Moreno critica a Correa en acto público

PUGNA

“Aquí en Montecristi se gestó un movimiento que [...] es factor de cambio permanente, pero no para cambios perversos, mañosos, que lo único que tratan es de perpetuar las opresiones, de perpetuar los gobiernos [...]”, indicó ayer el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

Sus declaraciones se dieron en la conmemoración del noveno aniversario del referendo aprobatorio de la llamada Constitución de Montecristi, impulsada por el expresidente Rafael Correa –copartidario de Moreno y hoy en pugna– y que entró en vigencia en octubre de 2008.

Moreno señaló que hace más de 10 años, el país cambió para siempre cuando Alianza País llegó a la Presidencia, y como primer paso convocó una constituyente con el mandato de cambiar un Estado caduco, injusto, opresor y tomado por intereses particulares, por uno nuevo, a través de una Constitución progresista, justa, diversa, inclusiva y plurinacional.

Al agradecer a los asambleístas su trabajo, Moreno respondió a quienes le atacan por hablar con la oposición: “El diálogo es bueno, quien ha dicho que escuchar al que no piensa igual que tú es malo, ¿en qué parte de la Constitución dice que no hay que hablar con el que piensa diferente?”, remarcó, y añadió que “eso no amerita groseros calificativos”.

Sin mencionar su nombre, y en evidente alusión a Correa, Moreno dijo que en este gran cambio hubo un hombre que lo hizo bien, pero que se habría obsesionado con el poder, cuando el dueño del poder es el pueblo.

“Cuando nosotros nos obcecamos en seguir manteniendo el poder, sucede lo he dicho en más de una ocasión (...) puede hacer que nos pervirtamos, que estemos desesperados por espiar lo que hace el otro; los corazones se dañan, los corazones se corrompen, es por eso que Bolívar decía que no hay que permitir que una persona se enamore, se obsesione con el poder (...) porque se acostumbra a dominar y el pueblo se acostumbra a ser dominado y se empiezan a encontrar justificaciones, alegorías, metáforas, simbolismos, que hacen que se radicalice ese deseo de tener poder”, manifestó Moreno.

Y continuó: “Por eso el gobernante debe estar lleno de generosidad, de espíritu, dispuesto a dejar el poder que el pueblo le encargó en el momento que el pueblo desea que se devuelva el poder. El dueño del poder es el pueblo, es el mandante, nosotros somos únicamente mandatarios que debemos hacer lo que el pueblo quiere (...)”, aseguró ante cientos de personas reunidas en el mismo lugar donde se redactó la Constitución, en la provincia de Manabí.

Moreno dijo a los presentes que en el ideario que generó Alianza País el pueblo será convocado para que exprese su voluntad cada vez que sea necesario, porque esa es la esencia de la verdadera libertad, en clara alusión a la consulta popular que convocará y para la cual se prevé que mañana anuncie las preguntas y que se prevé que incluya si se mantiene o no la reelección presidencial indefinida, aprobada por Correa durante su gestión.

Haciendo una metáfora, Moreno dijo que Correa se salió del camino cuando se apoderó de él el anillo de los Nibelungos pero que no pierde la esperanza de que vuelva por el camino de la revolución y de la alternancia.