[ KNOCKOUT ]: 'Yo no voy a aspirar a más de una reelección'

EDUARDO FLORES

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, cuenta las bellezas que encontró en esa entidad, defiende su salario, habla de sus aspiraciones reeleccionistas y explica por qué no ha puesto ninguna denuncia.

¿Usted ganó o García de Paredes perdió?

Yo gané y ganaron la UP y el país.

¿Ya interpuso las denuncias contra García de Paredes de lo que encontró?

No, lo que encontramos no lo señala directamente.

¿Qué ha encontrado?

Servicios cobrados en facturas particulares, sobres con efectivo y facturas de la fundación, sanciones disciplinarias en las que se violaron los debidos procesos.

¿Por qué Miguel Antonio Bernal ya no está cerca suyo? Antes estaba...

No es necesario. No todo el mundo tiene que estar muy cerca para hacer aportes (…) Pero a veces nos escribimos por Whatsapp.

¿Qué ha hecho por recuperar los terrenos que García de Paredes alquiló y vendió a precio de ganga?

Estamos revisando algunos contratos. Y mandando información al Ministerio Público (MP).

Ya la Contraloría indicó que no recibió el valor íntegro de los contratos. ¿Qué va a hacer con eso?

O rescindir o modificar.

¿Por qué no ha presentado ninguna denuncia?

Hemos enfrentado muchísimos retos. Muchos problemas heredados… Todos.

¿Por qué no ha denunciado nada?

Eso no resuelve nada. Hay que asumir y resolver.

La ley dice que debe denunciar lo encontrado.

Lo administrativo lo estamos resolviendo.

Pero lo ilegal debe denunciarlo. ¿Qué espera? ¿Que se organicen para contrarrestar, como CD?

Estoy esperando que terminen las investigaciones internas.

¿Quiénes investigan? ¿Los que estaban antes?

No hemos botado a nadie. Pero a la directora de Auditoría Interna y al subdirector los nombré yo.

García de Paredes desvió fondos que eran para Medicina, a los fondos generales de la UP. ¿Qué acciones legales tomó sobre eso?

Es incorrecto, pero legal.

¿Qué hizo con la fundación de la UP, para que se dejen de desviar fondos públicos a un ente privado?

La fundación no está funcionando. Si en enero no dan muestra de su actividad, les pediremos que salgan de la UP. El local es nuestro. Y a los funcionarios los reincorporaremos, porque son pagados por nosotros.

Y sus aportes provenían de actividades desarrolladas por la UP. ¿Y si la fundación da muestras de vida en enero? ¿Los dejará que sigan funcionando con local y funcionarios pagados con dinero público?

Pediremos que nos den un informe de lo actuado.

¿Por qué no le ha cambiado el nombre a la calle Gustavo García de Paredes, si la ley dice que las calles solo pueden tener el nombre de fallecidos?

Encontramos ese reglamento hace dos semanas… revisaremos eso pronto.

¿Por qué ha mantenido la edad de retiro de los profesores, de 75 años, puesta por García de Paredes?

Me parece saludable.

¿Por qué mantiene nombrado al profesor que no se nombró por concurso?

Designamos una comisión para que revise eso.

¿Por qué en su gestión se pagó la bonificación creada por García de Paredes que Contraloría objetó?

Porque la ley permite pagar 10 meses.

El vicerrector académico que usted nombró no habla inglés. ¿Así va a subir el nivel de la UP?

No les he preguntado qué idioma hablan ni a los vicerrectores ni a los decanos.

Usted le pidió al Consejo General Universitario aprobar a los vicerrectores en bloque. ¿Eso no ameritaba una evaluación profunda?

Se les pidió decidir si querían votación en bloque o individual y decidieron en bloque.

¿Cuál es su mayor logro en estos meses? No se cuenta el retiro de los gatos.

Haber recuperado la libertad. Y empezamos a ordenar las finanzas.

Ahora está el debate de la reelección universitaria: defina su posición. En la UP, cortesía de García de Paredes, la reelección pasó de prohibida a indefinida.

No es saludable la indefinida. En el congreso, en marzo, discutiremos eso.

¿Se quiere reelegir?

Ahora se puede. No he pensado en eso. Yo no voy a aspirar a más de una reelección. Eso se lo puedo garantizar. Le doy mi palabra de físico.

Sentado en la misma silla García de Paredes me dijo lo mismo hace 10 años.

Yo no he dicho que no me voy a reelegir. Pero no aspiraré a más de una.

‘El rector no necesita asesores’, dijo en campaña. Usted en planilla tiene varios.

El último debió salir ayer.

¿García de Paredes va a ser profesor emérito?

Por ahora no ha aspirado.

En campaña se le preguntó si estaba de acuerdo con que el sueldo del rector fuera $12 mil. Dijo que se lo preguntaran cuando ganara. ¿Está de acuerdo?

El rector que menos recibe por personas que están bajo su administración es el de la UP. Recibo como 15 centavos. El de la UTP recibe 45. El de la Unachi, 50. Udelas, 90. UMIP, $5.50.

Si es así, Varela tendría que dividir $10 mil entre 4 millones de personas. ¿Qué locura es esa?

No es lo mismo administrar la UP, donde debes solucionar directamente todo, que administrar en términos globales un país.

No se atrevió a decir eso en campaña, ¿no?

No había sacado el cálculo.

¿Por qué no ajusta su sueldo a la realidad de la UP, que tanta necesidad tiene?

Hemos disminuido el salario de algunas autoridades, que estaba inflado.

Usted siempre habla del respeto a los puestos. ¿Pero si llega y ve tantas botellas, no hay que hacer limpieza? Usted no la ha hecho.

No hemos visto botellas, sino personas que deberían tener más responsabilidades… las pusimos a trabajar.

¿Qué control puso para bajar la ausencia de profesores y administrativos?

Vamos a pedirles a los decanos y directores de centro que le den más seguimiento.

Contraloría detectó que más de 400 de ellos no podían justificar sus puestos.

Lo que pasa es que con la partida de chofer se contrata a la secretaria, y así. Es un desorden administrativo. Si intento corregir eso ya, la UP colapsa.

¿Hasta dónde bajará los niveles de exigencia para entrar a la UP, si cada vez hay más fracasos escolares?

No voy a bajarlos, vamos a ofrecer cursos propedéuticos para que aprendan lo que no aprendieron en la escuela en álgebra, trigonometría...

Pero si muchos no saben ni sumar ni escribir…

Escribir algunos no saben, pero sumar creo que sí.

De 1 a 5, evalúe la calidad de las universidades.

En 3.

Hay universidades que, con solo mencionarlas, inspiran excelencia. ¿Cuándo pasará eso con la UP?

En Física ya pasa. En Medicina, Odontología y Arquitectura también.

En campaña, usted decía que el talón de Aquiles de la UP era la politiquería. ¿Cuál es ahora?

El amiguismo.