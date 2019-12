Empieza revisión de firmas para referendo

VENEZUELA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela comenzó ayer a revisar cerca de 2 millones de firmas que presentó la oposición para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

“Estamos en el proceso de contabilización de las planillas, con seguridad, celeridad y transparencia (...) durante tres días o cuatro, quizás hasta el lunes o martes”, declaró la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.

Testigos del gobierno y la oposición vigilan el proceso, en privado y bajo medidas de seguridad, precisó Lucena.

Según la ley, el CNE debe revisar en cinco días las listas y en otros cinco llamar a los firmantes a ratificar su apoyo con la huella digital. Pero Lucena prefirió no referirse a plazos específicos en las siguientes etapas del proceso.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregó el pasado lunes 1.85 millones de firmas, de un total de 2.5 millones que dijo haber recolectado, para solicitar la activación del revocatorio, aunque solo tenía que entregar 195 mil 721 (1% del padrón electoral).

El CNE, al que la oposición acusa de servir al gobierno, debe validar esas primeras firmas para luego autorizar la recolección, en 3 días, de otras 4 millones de rúbricas (20% del padrón) requeridas para convocar al referendo. Estas deben ser revisadas en 15 días.

“Estamos trabajando incansablemente, full time (tiempo completo)”, afirmó Lucena, al descartar que el proceso se vea afectado por la jornada laboral de dos días a la semana que declaró Maduro para ahorrar energía.

En su primera declaración directa sobre la aceptación de un revocatorio, Maduro afirmó que lo que diga el CNE será“palabra sagrada”. “Si en el segundo paso (...) llegara a decir que se recogieron las firmas, vamos a referéndum y punto”, afirmó la noche del martes.

Para que el mandatario sea revocado, el ‘Sí’ deberá obtener más de los 7.5 millones de votos con los que fue elegido en abril de 2013.

“Estamos listos para lo que venga”, dijo Maduro, aunque vaticinó que los intentos para sacarlo del Palacio de Miraflores fracasarán.

Pero la oposición -que arrasó en las parlamentarias de diciembre de 2015- está confiada. “Lo vamos a lograr porque el pueblo quiere salir de este gobierno”, aseguró el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.

La oposición está volcada al referendo, tras fracasar una enmienda constitucional con la que intentaba acortar el mandato de Maduro, que concluye en 2019.

“Si el CNE no cumple los lapsos tendrá al pueblo en la calle. Si pretenden mamarnos gallo (engañarnos) tendrán un pueblo movilizado permanentemente”, dijo el excandidato presidencial Henrique Capriles.

Lucena acusó a sectores de la oposición de atacar al poder electoral. “El CNE no actúa por chantaje de nadie, no recibe presiones de nadie”, manifestó. “Estamos avizorando el desarrollo de una estrategia de crispación social, que si no es detenida puede llevarnos a escenarios de desconocimiento institucional y de violencia”, advirtió.