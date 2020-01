Cirilo Salas y José Ramos, los parlamentarios de los dos salarios

PUESTOS CLAVE DEL PARTIDO POPULAR

Dos conspicuos miembros del Partido Popular (PP) han logrado sumar ingresos individuales y familiares por más de 9 mil dólares al mes como funcionarios y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Cirilo Salas y José Ramos, vicepresidente y secretario general del PP, respectivamente, son miembros del Parlacen y también devengan salarios en este Gobierno.

Salas –vicepresidente del Parlacen– recibe un salario de 4 mil 200 dólares como parlamentario y mil 300 dólares como “asistente administrativo” en la Asamblea Nacional, para un total de 5 mil 500 dólares al mes.

A sus ingresos se le suman los de su esposa, Amylet Torres, con salario de 3 mil 500 dólares mensuales, nombrada desde el pasado 2 de julio, con el cargo de asistente, en el Ministerio de Gobierno.

En este mismo ministerio, que jefatura el hasta hace poco presidente del PP, Milton Henríquez –quien se acogió a una licencia– también está nombrado su copartidario José Ramos, con un salario de 5 mil dólares.

El también secretario general del PP tiene el cargo de asesor desde el 11 de agosto pasado. Los ingresos de este diputado sobrepasan los 9 mil dólares si se le suman los 4 mil 200 dólares que recibe como miembro del Parlacen.

Tras los pasados comicios, los partidos oficialistas, Panameñista y Popular, manejan ocho curules en el Parlacen.

El artículo 303 de la Constitución indica que los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales que determine la ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo.

Pero esta advertencia al parecer no preocupa a Salas, quien confirmó que está en Guatemala –donde el organismo tiene su sede– sin haberse acogido a una licencia sin sueldo en la Asamblea.

“Yo antes pedía mis licencias sin sueldo, pero luego que se dio un precedente [legal] no me he acogido a ellas”, aseveró.

Recordó que la Procuraduría de la Administración y la Contraloría General –esta última a cargo de Gioconda Torres de Bianchini– ya se han pronunciado sobre los pagos a los diputados del Parlacen. “Al pasar los fondos [del Estado] al Parlacen pasan a un organismo internacional”, enfatizó Salas, por lo que esos dineros ya no serían del Estado panameño.

Su comentario se basa en la respuesta a una consulta que hizo la exparlamentaria y exgobernadora de la provincia de Panamá Mayín Correa a Torres de Bianchini, por percibir esos dos sueldos.

Salas afirmó que tiene 12 años de trabajar como asistente en la Asamblea y que no está “sujeto a horarios ni estar presente [en la Asamblea] como dice mi contrato, y eso no es de ahora”.

De ahora en adelante, “si me genera una circunstancia, entonces me acogeré a la licencia”, dijo el parlamentario.

Al ser consultado sobre el caso de Ramos, el ministro Henríquez aseguró que “no hay duplicidad” de salario, porque “cuando va a cumplir sus obligaciones en el Parlacen toma licencia sin sueldo”.

Pero Ramos, de acuerdo con el ministro, aunque tiene varias obligaciones en el ministerio, estas no se afectan en su ausencia. “Además de ser asesor, es coordinador de las gobernaciones y coordina comisiones que buscan dirimir conflictos de tierras”, dijo.

Henríquez no recuerda cuántas licencias le ha concedido al parlamentario y este tampoco lo recuerda con precisión. Primero dijo haber pedido dos, pero durante la entrevista, admitió una tercera.

Aseguró que el viernes pasado pidió ausentarse desde este lunes hasta el viernes próximo. Mencionó que los parlamentarios pueden usar la figura de las “vacaciones”. Es decir, que le descuenten días de su período de descanso para ausentarse, aunque asegura no haber apelado a esta posibilidad, pero en ninguna legislación se menciona esta figura.

El parlamentario dijo que de no asistir al Parlacen, no le pagan, por lo que asiste puntualmente.

Aunque, el Parlacen no norma sobre las limitaciones e incompatibilidades de las funciones alternas que puedan ejercer sus diputados, sí establece en su Tratado Constitutivo y en el artículo 10 de su reglamento interno que deben ser las mismas restricciones legales de sus países de origen.

Según el artículo 156 de la Constitución, los diputados y sus suplentes “no podrán aceptar ningún empleo público remunerado”.

De hacerlo, advierte, “se producirá la vacante absoluta del cargo”. Se exceptúan los cargos de ministro, viceministro, director general o gerente de entidades.

Para el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, se está ante una “flagrante violación de la Constitución”, porque, aunque se exige aplicar las mismas restricciones, estas no se cumplen.

Según Bernal, la Contraloría y la Procuraduría de la Administración se han “extralimitado de funciones” al permitir que se perciban emolumentos simultáneos.

¿SIN DISTINCIÓN POLÍTICA?

En cuanto al elevado salario de Amylet Torres como asistente administrativa, superior al de otros en ese puesto, Henríquez dijo que tendría que verificarlo. En la planilla se observa que hay personas que devengan solo 400 dólares en ese mismo puesto.

El artículo 67 de la Constitución establece que todas las personas que ejerzan el mismo puesto les “corresponde siempre igual salario o sueldo... sin distinción de clase o ideas políticas...”.

Pero Salas dijo que su esposa no es asistente, sino subdirectora nacional de Asesoría Legal, y que el puesto “se lo ganó por sus méritos. Ella es miembro del PP desde hace muchos años”, indicó.