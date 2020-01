[ KNOCKOUT ]: Martinelli es el único político que no le ha mentido al país

[ KNOCKOUT ]: ARTURO GONZÁLEZ BASO

Arturo González Baso, el brazo legal del Molirena y la Lotería, se enfrenta al Knockout con la brida bien puesta. La “fidelidad” tiene muchas caras y esta es la suya.

¿Cómo recuperan los políticos la ´inversión´ de campaña?

Irrecuperable. El trabajo es incursionar para resolver a la gente, no a sí mismo.

O sea, ¿estamos llenos de Mahatma Ghandi?

Heme aquí.

¿Cuánto gana usted?

Muy poco. Trabajar en la vida pública es una pérdida. Mi satisfacción es ayudar a los necesitados.

¿Y quién le hace el súper? ¿Le dan bonos del 99?

Mi esposa trabaja. Y mi oficina de abogados.

¿Cómo ayuda a necesitados?

Resolviendo sus situaciones. Donaciones, atiendo billeteros a los que les roban sus libretas...

¿No le duele ver cómo el pobre bota su plata en lotería? ¿Eso es ayudar?

Si no fuera en eso sería en el casino, que no ayuda a los necesitados.

¿Qué hace la Lotería para prevenir la ludopatía?

Esa enfermedad la atienden psicólogos y psiquiatras.

¿Qué hace para evitarla, entonces?

¿Qué podemos hacer?

Un truco para ganar.

Comprar números altos.

Usted compra lotería. ¿Cuánto ha gastado y cuánto ha ganado?

No he recuperado la inversión.

¿La lotería no contradice las políticas sociales del Gobierno?

Ayuda a esas políticas.

¿Por qué ningún brujo se gana la lotería?

Buena esa, no sé.

¿Qué hace Mayín Correa aparte de sacar balotas?

Es la primera autoridad de la provincia. Y hace poco inauguró un parque...

¿Hasta cuándo Fito Duque imprimirá los billetes? Lo hace casi desde la época de Matusalén...

No tiene competencia.

¿Molirena se alió a Cambio Democrático (CD) o a Ricardo Martinelli?

A un proyecto de país liderado por CD y Martinelli.

CD sin él sería...

Un partido.

¿Y ahora qué es? ¿Una monarquía?

No, un partido.

¿Usted cómo llama al Presidente, presidente o capo?

Señor Presidente. Yo no estoy en Italia.

¿Está en Macondo?

En Panamá tropical.

Si CD pierde, ¿seguirán aliados?

CD no va a perder.

Repito la pregunta.

Lo decide el partido.

¿Qué le da Sergio González Ruiz al Molirena?

La posibilidad de ser un partido grande.

¿A qué costo?

Ninguno. ¿Qué nos ha costado llegar a 120 mil almas?

Pues, plata. ¿O no?

Nada. Mucho esfuerzo y militancia.

¿Esfuerzo de Gabriel de Janón?

Desconozco de eso.

¿Le da orgullo decir que él es directivo del partido?

Yo no lo digo. Esta es: me tiras un gancho y lo esquivo.

Pancho Alemán inscribió a 30 mil personas al Molirena... ¿y usted?

Más de mil y pico donde votan 7 mil.

¿Los ´pavipollos´ se están tomando el partido?

Todos somos Molirena.

¿Qué aportan Miguel Fanovich y Osman Gómez a la ideología del Molirena?

Folclor. Y se han adaptado a nuestra filosofía.

¿Qué filosofía?

Liberal, conciencia social.

¿Usted tiene conciencia?

Sí, y tranquila.

Molirena: ¿por qué merece la vicepresidencia?

Es el único aliado de CD.

¿Por eso o por mérito?

Y tiene méritos.

¿Qué pasa si no le dan la vicepresidencia a un Molirena?

Dudo que se ahorque. La vicepresidencia es desechable.

Ya está digiriendo el ´chifeo´, al parecer...

No entiendo...

¿En Molirena manda González Ruiz o Martinelli?

Las bases.

¿Juana Pérez dice qué hacer y se hace?

Si la apoyan las bases, sí.

¿Molirena de hoy o el de hace 20 años?

El de hoy. Antes cuatro personas decidían el futuro.

¿Ahora lo hacen cinco?

No. Los convencionales.

¿Cómo es eso de que González Ruiz renunció a la Lotería?

Si aspira debe irse antes del 3 de noviembre. Igual yo.

Usted competiría contra Tito Afú. ¿Puede ganarle? ¿Quién lo conoce a usted?

Si me postulo él pierde. La invito al pueblo.

¿Por qué nunca lo han designado director de nada?

Nunca lo he pedido.

¿Van a postular a González número 1 del partido al Parlacen?

Es la idea.

Usted está en la comisión negociadora CD y Molirena. ¿Cuántas veces se han reunido?

Estamos esperándolos...

¿´Chifeo´?

Molirena postulará donde tiene que postular.

¿Esa alianza está tan fuerte como la roca de Gibraltar?

Como la quijada de arriba.

¿Cuál es el fundamento para la expulsión de Jorge Alberto Rosas?

No me ocupo de Rosas. Por higiene mental.

¿Quién es más piedra en el zapato, Temi Díaz, Rosas, Lisímaco López, Olimpo Sáez o Gisela Chung?

Todos. Una piedrita.

¿Usted no dirigió Molirena con Chung?

Nunca me dio cariño.

¿González Ruiz sí?

Bastante. Me consulta todo.

¿Usted está con quien esté en el poder?

No.

¿En qué se ha equivocado González Ruiz?

Puso en espacios del Molirena a gente equivocada.

¿Y Martinelli?

En muy poco. No haber planteado con claridad los beneficios de algunas leyes.

Si todo el mundo tiene su precio, el suyo es...

Su peso en oro.

¿Me dice gorda?

No. Lo veo en función de valores, no de dinero. No tengo precio.

¿Usted es maquiavélico o solo parece?

Ni parezco ni soy. Soy transparente.

Describa a Martinelli.

Es el único político que no le ha mentido al país. Nos dicen locos: él decía que lo era.

¿No mintió cuando prometió nombrar independientes en la Corte, no designar allegados, acabar con el nepotismo y que Varela encabezaría la alianza en 2014?

Varela está corriendo. Empeñó su palabra, no la de CD.

¿Él hizo la salvedad?

No sé, no estaba ahí.

Sigo. ¿Magistrados, allegados, nepotismo?

En la Corte nombró independientes. Allegados, dime uno.

La contralora, Alma Cortés, Ana Belfon...

Es un país muy chiquito.

¿Martinelli escucha?

Sí, él escucha.

¿En qué lo ha escuchado a usted?

No debo decirlo, pero sí me ha hecho caso.

PERFIL

Abogado desde 1985. Fue asesor en el Ministerio de Gobierno y Justicia (1991-1993), juez de Tránsito (1993-1995) y secretario y fiscal suplente de la Fiscalía de Drogas (1996-2005). Inscrito en el Molirena desde 1996, es asesor legal de la Lotería desde 2009.