Acorralado por su boca

REPERCUSIONES. DISCURSO VISCERAL DE DONALD TRUMP LE PASA FACTURA

El multimillonario Donald Trump se ha encontrado una piedra en su zapato, al intentar ganar protagonismo como candidato en las primarias del partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos (EU). Aunque la metáfora de la piedra, bien podría ser suplantada por su lengua.

Con su estilo testarudo, Trump pronunció el pasado 16 de junio un discurso que muchos han tachado de “racista” y “ xenófobo”.

Sin despeinarse siquiera, llamó a los mexicanos “violadores”, los acusó de “enviar drogas a través de sus fronteras” y sacó a relucir su primera promesa de campaña, la de construir una muralla para evitar que los inmigrantes crucen la frontera. Con su característica astucia de negociante, dijo que el cargo por la construcción de la barrera de más de 3 mil kilómetros sería endosado a México.

Sus declaraciones retumbaron como un eco en las redes sociales y no para ganar aplausos. El repudio se generalizó y si a alguien le caía en gracia el melenudo, este capítulo pudo haber marcado un antes y un después.

Tanto así que la cadena Univisión, líder en el mercado de habla hispana en Estados Unidos, fue la primera en tomar distancia del magnate. Se negó a transmitir el concurso interno (el Miss USA), desligándose de esta forma de la Organización Miss Universo, de la que es codueño Trump.

La Organización Trump trató de cortar el fuego amenazante interponiendo una demanda de $500 millones por incumplimiento de contrato a Univisión ante la Corte Suprema de Justicia de Nueva York.

Pero, en la escalada continuó NBC, la televisora estadounidense que precisamente comparte los créditos del Miss Universo con el multimillonario Trump, la cual declinó difundir el concurso.

Pronto el ego del millonario se vería afectado cuando NBC anunció la salida del estridente personaje de su propio reality show insignia The Celebrity Apprentice parafraseando la célebre oración que parecía encantarle al rey de los bienes raíces You’re fired! y que que el periódico New York Times ironizó en su titular la siguiente línea: “Donald Trump You’re fired!” (¡Estás despedido!).

En tanto, Televisa, la cadena más importante de México, anuló la transmisión del certamen de belleza como resultado de la indignación ante aquellas palabras del comerciante y ahora político.

Las alas del imperio de Trump pronto se verían cortadas, no solo en el ámbito mediático. El pasado miércoles la cadena de tiendas Macy’s, cuyas estanterías exhibían la línea de ropa de la marca Trump, se apresuró a sacar las camisas, corbatas y trajes masculinos de la vista del público, en señal de desaprobación hacia las palabras ofensivas del aspirante a la Presidencia.

Su competidor, el segundo hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, no dudó en ponerle un cerco a su relaciones comerciales. Después de todo, Trump ocupa la cuarta posición en la escala de fortuna según la revista Forbes con $4 mil 100 millones. Lo único que hace sentir incómodo en el planeta a Trump es que Slim posee $71 mil 100 millones.

Pero el escenario no hizo suavizar el discurso de Trump, aunque bajó el tono, insistió con mensajes en su cuenta de Twitter como “Yo amo a los mexicanos, pero México no es nuestro amigo. Ellos nos están matando en las fronteras y nos están matando en los trabajos y el comercio”. Una reacción que analistas asocian al viejo estilo de la política republicana para ganar las primarias, pero que no logra calar entre los de su bando, puesto que algunos miembros del partido precisamente son hijos de inmigrantes mexicanos.

Músicos como Juanes y la agrupación mexicana Maná expresaron su descontento ante el incendiario y represivo discurso del empresario.

El cantante Ricky Martin fue el más tajante al rechazar usar el campo de golf de Trump, en el que realizaría una actividad de beneficencia (para otorgar becas a hijos de latinos en EU) y cambiarlo por otro complejo hotelero en Puerto Rico.

“Nadie viviendo en este siglo debería apoyar tanta ignorancia”, advirtió la cantante Shakira, cuyo país –Colombia– sería la sede del concurso del Miss Universo en enero de 2016. Bogotá desistió de albergar el certamen organizado por el magnate.

La actriz hondureña América Ferrara, protagonista de Ugly Betty, y el periodista Fernando del Rincón se han unido a las voces que castigan la actuación del precandidato. El presentador lo catalogó como presunto “violador de derechos humanos” por acercarse con sus insultos a la xenofobia, citando el artículo 25 de la Convención Internacional de Eliminación de la Discriminación de la Naciones Unidas.