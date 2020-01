La MUD presenta comando de campaña unificado

VENEZUELA

La coalición venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó ayer el comando de campaña para las elecciones legislativas de diciembre que estará dirigida por su actual secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, y llevará el nombre de “Venezuela Unida”.

“El Comando de la Venezuela Unida, no es el comando de un partido, no el comando de una secta, no el comando de una macolla [grupo], de una cúpula, no, es el comando de la Venezuela Unida”, dijo Torrealba en la presentación de la organización junto a candidatos de la plataforma para los comicios.

Detalló que contarán con un “grupo ejecutivo” integrado por los líderes de los partidos Acción Democrática, Henry Ramos Allup, Primero Justicia, Julio Borges, Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, y el coordinador encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara.

Al “grupo de estrategia” se incorporará al gobernador de Miranda y dos veces excandidato presidencial Henrique Capriles, así como los gobernadores de Amazonas, Liborio Guarulla, y Lara, Henri Falcón.

La plataforma opositora ha sumado además a “un representante personal” del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, recluido en su residencia bajo arresto domiciliario desde hace semanas.

También estarán presentes en este equipo la exdiputada María Corina Machado y el diputado Andrés Velázquez.

Además, explicó Torrealba, “tendremos un conjunto de unidades específicas en el área internacional, habrá un equipo integrado por muchos y muy destacados internacionalistas venezolanos y expertos del área que van a trabajar con el tema de la observación internacional”.