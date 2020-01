Derogan ´camarón´ fiscal

ASAMBLEA NACIONAL

El proyecto de ley 694, que deroga el “camarón legislativo” que eliminó de un plumazo el principio de tributación territorial para establecer un mecanismo de renta mundial, incluido en la Ley 120 del 30 de diciembre de 2013 que reformó el Código Fiscal, se encuentra a la espera de la sanción por el presidente, Ricardo Martinelli.

Ayer, 45 diputados de la Asamblea Nacional, tanto del oficialismo, como de la oposición, aprobaron en tercer debate la derogación de los artículos 2 y 3 de la Ley 120 de 2013 que había sido sancionada por el Ejecutivo el pasado 30 de diciembre. La ley disponía que las personas jurídicas y naturales registradas en Panamá tendrían que pagar impuestos por sus rentas generadas en el extranjero.

El proyecto 694, por ser considerado de orden público, una vez convertido en ley de la República tendría efectos retroactivos desde el 31 de diciembre de 2013. La norma entraría a regir desde su promulgación en la Gaceta Oficial, previa sanción.

Esta iniciativa legislativa, remitida por el Ejecutivo, fue objeto de duras críticas por los gremios empresariales, comerciales y forenses. El administrador nacional de ingresos, Luis Cucalón, se responsabilizó de las modificaciones que no estaban incluidas en la agenda de las pasadas sesiones extraordinarias. Según el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista Jorge Alberto Rosas, “los cambios fiscales aprobados han provocado un grave daño en la percepción internacional del sistema jurídico panameño”, ya que no existe “garantía a futuro de que algún funcionario del Ejecutivo o de la bancada oficialista no la vaya a presentar y a aprobar otra vez”, acotó.

´SERÁ UN TEMA RECURRENTE´

El diputado Abraham Martínez, de Cambio Democrático, advirtió de que, pese a las pasiones políticas y los intereses económicos, el establecimiento de la renta mundial “será un tema recurrente”, sostuvo.