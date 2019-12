Cocinar y emprender

‘TALENTO BRUNCH’

La gastronomía le llega a cada cocinero, de manera distinta. A veces pasa que llega en la infancia -a los pies de alguna figura paterna- aprendiendo secretos familiares que se siguen pasando así, relatados en voz alta de generación en generación.

Tal vez es un momento de inspiración, una combinación de sabores que en el paladar les habla en maneras que los no cocineros no lograrían entender, o un camino en el que llevan tanto tiempo que parece haberlos escogido a ellos. Que ya es difícil recordar cómo inició.

Pero, a veces, una amiga bien intencionada manda una carta a un casting televisivo y, así, cambia para siempre el rumbo de una cocinera que aunque creció viendo a Berta de Peláez en la televisión, no creía que ella podía hacer lo mismo. Al menos eso fue lo que le pasó a Ixchel de Gracia, una de las emprendedoras bajo el programa de Mentoría de la organización no gubernamental Voces Vitales, que en casa cocinaba para sus seres queridos porque aquello le causaba placer, y que hace unos años terminó participando de la segunda edición del reality Quiero ser Chef y ganándose una beca para estudiar artes culinarias. Pasada la emoción y el estudio encontró–entre la estufa, el cuchillo y la paila- una manera de sacar adelante a su familia. Hoy su “caballito de batalla” la tiene despierta desde las 5:00 a.m cocinando, junto con su hermana, las 70 comidas diarias que reparte a lo largo de la ciudad.

Ese programa la reúne esta semana con otras dos emprendedoras gastronómicas que quizás nunca hubiera conocido de otra forma: Giselle Quintero e Ihyocita Sánchez.

Ingeniera y con un MBA, Giselle reparte su tiempo entre ser analista de negocios y pastelera. Creó, en su casa, un pequeño estudio donde todos los días le dedica cuatro horas al emprendimiento, que le permite liberar la parte creativa y artística que posee. Especializada en dulces de pastillaje, Giselle encontró a través del programa Mentorías de Voces Vitales, el camino para enfocar y potenciar su negocio.

Ihyocita, ataviada con una filipina morada, llegó a la cocina por necesidad: la habían despedido de su trabajo y tenía sus últimos 40 dólares en la cartera. Su exesposo en ese entonces la ayudó con el que por un año fue su fuente principal de sustento: la venta de dulces y comidas en la terminal de Albrook.

Aquello, dice riendo, lo hacían a sabiendas de que vender comida sin un puesto era ilegal y, aunque tuvo que pagar las multas correspondientes, fue lo que la inició en el trayecto que hoy recorre. Así, en la cocina ha sido autodidacta y empírica -siempre con un libro de recetas debajo del brazo- aprovechando cuanto curso gratuito de emprendimiento y negocios encontrara.

El camino de Voces Vitales

La voz de Gisela Porras, cuando habla sobre la labor de la organización, va a mil por hora. Las estadísticas las tiene, así, en la punta de la lengua y la importancia de empoderar a la mujer panameña la resume apoyada en ellas: el 30% de los niños que nacen en Panamá son hijos de madres adolescentes que, en su mayoría, no terminarán la secundaria, tendrán dificultades consiguiendo trabajo, permanecerán o caerán en la pobreza y serán vulnerables a relaciones de pareja abusivas porque, sin educación, sin trabajo y sin oportunidades, no hallan cómo valerse por sí mismas.

Puesto así es claro, porque la labor de Voces Vitales es importante en la sociedad. El programa, que es parte de la red ‘Vital Voices Global Partnership’ fundada en Estados Unidos, en Panamá opera actualmente con dos pilares en mente: el programa de mentorías al que pertenecen emprendedoras como Ixchel, Ihyocita y Giselle y el proyecto Las Claras, mediante el cual se beca a madres adolescentes para que culminen la secundaria, potenciando su desarrollo personal y profesional.

Ambas ramas de la organización estarán presentes durante el brunch dominical del restaurante Corvina y Caña del Hotel Marriott mañana 8 de mayo, entre 12:00 m. y 3:00 p.m. En el marco de la fecha que es considerada como el Día Internacional de las Madres, Giselle decorará con los más pequeños galletas y dulces, Ixchel preparará ceviches en vivo y causas limeñas e Ihyocita, en la suya, tendrá hojaldras, plátano en tentación con miel de caña y puerco agridulce. Los comensales podrán también obtener información sobre el proyecto Las Claras y las distintas formas de contribuir.

La camaradería entre las tres cocineras es clara cuando, en medio de bromas, se toman fotos entre sí para inmortalizar el momento. Cuando la buena sinergia se traslada a la cocina suceden cosas maravillosas.