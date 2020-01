KNOCKOUT: Yo creo en el nepotismo

VÍCTOR ‘CHACHI’ DE GRACIA

El fiscal de honor del PRD que todavía se considera batallonero, Víctor Chachi de Gracia, se enfrenta hoy al Knockout. Está de más decir el calibre de lo que leerá.

Hay una foto en la que sale usted con banderas al lado del cuerpo del escolta de Billy Ford. Alrededor, Endara, Arias Calderón, Ford y otros eran heridos por batalloneros…¿Le da pena?

¿Qué? A mí no me da pena. Yo no agarré un fusil para matar a mi gente… Lo usé y quise estar en los batallones para enfrentar a los gringos y lo vuelvo a hacer hoy si es necesario contra cualquiera que quiera invadir este país.

¿Mató a alguien?

Cuando uno está en ese tipo de actividad ve caer, pero no sabe si está vivo o no.

¿Le pesaría?

A un norteamericano, claro que no. Ellos mataron a muchos injustamente.

Y usted dice ser antimilitar. ¿Cómo se come eso?

Sí, yo era un servidor público. Un panameño que sintió necesidad de defender su país. Es más, si me preguntas, el SPI está militarizado y Senafront también.

Usted fue acusado de homicidio por esa foto…

Sí, y se pidió mi sobreseimiento.

Paso al hoy. Benicio Robinson en una palabra.

Paso.

¿Por qué?

A veces las personas actúan según sus intereses.

¿Él o usted, dice?

Él.

Usted dijo que el Consejo Directivo Nacional lo botó de una reunión por no haber abierto investigación contra los que votaron por Rubén De León el 1 de julio. ¿Por qué no la ha abierto?

Porque el CEN no puede presentar denuncia contra autoridades electas. Solo puede hacerlo el directorio.

¿Usted ha dejado eso por escrito?

No. Pediré al tribunal de disciplina archivar el caso, pues el CEN violó el estatuto.

O sea, por un tecnicismo, no porque la actuación haya estado bien o mal.

Es violación al estatuto…

Aunque usted solo cobre en la Asamblea, hay un conflicto de interés al responder a la Asamblea, que lidera De León, y al partido, que dirige Benicio. ¿No se debió declarar impedido?

No hay conflicto, no…

Estuvo bien con Benicio hasta que perdió poder en la Asamblea. Ahora está con De León. ¿Cómo es eso?

He estado bien con todos.

¿Y Benicio?

Pretendió que yo violara los estatutos.

Tiene fama de estar con el que está en el poder…

¿Yo? ¿Cómo así? Trabajo para mi partido.

¿Cuándo fue la última vez que le subieron el salario en la Asamblea?

Hace dos meses.

Usted se la pasaba diciendo que Benicio lo hizo. Dirigía su programa en Bocas, le hizo campaña e iba a los medios a decir que metía la mano en fuego por él. ¿La mete ahora por De León?

Hombre, ha logrado una conciliación que no había. Con Beby Valderrama hubo conflicto entre las bancadas.

Como fiscal…¿En qué quedó el proceso de Raúl Pineda por el caso Messina?

Se archivó el expediente.

¿La denuncia de expulsión contra Balbina Herrera, Bobby Velásquez y otros por buscar votos a favor de candidatos no PRD?

Estoy pidiendo archivo.

¿Y el de Bobby Velásquez por quiebra piernas?

Nadie presentó denuncia. Y esa grabación fue ilegal.

¿Usted no puede actuar de oficio?

Sí, pero no por bochinche, que es lo que pretenden...

¿Ha actuado de oficio alguna vez?

No, nunca.

¿Qué caso ha quedado en algo distinto a archivo?

Todavía ninguno.

¿En qué es mejor Franz Wever que usted como secretario?

Paso. Yo llegué a la Asamblea por él y por Mario Miller. Y cuando supe que iba a aspirar esta vez yo decliné.

¿Usted cuándo se graduó de abogado y dónde?

Por mis conocimientos la gente piensa que soy abogado. Terminé materias pero no hice tesis y estoy matriculándome en maestría para tener título de licenciado.

¿Cómo es eso?

La universidad tiene un programa para, a través de un semestre de maestría, terminar la licenciatura.

¿Qué hace el asesor de bancada? ¿Hacer que los diputados no metan la pata?

Redactar los anteproyectos que los diputados quieren presentar.

¿Cómo redacta leyes si no es abogado?

No hay que ser…

Diputados dicen que usted se la pasa por ahí echando cuentos…

¿Sí? Estoy siempre en la bancada, en el pleno… Se me consulta mucho.

Usted dijo que apoyaba y creía en el nepotismo. ¿Todavía piensa así?

Sí, yo creo en el nepotismo. No puedo negarles a mis hijos el derecho a trabajar.

Su hija fue nombrada por un gobierno PRD?

Sí, el de Martín Torrijos la nombró en Salud.

¿Cómo puede ser fiscal de honor una persona que estuvo investigada por un caso de violencia intrafamiliar en 1998?

¿Cómo Ayú puede presidir la Corte dos veces?

Le repito la pregunta.

Me siento con suficiente moral para serlo. A pesar de ese incidente me eligieron.

¿Por olvidadizos o faltos de principios?

Por ninguno. Saben quién soy. Fiscal de hierro, me dicen.

¿Cómo, si no ha resuelto ni un caso todavía?

Las sentencias se escriben en papel, no en hierro. El fiscal investiga… el que falla es el tribunal de disciplina.

Cuando usted fue secretario de la Asamblea en la época de Pérez Balladares, llamó a los legisladores opositores ‘perritos falderos’. ¿Sigue siendo tan atrevido?

¿Por las respuestas que te he dado qué tú crees? Por esas cosas que digo los diputados me respetan.

¿En qué quedó su caso por supuesto uso de recursos el Estado en política?

Me sobreseyeron.

También tiene una denuncia por supuesta falsificación de actas del pleno cuando se debatía si se otorgaban facultades extraordinarias a Pérez B. en 1997…

No la recuerdo.

¿Sus tres sobreseimientos son prueba de su inocencia o del estado de la justicia de este país?

Prueba de mi inocencia.

¿Qué tanto caso le hacía el Toro a usted?

El Toro me escuchaba, sí.

¿Sí? Una vez lo parqueó en público luego de que usted dijera que había que cambiar al Gabinete...

Cierto. Dijo que cuando Chachi fuera presidente él pusiera a su Gabinete.

¿Todavía cree, como en 1996, que tenían que celebrar en grande el cumpleaños del Toro para reafirmar que el PRD era un ‘partido de lucha’, justo cuando se supo que recibió plata de Castrillón Henao?

Sí, yo me mantengo.

¿Su partido de verdad tiene líderes?

No. Tiene dirigentes. Líder solo Omar Torrijos.

¿Quién sería el mejor candidato PRD hoy?

Ninguno debería estar centrado en aspiraciones. Si no nos unificamos antes, volvemos a perder.