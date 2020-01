Internet democratiza información

ENTREVISTA CON RELATORA ESPECIAL DE LA OEA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIóN

Próxima a concluir su gestión al frente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero es una voz autorizada y respetada por el denuedo con que ha luchado en los últimos años para garantizar la vigencia de tal garantía fundamental en las Américas. Ello la convirtió en el objeto de ataques y críticas por parte de Gobiernos y sectores para los cuales la prensa independiente es un objetivo a destruir.

Desde los países del Alba y en especial Ecuador, por ejemplo, se promueve una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que limite la capacidad de acción y financiera de la Relatoría, privándola de la posibilidad de captar aportaciones económicas de terceros.

Como cabe esperar, ella prefiere no abordar estos aspectos y en la entrevista se enfoca en el impacto de la red global en la libertad de expresión.

¿Cuál es la importancia de internet en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión?

Internet ha sido un instrumento esencial para democratizar ese derecho. Gracias a la red global la información circula de manera rápida, amplia e incluyente como nunca antes se había visto, lo que ha permitido garantizar este derecho a amplios sectores de la población. Asimismo, sus características únicas hacen posible que el receptor del mensaje sea también emisor de informaciones e ideas.

¿La evolución de internet puede también generar riesgos?

Claro, aunque son muchos más los beneficios. Es importante advertir que el aumento en el flujo de información aumenta el grado de vulnerabilidad de las personas a posibles injerencias arbitrarias en su derecho a la libertad de expresión, a su intimidad o a otras garantías fundamentales que podrían verse comprometidas en este nuevo universo. Por eso, por ejemplo, la Relatoría ha insistido en la necesidad de que los programas de vigilancia a través de internet respeten el contenido básico de derechos universales como el de la intimidad; que estén consignados, además, en una ley; que solo se ejecuten en condiciones de probada necesidad y que no se utilicen por razones políticas para espiar a opositores, periodistas o defensores de derechos humanos.

¿Considera que las redes sociales podrían reemplazar las formas de periodismo que conocemos hoy?

Las nuevas formas de comunicación como las redes sociales complementan, pero no reemplazan el periodismo profesional, que puede reflejarse en la prensa impresa o digital. El periodismo de análisis e investigación es esencial en una sociedad democrática y no puede ser reemplazado por información fragmentada producida por personas que no tienen el entrenamiento de un periodista profesional, o que no ejercen el oficio de conformidad con los principios deontológicos de la profesión. No obstante, esta información a veces es fundamental para que el periodista profesional ejerza su trabajo.

Internet también ofrece la posibilidad de escoger cuál es el mensaje que se quiere recibir, ¿esto podría tener algún impacto negativo en la sociedad o por el contrario es un valor agregado?

La libertad para elegir información hace parte de la libertad de expresión e internet ofrece una fuente plural y verdaderamente diversa de informaciones. Sin embargo, el riesgo que se corre es la creación de “nichos” de personas que piensan igual y que no se exponen a la crítica ni a la discusión. “Nichos” que pueden ser alimentados por discursos radicales que no se sienten en la necesidad de confrontarse o de ponerse a prueba. En este contexto es importante promover e incentivar debates abiertos y plurales en los que se discutan todos los temas relevantes en una sociedad. Es la mejor manera de fomentar el pluralismo y de encontrar las mejores soluciones para los problemas comunes.

¿Es esta necesidad de generar conocimiento/debate que la Relatoría presenta el informe ´Libertad de Expresión e Internet´?

Así es. Con el objetivo de afrontar estos desafíos producimos un informe especial que aparece publicado en nuestra página electrónica. Entre sus ideas principales señalamos, por ejemplo, que es necesario partir de la premisa según la cual todos los derechos que se protegen off line, deben protegerse on line. Pero como internet es un instrumento que democratiza la libertad de expresión - al desarrollarse a partir de principios que lo hacen un espacio descentralizado, abierto y neutral- cualquier regulación que se produzca debe proteger estos principios para no desnaturalizarlo o limitar su capacidad democratizadora.

¿Qué tipo de regulaciones podrían poner en riesgo esta capacidad democratizadora?

Podrían haber muchas. Pero un claro ejemplo sería que se llegara a obligar a intermediarios –como Google, Facebook o incluso el espacio de comentarios ciudadanos de un medio de comunicación digital– a controlar y filtrar en tiempo real o sin previa orden judicial, contenidos de los cuales no son responsables, cuando potencialmente puedan afectarse derechos de terceros. Esto impactaría de manera dramática toda la arquitectura de internet, a la vez que restringiría de forma notable su potencial democratizador. En principio los intermediarios solo deberían ser responsables cuando dejan de obedecer una orden judicial o de una autoridad similar que les advierte sobre la ilicitud de los contenidos.

Cabe preguntar, al ser internet un tema del que se habla y se escribe constantemente, ¿por qué es importante un informe como este y a quiénes puede beneficiar o servir?

Sabemos que el derecho a la libertad de expresión adquiere connotaciones especiales en el ámbito digital. Sin embargo, no es un tema todavía explorado en profundidad. El informe y el video que lo acompaña lo que hacen es explicar principios generales que sirven de guía para la protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el entorno digital. También hacen una sistematización de estándares sobre este tema y analizan las mejores prácticas así como la jurisprudencia y la doctrina internacional relevante.

Estamos convencidos de que el informe será de gran utilidad para los activistas de internet; para las organizaciones sociales, y para los operadores de justicia y particulares que de alguna manera se enfrentan a los retos que conlleva la defensa de los derechos humanos en el mundo digital.

CATALINA BOTERO RELATORA - OEA

Abogada colombiana, especialista en Derechos Humanos, defensora en primera línea de la ´Constitución´, fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de su país y actualmente es Relatora Especial para la Libertad de Expresión desde julio de 2008.