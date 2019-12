Ministerio de Educación no cuenta con dinero para honrar pagos

Docentes que no han cobrado el salario desde que empezó el año escolar; otros de áreas de difícil acceso que aún no reciben el pago de sus viáticos y la certeza de que no hay dinero para pagar el aumento de $150 al salario base, son puntos que discutieron representantes de los gremios magisteriales con las autoridades de Educación, en una reunión el pasado miércoles.

El secretario general de la Asociación de Profesores de la república de Panamá, Diógenes Sánchez, manifestó que en el primer encuentro formal con los directivos de Educación decidieron formar comisiones para ver el tema de los pagos que se le adeudan al sector educativo.

En tanto, la titular de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, reconoció que no cuentan con el dinero para honrar estos pagos, porque el crédito extraordinario que la pasada administración solicitó para tal fin se encuentra en proceso de revisión.

Paredes de Vásquez explicó que tanto para el mandatario Juan Carlos Varela como para ella y el viceministro de Educación, es una prioridad cumplir con el compromiso de pago a los educadores.