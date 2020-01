Interceptación de comunicaciones en la era Martinelli: Espionaje costó millones

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES EN LA ERA DE RICARDO MARTINELLI

La alerta se encendió. El espionaje político de la era de Ricardo Martinelli vuelve al debate, luego que se conociera de la pérdida de equipos comprados en 2010, de manera inusual, a una empresa israelí para interceptar comunicaciones.

Dirigentes de varios sectores del país exigieron a las autoridades empezar de “inmediato” la investigación contra el ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, a quien el nuevo titular de esa entidad, Rolando López Pérez, responsabilizó de la pérdida y lo denunció por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

DEBE EXPLICAR

Javier Martínez Acha, quien dirigió el Consejo de Seguridad durante la administración de Martín Torrijos Espino (2004–2009), considera que se debe investigar que no se estén realizando escuchas telefónicas en el país con esos equipos.

“Se debe cuidar que no se violen los derechos de los ciudadanos... Como panameño estoy preocupado porque se violen los derechos fundamentales”, planteó.

Por su parte, el especialista en criminología y seguridad Severino Mejía manifestó que el problema es que se desconoce si actualmente se están realizando escuchas a ciudadanos.

“Lo más grave es ¿dónde están esos equipos? ¿Y si se están utilizando?... El Ministerio Público debe pedirle a [Alejandro] Garuz que rinda explicaciones”, sostuvo.

Menalco Solís, director del Consejo de Seguridad en el período del expresidente Guillermo Endara (q.e.p.d.) (1989–1994), aseguró que ese ente fue creado como un organismo adscrito directamente a la Presidencia de la República.

Por ello, dijo, toda responsabilidad recae en Garuz e incluso en el exmandatario. “Es una responsabilidad del secretario por lo que [quien ocupe el cargo] debe cuidarse mucho de no incurrir en ninguna desviación de lo estrictamente legal, porque cualquier actuación le pega directamente al presidente”, resaltó Solís.

El actual ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera manifestó su inquietud y tildó de “grave” la intervención ilegal de comunicaciones, a la par de los sobreprecios en obras del Estado supuestamente para pagar coimas.

Sostuvo que el Estado no puede aterrorizar a los ciudadanos con escuchas ilegales para fines personales, políticos o empresariales.

RECUERDAN WIKILEAKS

En 2010, en un cable filtrado por Wikileaks se reveló que Martinelli le solicitó [1 de julio de 2009] ayuda a la Embajada de Estados Unidos (EU) para hacer pinchazos telefónicos a sus adversarios políticos.

“Necesito ayuda con la intervención de teléfonos”, le dijo Martinelli a la exembajadora de EU Barbara Stephenson, a través de su BlackBerry, según se reveló en el cable. El tema generó una tormenta política que derivó en denuncias sobre la violación a los derechos humanos.

´YO NO FUI'

A pesar de que la administración Martinelli compró los equipos en julio de 2010 a través del Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN), a la empresa israelí M.L.M. Protection LTD, por $13.4 millones, los jefes del Consejo de Seguridad de la época se alejan del tema.

Olmedo Alfaro, quien estuvo en el puesto hasta finales de julio de 2010, afirmó: “Yo desconozco completamente la compra de ese equipo, lo que se está dando ahora es que se compran cosas a través del PAN”.

Agregó que “en mi gestión no se tenía conocimiento de esa compra, ni lo compré ni lo mandé a cotizar, ni lo tengo... y desconozco su paradero”. Al tiempo que señaló que las investigaciones deben empezar por la persona que trajo a la empresa israelí M.L.M. Protection LTD.

La compra de estos aparatos fue gestionada en el FIS, ahora PAN, por el entonces director de esa entidad Giacomo Tamburrelli.

Mientras que Julio Moltó, quien asumió el mando del consejo una vez Alfaro dejó el cargo, no explicó el asunto. Este medio lo llamó a su celular y él respondió: –“hola cómo estás”. Sin embargo, cuándo escuchó la consulta dijo: “tengo mala señal”, y colgó.

Compra inusual

La compañía israelí que vendió las máquinas de telecomunicaciones fue la misma que facilitó personal para entrenar a agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), e incluso varios de sus hombres custodiaron al exmandatario Martinelli durante meses.

El personal de M.L.M Protection llegó a Panamá a principios de 2010 y contó con el apoyo del entonces ministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu.

“Decidí que para modernizar la institución era bueno traer personas de afuera que entrenen” a los agentes del SPI, declaró el ministro a TVN en febrero de 2010.

Esta compañía entrenó a los agentes del SPI en técnicas de defensa personal, combate y tiro al blanco. La penetración de Israel en los asuntos de seguridad de Panamá ocurrió luego de que Martinelli visitara a esa nación a comienzos de 2010.

Expertos en seguridad consideran que este tema va más allá, al sustentar que la empresa que ofrece un equipo tan sofisticado y sensitivo como este, debe contar con la autorización del Gobierno del país de donde es originaria.

Es decir, Israel debió avalar la venta hecha por M.L.M. Protection a Panamá.

Este medio intentó confirmar este hecho con el embajador de Israel en Panamá, Alexander Galilee, pero no respondió a las llamada a su celular. Cabe destacar que, en lo que va de la presente administración, aún Panamá no cuenta con embajador en Israel.

'LOS PINCHADOS'

El escándalo de Wikileaks no fue el único incidente relacionado con espionaje que se dio en el pasado gobierno. Miembros de la sociedad civil y dirigentes de partidos políticos entonces de oposición, denunciaron ser víctimas de grabaciones ilegales y de los llamados pinchazos telefónicos.

Entre ellos, los dirigentes del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas y Mitchell Doens.

Mientras que en junio de 2013 durante la efervescencia de la campaña política, el entonces candidato del PRD, Juan Carlos Navarro, denunció ser víctima de “pinchazos”. La cúpula de ese partido remitió una misiva al secretario de Estado estadounidense John Kerry, pidiendo que EU investigara el supuesto uso de equipo estatal para escuchas ilegales.

Por esos días, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, y la entonces relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, se pronunciaron en contra de las prácticas de seguridad de algunos Estados que pudieran generar perjuicios serios a los derechos a la intimidad, y a la libertad de pensamiento y expresión.

Recordaron que los derechos a la privacidad y a la libre circulación del pensamiento e información se encuentran protegidos por el sistema internacional de los derechos humanos.

Recientemente, el Juzgado Tercero Penal concedió un sobreseimiento provisional y cierre de la investigación iniciadas de oficio en el caso de las supuestas escuchas telefónicas en perjuicio de Navarro.

>>> Alejandro Garuz reacciona <<<

Alejandro Garuz se presentó anoche a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para conocer el contenido de la denuncia en su contra, por la pérdida de equipo para la interceptación de conversaciones telefónicas que estaba a su cargo.

Cristóbal Arboleda, representante legal de Garuz, confirmó que acudió con su cliente para conocer de la denuncia, la que, según él, no tiene fundamento alguno, aunque no quiso dar detalles.

Dijo que hasta la fecha Garuz no ha sido citado por la fiscalía para rendir declaración o cumplir diligencia alguna relacionada con este caso y que su comparecencia fue voluntaria.

Se intentó obtener una reacción del tema del expresidente Martinelli, pero no contestó.

Para muchos, la responsabilidad de que se hayan perdido aparatos para interceptar llamadas recae en el exmandatario.

Para el ex secretario general del PRD Mitchel Doens, la denuncia presentada contra Garuz es un indicativo de que se está confirmando el tema de los pinchazos telefónicos y las grabaciones que hacía de manera ilegal el expresidente de la República y su Consejo de Seguridad. Esta acción, dijo, “viola los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

“Es el inicio de lo que serán demandas sucesivas contra el expresidente Martinelli. Esos aparatos no los tenía el señor Garuz para escuchar conversaciones, él seguía instrucciones del señor Martinelli para escuchar a sus adversarios políticos, a gente de su propio entorno, a empresarios, periodistas, y así destruir reputaciones”, precisó.

En tanto, la diputada independiente y exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien también dijo haber sido víctima de las intervenciones durante el pasado gobierno, expresó que se ha confirmado lo que se sabía que estaba ocurriendo en la anterior administración.

“El expresidente Martinelli expresaba públicamente situaciones que solo sabían los interlocutores”, recordó.

Martinelli vs. Varela

En agosto de este año Martinelli sostuvo una discusión en Twitter con el diputado panameñista José Luis Varela, luego de que el primero denunciara que desde el gobierno actual lo “pinchaban”.

“ El que me quiera llamar o enviarme mensajes vía celular sepa a que se atiene. Este Gobierno me tiene pinchado. No tengo nada que ocultar”, publicó en su cuenta Twitter.

Varela, hermano del actual presidente, le respondió: “quien le preguntó a Martinelli, ¿dónde está la máquina de Israel? ¿Océano Pacífico o Atlántico?”.

(Con información de: Eduardo Mendoza, Gustavo Aparicio, Olmedo Rodríguez y Juan Díaz)