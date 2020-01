ONU no avala moción rusa para condenar agresión contra Siria

CONFLICTO BÉLICO

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) rechazó ayer sábado una resolución rusa que pedía condenar la “agresión” de Estados Unidos y sus aliados contra Siria.

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia lanzaron ataques aéreos contra sitios sirios donde presuntamente se fabricaron armas químicas después de obtener “pruebas” de que el fin de semana pasado se usó gas venenoso contra civiles en Douma.

Rusia y Siria llaman a este ataque como una invención de Occidente.

Solo tres países -Rusia, China y Bolivia- votaron a favor de la resolución al final de una reunión de emergencia del consejo de 15 miembros convocada por Rusia horas antes.

Ocho países votaron en contra y tres se abstuvieron. Una resolución necesita al menos 9 votos a favor para ser aprobada.

La votación reflejó las profundas divisiones en el organismo más poderoso de la ONU, que ha quedado paralizado al tratar el conflicto sirio de siete años y el uso de armas químicas en el país.

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, habló por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la situación en Siria y acordaron trabajar para aliviar las tensiones y continuar con los esfuerzos por lograr una solución política en el país, dijo ayer el despacho de Erdogan.

Ambos líderes acordaron “mantener la decisión de reducir la tensión en terreno en Siria y continuar los esfuerzos por una solución política”, dijo Ankara en un comunicado.

En tanto, una fuerte explosión se produjo el sábado por la noche, cuyo origen no se conoce, en el norte de Siria, cerca de una base en donde están desplegadas fuerzas iraníes, así como milicias chiitas prorrégimen sirio, anunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

“Tarde el sábado por la noche hubo una potente explosión en una zona del sur de la provincia de Alepo”, declaró el OSDH.

El director de la ONG, Rami Abdel Rahman, no pudo precisar las circunstancias, accidentales o no, de la explosión, ni proporcionar un balance de eventuales víctimas. Precisó, no obstante, que en la región están desplegadas las fuerzas iraníes, aliadas al régimen sirio, así como la milicia afgana Liwaa Fartimiyun.

Reacciones

El presidente sirio, Bashar al Assad, se declaró más determinado que nunca a “luchar contra el terrorismo” en Siria, tras los bombardeos occidentales.

Mientras, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su “apoyo total” a los ataques y a la decisión “de movilizarse contra el uso y la propagación de armas químicas”.

“Una reacción apropiada” que “expresa la conciencia de toda la humanidad frente al ataque de Duma, del que hay fuertes sospechas de que fue llevado a cabo por el régimen”, según el ministerio turco de Exteriores.

China, por su parte, afirmó “su oposición al uso de la fuerzas en las relaciones internacionales” y apeló “a las partes afectadas a volver al marco del derecho internacional”.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, manifestó que “apoyamos el hecho de que nuestros aliados (...) hayan asumido sus responsabilidades. La intervención militar era necesaria y apropiada”.

Para el primer ministro de España, Mariano Rajoy, la acción bélica es “una respuesta legítima y proporcionada a los brutales ataques perpetrados por el régimen contra la población civil”.