Nueva retención masiva de motociclistas en la capital

Rodolfo De La Guardia transitaba el pasado sábado a las 11:00 a.m. por el área de Paitilla en su motocicleta BMW. De repente, la Policía Nacional (PN) lo paró.

“Cualquier moto que pasaba por ahí era retenida (...), me pidieron mi licencia y la presenté, pues tengo mis papeles en orden, el documento lo conservó un subteniente mientras revisaba a otros conductores [de moto]. Pregunté si había cometido alguna infracción y me contestaron que ninguna. Pregunté si querían mis papeles de circulación y me dijeron ‘espere ahí”, contó.

Un tiempo después, indica, “llegaron los linces al lugar y, cual ganado arriado, se llevaron unas 20 motos al cuartel de la Policía de San Francisco”. “No sabíamos por qué. Allá tenían las licencias y nos prohibían retirarnos”, narró.

Como no le daban respuesta sobre por qué estaban allí, llamó a su abogado. “Mi defensa llama al cuartel y no le dicen la razón por la que estoy detenido (...), en vista de esto, mi abogado envía a un notario público para que levantara un acta de lo que ocurría y finalmente le explican que estos procedimientos eran por órdenes del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y del director de la PN, Omar Pinzón.

De La Guardia cuenta que les dijeron que la retención era mientras la Dirección de Investigación Policial verificaba si los que estaban allí tenían algún caso pendiente con la justicia. Estuvieron retenidos por casi cinco horas.

En los últimos días esto ha sido recurrente. El 16 de marzo pasado, se vivió una situación similar, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararan al carro en el que viajaba un ciudadano irlandés.

Juristas advierten que este procedimiento viola el derecho al libre tránsito, y recuerdan que es contrario a lo que establece el artículo 21 de la Constitución: “Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley...”.

'EXTRANJEROS CON Y SIN PAPELES'

Este medio intentó obtener la versión del director de la PN, Omar Pinzón, pero dijo que no podía atender la llamada porque estaba en “una reunión”.

Mientras que Didacio Camargo, director de comunicaciones de la Policía Nacional, aseguró que estas retenciones no obedecen a un operativo en especial. “No existe una operación contra motorizados. Dentro del plan estratégico de seguridad se contemplan los retenes. No es nuevo”, indicó.

Camargo agregó que, en efecto, estos despliegues policiales se han “intensificado” a raíz del hecho que involucró al ciudadano irlandés. Precisó que “hay muchos extranjeros conduciendo motocicletas, podría decir que más del 80% (...) son extranjeros con y sin papeles”, sustentó Camargo.