Panamá, 11 de diciembre del 2025

    Conversatorio sobre ´Una vida póstuma´ de Fernando Berguido

    Redacción de La Prensa

    CULTURA. La Universidad Santa María la Antigua (USMA) realizará este jueves 23 de enero un conversatorio con Fernando Berguido, autor de la obra Una vida póstuma, una autobiografía incrustada en la historia de Panamá en los últimos 50 años. “Compartamos un diálogo sobre el sentido de vivir, y sumemos valores a nuestra propia existencia”, dice la invitación. El evento, dirigido a estudiantes y al público en general, tendrá lugar en el auditorio Tomás Clavel entre las 10:00 a.m. y 12:00 de mediodía. La entrada es libre.

