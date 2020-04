Arango, ante conflicto de interés

DONACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Un miembro de la comisión que nombró la Asamblea Nacional para investigar las irregularidades en las donaciones y contratos por servicios profesionales podría tener un conflicto de interés.

La comisión está conformada por los diputados Juan Carlos Arango (Partido Popular), Leandro Ávila ( Partido Revolucionario Democrático) y Yanibel Ábrego, (Cambio Democrático).

Juan Carlos Arango aseguró que su copartidaria Samantha Acrich, de Saic Panamá, es parte de su equipo. Juan Carlos Arango junto a su copartidaria Samantha Acrich, de Saic Panamá.

El diputado Arango habría gestionado una donación de 30 mil dólares para una organización no gubernamental (oenegé), lo que causó la reciente renuncia del fundador y su vicepresidente, Juan Diego Vásquez.

Se trata del Centro de Innovación y Acción Social (Saic Panamá), que preside Samantha Acrich, a quien el diputado Arango identificó recientemente como su colaboradora y amiga, durante una entrevista televisiva.

Acrich es copartidaria de Arango en el Partido Popular, al que pertenece gran parte de la membresía de Saic Panamá, oenegé esta que obtuvo en 2016 su personería jurídica y de la que el hijo homónimo del diputado es miembro en calidad de socio, indicó José Luis Paniza, su secretario y quien también manifestó su rechazo a la donación.

El donativo consistió en dos cheques que suman 30 mil dólares, refrendados en febrero pasado, aunque Acrich sostiene que el dinero no se ha cobrado.

Juan Diego Vásquez renunció en noviembre pasado de Saic Panamá, organismo que se fundó para empoderar a los jóvenes.

“Se nos presentó a la directiva –en la que todos somos jóvenes– la propuesta de que el diputado Arango, mediante la Asamblea Nacional, nos diera 30 mil dólares para gestionar la mayoría en proyectos en Chame y San Carlos [su circuito], y los otros se quedaran en la fundación para nuestros propios objetivos. Yo pienso que los diputados no deben [...] manejar fondos públicos” y en consecuencia se separó de la onegé, según dijo por principios.

Nuevamente, se ha encontrado el patrón descubierto por La Prensa, como en el caso de donaciones a otras oenegés y personas naturales: que al beneficiario del donativo únicamente le corresponde entre el 3% y el 10% del total. En este caso, Saic Panamá solo podía usar un máximo de 5 mil dólares del monto de la donación, explicó Vásquez.

“Sabemos que [para gestionar la donación] hubo comunicación con el despacho del diputado Arango. Ella [Samantha Acrich] se comunicó con funcionarios de la Contraloría para saber cómo era el procedimiento, además de funcionarios de la Presidencia de la Asamblea”. añadió.

La Prensa intentó hablar con Arango y le dejó un mensaje de voz y un texto en el que se le comunicó la pregunta, pero no respondió.

“Nunca nos ofreció dinero”, dijo Acrich al ser consultada. Añadió que el diputado Juan Carlos Arango había colaborado con 900 dólares de su pecunio anteriormente para un proyecto de la oenegé en las escuelas, pero que los 30 mil dólares los pidió [la onegé] directamente a la Asamblea.

Precisó que trabaja con Arango pero que no cobra. Su objetivo es ganar experiencia en proyectos relacionados con la juventud. Explicó que se había pactado en directiva que esos 5 mil dólares eran para gastos administrativos, y que todo el dinero sería para Saic Panamá.

Otro de los que se opuso a esa donación fue el secretario de Saic Panamá, José Luis Paniza. “Me opuse porque no pienso que la Asamblea tenga que hacer donativos, aunque la ley lo permita”, opinó.

Arango advirtió en el pleno ayer que no sería él quien le dé la espalda a una responsabilidad dada por la Asamblea [refiriéndose a la comisión investigadora], pero dijo que “todavía no se ha establecido claramente lo que debe hacer esa comisión. Es una comisión que va a apoyar y a hacer recomendaciones administrativas. No va a investigar ni a principales ni a suplentes porque no les corresponde a los diputados”, acotó.