Después de Semana Santa se extenderá horario del Metro

VíA RáPIDA

TRANSPORTE. El secretario del Metro de Panamá, Roberto Roy, anunció que después de la Semana Santa el Metro comenzará su horario extendido hasta las 11:00 a.m.; no obstante, prefirió no decir la fecha exacta, explicando que posteriormente se hará un anuncio público al país. Indicó que están ultimando detalles y que “se tuvo que realizar toda clase de ajustes”, incluso la contratación de 13 personal más. En ese sentido, dijo que también trabajan en los cálculos de la tarifa integrada de transporte.