7:00 p.m.), El Fuerte (6:00 a.m. a 8:00 p.m.) El Rey (6:30 a.m. a 7:00 p.m.). y Súper 99 (6:30 a.m. a 7:00 p.m.).

¿Cómo podrán transitar las personas que transportan a familiares que trabajan durante el período de cuarentena?

El Ministerio de Salud (Minsa) explicó que al dejar a la persona autorizada mediante salvoconducto se recomienda que el conductor se quede con el documento para retornar a su hogar y pueda regresar por su familiar cuando finalice su horario, portando recibo de agua o luz para indicar su lugar de residencia.

El Minsa aclaró que el registro y uso de los salvoconductos debe ser utilizado para las excepciones contempladas, el uso inadecuado de estos será sancionado.

¿Cómo hará el personal que trabaja en cuarentena para utilizar el tiempo que se le concede, según sus cédulas, si está en horario de laboral?

En este caso, las autoridades apelan a la comprensión y solidaridad de todos. Recomiendan que el empleador permita a sus empleados disponer de su tiempo para ir al supermercado o hacer las funciones permitidas en cuarentena.

¿Se puede sacar a pasear al perro durante la cuarentena?

Las autoridades han reiterado que durante la cuarentena total solo se podrá salir de casa a comprar vituallas en supermercados, minisúper, abarroterías; medicamentos o servicios de salud en farmacias, clínicas, hospitales, centros de salud o clínicas veterinarias; de servicios bancarios, financieros, cooperativas y casas de empeño; lavanderías; gasolineras y seguros. Ni el decreto 490 del 17 de marzo –que declaró el toque de queda– ni el 507 del 24 de marzo, que lo amplió, establecen tiempos para sacar a las mascotas.

¿Cómo se paga el tiempo extra en el teletrabajo?

De acuerdo con el Gobierno, el trabajador no está obligado a laborar jornadas extraordinarias si el empleador lo requiere. No obstante, el tiempo será remunerado como lo establece el Código de Trabajo.

¿Se mantiene el servicio de reparto a domicilio?

La Presidencia de la República aclaró ayer que las empresas que se dedican al servicio de entrega a domicilio de alimentos podrán seguir operando durante la cuarentena total e indefinida. La aclaración surgió luego de que se conociera que el Decreto Ejecutivo No. 507 del 24 de marzo de 2020, sobre la cuarentena. No incluye los servicios a domicilio en la lista de instituciones, personas, actividades y empresas que están excluidas de esta medida.

¿Cómo se tramitan las defunciones si el Tribunal Electoral tiene un horario especial por las restricciones?

El Tribunal Electoral explicó que, por tratarse de una situación especial, los encargados de administrar los cementerios públicos y privados deberán realizar (manteniendo sus controles) la inhumación o cremación de los cuerpos con la copia del parte clínico de defunción que les sea proporcionado, y con copia para los deudos. Luego, la documentación será enviada a la Dirección Nacional del Registro Civil para su debida inscripción. Aclararon que esta es una medida provisional.

¿Los diplomáticos acreditados en Panamá deberán usar el último número del pasaporte o el del carné de misión internacional?

El Servicio Nacional de Migración explicó que toda personas extranjera en el territorio nacional podrá utilizar para su salida el último número de su pasaporte expedido por su respectivo país. Esta medida incluye a los extranjeros con residencia permanente o no. En otras palabras, todos deben cargar el pasaporte -o copia legible de este– para poder desplazarse. Incluso, es válido si está vencido.

¿El plan Panamá Solidario solidario aplica para los extranjeros?

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de la Presidencia, la iniciativa también alcanza a los extranjeros residentes en Panamá, a quienes se les entregará el vale con el carné de residente.

¿Se puede tomar licor en la cuarentena?

El artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 507 del 24 de marzo, que contempla las disposiciones del toque de queda ampliado y otras disposiciones, establece que estará prohibido vender y consumir bebidas alcohólicas en todo el país.