Magistrado José Ayú Prado ordena ubicar a Ricardo Martinelli

PROCESO EN LA CORTE POR LOS INDULTOS

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, quien funge como juez de garantías en el proceso que sigue la Corte al expresidente Ricardo Martinelli, por indultar a 353 personas antes de dejar su gobierno, fijó para el próximo 10 de mayo la audiencia de imputación de cargos al exmandatario por este proceso.

Así mismo, Ayú Prado ordenó la ubicación del exgobernante para que comparezca al proceso, para lo cual ordenó al máximo tribunal de justicia que haga los trámites para notificarlo.

Los hechos se dieron en una audiencia celebrada ayer en la tarde a solicitud de la defensa de Martinelli, quien presentó un incidente de objeción, a la petición que hizo el magistrado Abel Zamorano, fiscal del caso, de solicitar una fecha de audiencia para imputar cargos al expresidente por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

En el recurso, el equipo de abogados de Martinelli argumentó que los 353 indultos expedidos en el año 2014 fueron anulados por la actual administración del presidente Juan Carlos Varela, y que en la investigación realizada por la fiscalía quedó establecido que ninguno de ellos tuvo efecto, por lo que dichos perdones no tuvieron consecuencias.

En este sentido, el abogado Carlos Carrillo, defensor de Martinelli, alegó que en este caso su cliente actuó de acuerdo con sus funciones constitucionales y por ello no puede ser perseguido. También explicó que lo actuado por su cliente no tuvo efecto legal alguno y que estos indultos no han sido declarados ilegales ni inconstitucionales.

HABLA ZAMORANO

Por su parte, el magistrado fiscal Abel Zamorano aseguró en la audiencia que este no era el momento procesal para presentar un incidente de objeción, por lo que le solicitó al juez de garantías, Ayú Prado, que negara el recurso de Martinelli.

Según Zamorano, la acción legal tenía que presentarse en la audiencia de imputación de cargos, y no como una solicitud al juez de garantías. Al final de la audiencia, la defensa de Martinelli anunció que presentaría tres incidentes de nulidad.

Estos recursos se fundamentan, entre otras cosas, en que en el expediente “no existe evidencia del desafuero de Martinelli por ser miembro del Parlamento Centroamericano”.

EL CASO

Todo surge en 2014, cuando la Procuraduría General de la Nación remitió a la CSJ una denuncia para que se determine la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial contra quienes otorgaron los 353 indultos repartidos en 19 decretos en junio de 2014.

Una buena parte de estos beneficios se otorgó a personas que no habían sido condenadas y otras que eran procesadas por delitos comunes. La Constitución Política faculta al presidente de la República a otorgar indultos únicamente en casos políticos, no comunes.

Martinelli se encuentra fuera del país desde el 28 de enero de 2015, cuando la Corte empezó a procesarlo por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada.