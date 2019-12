Dementiev sale positiva en dopaje

‘No he hecho nada malo’. Así se defendió la triatleta Carolina Dementiev, quien fue suspendida por dos años de toda competencia deportiva por dar positivo con la sustancia clostebol, contenida en el Neobol, usado para curar lesiones.

La triatleta Carolina Dementiev fue el nombre que utilizó la serie Ironman para anunciar otro caso de dopaje tras las pruebas realizadas en el Ironman 70.3 Panamá que se realizó el pasado 31 de enero en el país por medio de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

Dementiev, quien ha sido campeona nacional de triatlón y campeona mundial en Hawái en 2013 en el age group 18-24 años y campeona de su división en el campeonato mundial Ironman 70.3 en Las Vegas el mismo año, fue suspendida por 24 meses de toda competencia regida por el Comité Olímpico Internacional, COI.

Para la también ex miss Panamá, la sanción llegó después de dar positivo en la orina por clostebol, que es un esteroide de uso tópico cuyas propiedades anabólicas son mucho más pronunciadas que sus efectos androgénicos, lo cual apresura el período de reparación de las lesiones cutáneas.

Dicha sustancia estaba incluida en el spray Neobol, según se indicaba en el comunicado de Ironman.

“Yo estoy tranquila, yo no he hecho nada malo, no he tomado ninguna droga”, dijo en tono firme.

Durante este año, triatletas de los grupos por edades o age group fueron escogidos al azar para recogerles la orina y hacerles un cuestionario tras cruzar la meta y luego hacer las pruebas pertinentes.

La triatleta de 27 años había ganado la división 25-29 años femenina con registro de 4 horas, 31 minutos y 53 segundos tras completar 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de atletismo.

Tras darse a conocer la publicación de Ironman, Dementiev admitió que estaba triste y esperaba ser ejemplo para que otros atletas no cometieran el mismo error por desconocimiento.

“No pretendo hacer docencia sobre el tema, yo seguiré entrenando, lo que sí quiero es que aprendan de lo que me pasó, agarren la lista de las sustancias prohibidas y vayan con ella al súper”, indició la triatleta.

Además destacó que jamás le echaría la culpa a su doctor. “Él no tenía por qué saberlo, esa es una profesión distinta, él es dermatólogo”, dijo con voz suave pero confiada.

ANTES DE...

Previo al Ironman 70.3 Panamá, Carolina venía de una lesión en su pie izquierdo y lo poco que entrenó fue con su entrenador. “Él no tenía conocimiento”, fue la respuesta de Dementiev tras cuestionarle si su entrenador estaba al tanto de todo.

La triatleta local, quien es la tercera panameña que aparece en lista de dopados de Ironam desde 2011, logró marcar el mejor tiempo para una mujer panameña este año.

Las otras dos son Lotty Harari, quien fue suspendida por un año en 2011 por un esteroide anabólico que estaba prohibido, y Kareen Human (2016). Estará fuera por dos años por el clostebol al utilizar Nebol para una herida en sus dedos de la mano.

Dementiev ahora tiene que esperar que Saúl Saucedo, presidente de la Organización Regional Antidopaje de América Central ORAD-CAM, le indique si solo puede competir en pruebas recreativas.

Por su parte, Saucedo destacó que debieron ser cuatro años, pero la WADA tomó en cuenta que todo fue involuntario.

“Si en la evaluación sale que no lo hizo con intención se le rebajan dos años”, aportó el encargo del antidopaje en Panamá.

De igual forma se aclaró que el clostebol está en la lista de sustancias prohibidas desde 2012.

Saucedo defendió al médico que le recetó el neobol, producto de libre venta en Panamá, al decir que el “médico no es el responsable de lo que utiliza el atleta”.

“Hay un médico regular, él te recomienda lo que cree prudente. El atleta es el que debe decirle que es figura de alto rendimiento y debe estar pendiente de la lista antidopaje”.

Entre tanto, para Dementiev el tema ya muere y ella seguirá entrenando, porque “ hay otras cosas y pa’ lante”.