Corte niega suspensión de decreto migratorio

FALLO

La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no accedió a una solicitud de suspensión provisional del Decreto No. 167 de junio de 2016 emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, por el cual se autorizan permisos provisionales de residencia a extranjeros y la renovación de permisos de permanencia.

En un fallo del pasado 16 de diciembre de 2016 y bajo la ponencia del magistrado Efrén Tello, suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega, la CSJ rechazó un recurso presentado por la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez, dentro de una demanda de nulidad contra el citado decreto.

En su demanda, Rodríguez asegura que el Ministerio de Seguridad no tiene facultad reglamentaria en materia migratoria, ya que esta función le está asignada al Servicio Nacional de Migración, que mantiene categorías para asignar permanencias y renovar permisos para estar en el país a los extranjeros. Rodríguez pidió la suspensión de la medida por considerar que ocasionaría graves daños a la economía. La CSJ no accedió a la solicitud porque no se presentaron pruebas de estos supuestos perjuicios.