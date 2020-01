´Nadie me va a dictar línea´

DIPUTADO JORGE ALBERTO ROSAS

La inscripción de tres nuevos diputados que se pasaron del Partido Panameñista al oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) ha obligado a que este colectivo forme una nueva bancada en la Asamblea Nacional.

Jorge Alberto Rosas fue el único diputado elegido en la papeleta del gallo en 2009, pero ahora han llegado los tránsfugas Tito Rodríguez, Francisco Alemán y Miguel Fanovich.

Rosas estaba unido a la bancada panameñista porque, como único diputado de un partido, no podía formar una bancada. Según el reglamento interno del Legislativo, cuatro diputados pueden formar una bancada.

Rosas, quien se ha opuesto abiertamente a varios proyectos del Ejecutivo en la Asamblea y particularmente se enfrentó el año pasado con el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por el supuesto sobrecosto en la compra de un sistema de radares al Gobierno italiano, dijo que seguirá actuando de manera libre.

Manifestó que los nuevos diputados de su partido no pueden dictarle una línea a seguir con los proyectos de leyes a debatir, y si lo hacen “entrarán en controversia”.

Dijo que el único ente que puede trazar una línea es la comisión política del Molirena, pero el presidente del partido, Sergio González Ruiz, no lo convoca porque no tiene el respaldo de este ente del colectivo.

“Mientras que el partido no tire una línea, yo tengo libertad de votar como considere. Y siento que la bancada no me va a presionar en eso”, afirmó Rosas.

El diputado indicó que no cree que los nuevos integrantes de su bancada lo presionen para que apoye al Gobierno, porque ellos actuarán de acuerdo con lo que les convenga para reelegirse. “Su curso de acción va a estar determinado en qué les conviene a ellos para reelegirse”, manifestó.

“Ellos (tránsfugas) van a seguir siendo diputados de gobierno, y al final le van a dar la patada a la alianza”, estimó el diputado chiricano.