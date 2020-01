Mareógrafos adquiridos no cumplen con requisitos

DETECCIÓN TEMPRANA DE ´TSUNAMIS´

Las cinco estaciones mareográficas adquiridas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con la finalidad de advertir la formación de tsunamis en las costas del Caribe y Pacífico, no son de primera generación y tampoco sirven para estar conectadas a la red internacional de mareógrafos.

Los equipos fueron recibidos por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP) en diciembre de 2012, pero no se han colocado por falta de permisos para su ubicación. Además, no se cuenta con el dinero que implicaría la contratación de suficientes técnicos para atender los datos que estos aparatos generarían a diario.

Sin embargo, Arnulfo Sánchez, vicepresidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés ) y miembro del Comité Nacional de Tsunami, indicó que la compra de los mareógrafos, a un costo global de 23 mil 500 dólares, se realizó de manera apresurada y no reúnen las especificaciones técnicas exigidas internacionalmente.

Según Sánchez, el equipo fue adquirido sin consultar a las instituciones que tienen injerencia en el tema ni a los miembros de la Comisión Oceanográfica en Panamá, la cual pudo haber avalado o no la compra de estos instrumentos.

Los aparatos fueron adquiridos a través de una partida que traspasó el Programa de Ayuda Nacional (PAN) al Sinaproc y entregados al rector de la UP, Gustavo García de Paredes, por el entonces presidente de la República Ricardo Martinelli.

“La inadecuada compra deja a Panamá expuesta ante la posibilidad de que ocurra un tsunami. Incluso el país no está preparando para hacerle frente a un fenómeno de la naturaleza, pues hace falta seriedad por parte de las autoridades y del Gobierno para educar a la ciudadanía en todo el país sobre el tema”, indicó Sánchez.

Agregó que Panamá no solo está desprovisto de equipos, sino también de personal capacitado y apoyo económico al Comité Nacional de Tsunami.

Informes de la Comisión Oceanográfica de Panamá indican que en toda la historia del país se han registrado 11 tsunamis, dejando como resultado aproximadamente 100 personas fallecidas.

Sánchez afirmó que “estos equipos no van a poder ser usados, ya que se trata de aparatos obsoletos que no se pueden conectar a la red internacional de mareógrafos”.

ESPECIFICACIONES

Los equipos de última generación que se necesitan registran datos de formación de tsunamis cada minuto y son capaces de transmitir información recopilada cada cinco minutos.

Además, los mareógrafos deben tener por lo menos dos sensores de nivel del mar, por ejemplo de radar y de presión, y disponer de al menos dos medios de comunicación para transmitir y entregar los datos vía satélite, celular, entre otros mecanismos.

Respecto a la alimentación eléctrica, la estación mareográfica debe tener autonomía de funcionamiento, en especial en los lugares lejanos en donde se instalen, también debe contar con condiciones de seguridad durante las 24 horas para que las personas no puedan dañar o robarse el equipo.

En la actualidad, el país solo cuenta con una estación mareográfica de última generación, instalada en 2011 en la comarca Guna Yala, específicamente en El Porvenir, donada por la Comisión Oceanográfica de la Unesco y la Universidad de Hawaii.

No obstante, en Panamá se requiere como mínimo siete de estos mareógrafos (tres en el Caribe y cuatro en el Pacífico), lo que representaría una inversión de 210 mil dólares a razón de 30 mil por cada uno.

Una red de defensa

Ante los planteamientos dados por el vicepresidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco, el científico panameño Ángel Rodríguez, dueño de la empresa OSOP –a la cual el Gobierno le compró los mareógrafos–, reconoció que los equipos vendidos no pueden ser conectados a la red internacional de mareógrafos porque ese no era el propósito.

Los instrumentos se vendieron como una red de defensa o monitoreo y no como una red científica encargada para transmitir datos internacionales vía satélite, dijo.

Agregó que tienen un precio individual de 4 mil 700 dólares, aproximadamente, permiten medir el nivel del mar, la altura del agua y registran cualquier inconsistencia para emitir alertas.

“Yo no vendí los aparatos para hacer ciencia, simplemente para monitoreo y protección civil”, indicó.

´NO SON SOFISTICADOS´

Por su parte, Eduardo Camacho, director del Instituto de Geociencias de la UP, desmintió por completo las afirmaciones de Sánchez, pues el equipo comprado sirve muy bien para localizar cualquier variación en el mar y detectar los maremotos.

Sin embargo, precisó que el porcentaje de confiabilidad de los aparatos dependerá de una excelente comunicación.

“Eso de que no sirven, es totalmente falso, ya que las estaciones mareográficas que se compraron no son tan sofisticadas como las de talla internacional que cuentan con tres tipos de sensores (radar, acústico y de presión), no obstante, con solo un sensor de presión, pueden transmitir datos perfectamente”, manifestó.

Camacho sostuvo que para el presupuesto de 2015 del instituto se incluyó la compra de cinco mareógrafos que cumplan con los parámetros internacionales con el fin de conformar la red de primer orden de Panamá.

Añadió que ya se reunió con el nuevo director de Sinaproc, José Donderis, con quien se definieron algunos detalles que permitan acelerar la consecución de los permisos necesarios, que hagan posible la colocación de los mareógrafos comprados en 2013.