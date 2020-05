´Decidí huir por mi vida´: Lara

El exlegislador ecuatoriano Galo Lara no duda al afirmar que fue un montaje político el proceso que se le siguió en su país por el homicidio de los tres miembros de una familia en 2011, y por el que fue condenado a 10 años de prisión el 2 de este mes.

Lara fue arrestado en el aeropuerto de Albrook la tarde del pasado domingo, luego de llegar al país procedente de Colombia, pero 24 horas después quedó en libertad porque no había en su contra ninguna orden de detención ni de extradición, según lo confirmó el pasado lunes el canciller, Fernando Núñez Fábrega.

Las autoridades ecuatorianas afirman que no hay ninguna persecución en su contra y que fue un tribunal el que lo condenó.

El exasambleísta del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP), que está como turista en la ciudad de Panamá en espera de que el Gobierno responda su petición de asilo político, accedió ayer a dar una entrevista a este diario, para lo cual se le envió un cuestionario a través de su abogado Pedro Javier Granja.

¿Por qué piensa usted que lo que le está ocurriendo es una persecución política?

Fui el asambleísta de oposición que más denuncias presentó sobre actos de corrupción del Gobierno ecuatoriano.

Entre otros figuran el caso Duzac, que involucra al primo del presidente de la República, Rafael Correa; los contratos petroleros que hicieron millonario al círculo de este; los títulos académicos irregularmente obtenidos por los hermanos Alvarado, que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la propaganda gubernamental.

¿Interviene el presidente Correa en dicho acoso?, ¿de qué forma?

Repito, las denuncias documentadas que presenté sobre actos de corrupción involucraban a la esfera más íntima del Presidente del Ecuador.

Puse al descubierto toda una red de inmoralidades que representaban el saqueo a los fondos del tesoro nacional.

El propio Presidente ha aceptado que mis denuncias son ciertas. Ya reconoció que en la compra de radares a China hubo un sobreprecio exorbitante y que esos aparatos no servían, y acaba de admitir que el tema de la negociación de seguros y reaseguros también ha sido fraudulenta.

¿En qué momento decidió abandonar su país y por qué?

Recibí información de los propios servicios de inteligencia ecuatorianos, en el sentido de que ya se había contratado a un sicario, Alex Vicente Cedeño Molina, para que acabe con mi vida. Es decir, cuando me entero que para el Gobierno de Ecuador no era buen negocio meterme preso, porque no querían un mártir en la cárcel, sino que lo que se buscaba era asesinarme, entonces decidí huir por mi vida. Yo tengo hijos.

¿Cómo fue el proceso en su contra?

La fiscalía me acusa basada en un relato de un sujeto al que sacaron de la cárcel de Babahoyo por haber asesinado a un campesino que se llamaba Marco Cortez Cálix.

Dejaron ese crimen impune, sacan al criminal y lo convierten en testigo protegido. El mismo día lo trasladan a Quito, lo alojan en el mejor hotel de la capital con recursos del Estado, lo hacen rendir un testimonio sin la presencia de mis defensores. Luego, el Fiscal General del Estado (Galo Chiriboga) dijo que no importaba que mis abogados no hayan estado presentes.

Este criminal no solo está implicado en el asesinato que previamente he mencionado, sino también en el de toda una familia, la del dirigente deportivo Joselo Rodríguez, incluyendo a un niño de cuatro años. También asesinó a la familia Echeverría.

Al final, el sicario dice que en algún momento escuchó decir a su compadre que Galo Lara lo quería matar. Esa es una de las grandes pruebas del fiscal. Un relato intrascendente de un rufián al que sacan de la cárcel por varios crímenes.

La segunda gran prueba de la fiscalía ecuatoriana en mi contra es una supuesta “triangulación de llamadas”. Esto es que yo soy culpable de asesinato por haberle obsequiado un teléfono móvil a la madre de mis hijos, porque ella habría llamado a X, luego X habló con Y; Y, a su vez, llamó a Z y Galo Lara es culpable de lo que hizo Z. Algo que a cualquier abogado serio le provocaría hilaridad.

¿Por qué escogió Panamá?

Porque en Panamá sí existe un estado de derecho y una cultura de defensa del ser humano. Porque Panamá tiene un sistema democrático en el que se respetan las ideas divergentes; porque Panamá tiene un gobierno soberano, que lejos de dejarse atemorizar por las bravatas ecuatorianas, resolverá este pedido en estricto derecho.

El Gobierno de Ecuador dice que no me persigue, pero vino una comitiva integrada por el ministro del Interior (José Serrano) y el Fiscal General (Galo Chiriboga), que es primo del Presidente de la República y fue escogido como fiscal a dedo, en medio de un proceso viciado de nulidad.

Llegaron sin el pedido de extradición, sin una orden de prisión en mi contra, sin sentencia. Olvidaron que estos son trámites estrictamente diplomáticos, y que le estaban faltando el respeto a los panameños al creer que venían, gritaban, se hacían los bravos y me iban a entregar.

Aquí les dijeron: “señores, en Panamá hay un sistema acusatorio, no hay derecho penal del enemigo, vayan a su casa y pidan las cosas en derecho y no a la fuerza”.

¿Ecuador le ha dado asilo a alguien acusado de delitos comunes?

Le acaba de dar asilo diplomático a Julian Assange, acusado de abuso sexual en Suecia.

En ese caso, el Gobierno ecuatoriano alegó que los gobiernos autoritarios disfrazan sus persecuciones políticas a personajes molestos para el régimen con delitos comunes inexistentes.