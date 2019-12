Hoy revelarán más nombres

INVESTIGACIÓN AL PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL

Nuevos nombres de empresarios –supuestamente vinculados al expresidente Ricardo Martinelli– revelaría hoy el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli en su indagatoria en la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

Tamburrelli —quien asegura que Martinelli le dio órdenes de firmar contratos millonarios con supuestos sobrecostos, como el de la comida deshidratada por $45 millones— fue citado hoy para ampliar su indagatoria.

Entre las empresas favorecidas con millonarios contratos directos en el Programa de Ayuda Nacional se encuentran Hagoca M. Group., y APM Supplies, las cuales se ubican en el mismo local come El expresidente Ricardo Martinelli y Poulett Morales evitaron explicar sobre el o los negocios que habrían hecho a través de la sociedad Inmobiliere Richeliu. En la cuenta de Facebook de Morales se observa su agradecimiento con Martinelli y pidió votos en las pasadas elecciones para que el gobierno continuara en el poder.

Martinelli, consultado por La Prensa sobre las nuevas revelaciones que haría Tamburrelli, afirmó que no aclarará ninguno de los señalamientos en su contra porque se trata de “una indagatoria plantada con fines aviesos y de persecución política”.

Algunas de las empresas favorecidas con contratos millonarios del PAN son Hagoca M. Group, APM Supplies y Comercializadora Galbedusa Panamá, ligadas a la empresaria de modas Poulett Morales, quien vendió mochilas al Ministerio de Educación, transacción que investiga el Ministerio Público.

Sociedades relacionadas con Morales —quien también aparece en una en la que Martinelli es suscriptor— obtuvieron millones de dólares en contratos y órdenes de compra del PAN, incluso en la administración de Rafael Guardia Jaén.

Desde una boutique de moda en Marbella, Morales distribuyó estufas, electrodomésticos variados, máquinas de coser y hasta prestó el servicio de alquiler de equipos rodantes al PAN.

Una fuente vinculada a las investigaciones informó que Tamburrelli se ratificará de su testimonio contra Martinelli y aportará nuevas pruebas documentales en la diligencia de hoy.

El millonario negocio de la venta de mochilas al Ministerio de Educación (Meduca) no fue el único contrato que obtuvieron sociedades pertenecientes a un grupo económico que operaba bajo un techo y que logró más de 10 millones de dólares –entre 2010 y 2014– con una misma entidad del Estado.

También las sociedades Hagoca M. Group, APM Supplies y Comercializadora Galdebusa Panamá–vinculadas a la empresaria Poulett Morales– recibieron contratos directos en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante las administraciones de Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén.

Tamburrelli –quien está bajo arresto domiciliario– debe ampliar hoy su indagatoria ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción y, según una fuente vinculada al exfuncionario, proporcionará nombres clave de empresarios favorecidos con contratos supuestamente vinculados al entonces presidente Ricardo Martinelli. Sería la segunda ocasión en la que Tamburrelli implica al exgobernante.

Interrogado sobre el particular por La Prensa, Martinelli –a través de un correo electrónico– esquivó las preguntas y respondió marginalmente que la entonces fiscal Lizzett Chevalier “amenazó” e intimidó a Tamburrelli para que lo implicara.

“La indagatoria del señor Tamburrelli se da bajo presiones y amenazas de una fiscal [Chevalier] deformada profesionalmente a la que exigiré todas las responsabilidades civiles y penales. En consecuencia, nada debo de aclarar de una indagatoria plantada con fines aviesos y de persecución política”, se excusó Martinelli.

A su vez, Chevalier dijo que no quería referirse al tema por hallarse de vacaciones.

NEGOCIOS

Poulett Morales es una joven empresaria del mundo de la moda, propietaria de una conocida boutique en Marbella (DHD), especializada en accesorios y zapatos femeninos que con mucha frecuencia ella misma modela para su página en Facebook.

Morales, además de moverse como pez en el agua en el titilante mundo de la moda, ha incursionado en otros ramos de negocios menos glamorosos. Sus sociedades no solo han vendido mochilas al Meduca, sino todo tipo de mercancía al PAN.

preguntó a Morales ¿cómo pudo, a través de su boutique, dedicarse a vender y distribuir mochilas y electrodomésticos, como estufas o máquinas de coser? ¿Cómo hizo trabajos de inspección o alquilar equipo rodante?

Pero la empresaria no contestó las llamadas ni las preguntas enviadas por este medio a su correo electrónico.

Tampoco respondió cómo logró que sociedades suyas recién creadas obtuvieran millonarios contratos del PAN y del Meduca.

NEXOS

En el Registro Público quedan huellas de que en alguna ocasión, Ricardo Martinelli y Poulett Morales se conocieron y sostuvieron una relación comercial o fueron actores de una transacción que involucró, al menos, una sociedad anónima.

Es el caso de la sociedad Inmobiliere Richeliu, en la que aparece Morales como secretaria y Ricardo Martinelli como suscriptor, al igual que Ulises González –padre de María Cristina González, exdirectora de Migración, y jefe de seguridad en Importadora Ricamar, razón social del Súper 99.

Un año después de ser inscrita la sociedad en el Registro Público –septiembre de 2006– Martinelli renunció a la presidencia y a su representación legal. Morales asumió entonces la representación legal, según el acta de reunión extraordinaria de la sociedad que presidió Martinelli.

Además de esta relación comercial, Morales se declaró abiertamente partidaria del entonces oficialista Cambio Democrático (CD), que preside Martinelli (ver foto, Gracias Martinelli).

El 4 de mayo de 2014, día de las elecciones generales, la empresaria colgó en su cuenta de Facebook un video en el que se daba las gracias a Martinelli por las obras realizadas y, de paso, pedía votos para CD.

LOS MILLONES

Y es que, después de todo, Morales tenía mucho que agradecerle al gobierno de CD. Sociedades de ella o vinculadas a ella facturaron millones de dólares en la administración Martinelli, especialmente en el PAN, cuyo exdirector Giacomo Tamburrelli dará detalles en su próxima deposición indagatoria prevista para hoy.

Aunque en ocasiones Morales no era visible en las sociedades beneficiadas, su correo electrónico se repetía en las constancias de contratación directa, como en el caso de la sociedad APM Supplies, para una venta de 6 millones de dólares en mochilas para el Meduca, entre 2011 y 2012.

En 2011, la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, entregó un anticipo de 500 mil dólares a APM Supplies para suministrar y distribuir las mochilas, según una modificación al contrato al que tuvo acceso La Prensa.

APM Supplies fue inscrita en mayo de 2008 en el Registro Público. En julio de 2010, la directiva cambió y Janeth Araúz –empleada de Morales en DHD– fue nombrada presidenta de la sociedad. Al ser inscrita en el Ministerio de Comercio e Industrias, se observa un hecho curioso. La sociedad no solo amplió su actividad comercial general, sino que reveló específicamente que vendería mochilas al Estado.

La dirección proporcionada por la sociedad es la misma de Hagoca M. Group, ubicada en Marbella, y presidida por Morales, y en donde también se ubica la tienda de modas de la empresaria (ver facsímiles superiores).

Este medio se comunicó a la boutique DHD y preguntó por Araúz, pero se informó que no estaba en la oficina y que no tenía correo electrónico para recibir un cuestionario de La Prensa.

Hagoca M. Group, nacida en la vida jurídica al inicio del gobierno de Martinelli –en agosto de 2009–, obtuvo alrededor de un millón de dólares en contratos con el PAN, según un informe parcial de la Contraloría, en el que se detalla el suministro continuo de electrodomésticos, estufas, máquinas de coser y hasta de moler.

En diciembre de 2013, la entonces contralora, Gioconda Torres de Bianchini, refrendó un pago de 148 mil dólares a favor de Hagoca para el suministro de electrodomésticos al PAN.

Otra sociedad beneficiada fue Comercializadora Galdebusa Panamá, que obtuvo 3.9 millones de dólares para proveer mochilas a los estudiantes de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Comercializadora Galdebusa Panamá–constituida el 15 de abril de 2013– logró obtener contratos del PAN por más de $1.5 millón.

En esta sociedad figuran como presidente y tesorero Franklin Araúz y como secretaria Vanessa Gutiérrez.

La Prensa se comunicó a la tienda DHD Sexy, una de las sucursales del almacén de Morales, y Gutiérrez contestó la llamada, identificándose como empleada de la tienda.

Gutiérrez dijo al principio desconocer sobre los contratos de Comercializadora Galdebusa Panamá. “¿Pero, por qué me llama a mí, si yo no sé de eso?”, respondió. Luego aceptó ser dignataria de la sociedad, pero que no podía hablar de ello. A su vez, una fuente informó que Franklin Araúz también trabaja para Poulett Morales.

Todos los cheques pagados a estas sociedades fueron refrendados por la contralora Torres de Bianchini hasta junio de 2014, justo cuando terminaba la gestión de Martinelli.