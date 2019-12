Obra de la CSS, sin equipo ni personal

CIUDAD DE LA SALUD

Desde que en 2012 se colocó la primera piedra para la construcción de la entonces Ciudad Hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), los problemas no han cesado.

En primer lugar, la poca planificación respecto al material para su construcción generó que el contrato original con la empresa a cargo, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), fuera renegociado por la actual administración. Además, todavía deben definirse aspectos como las vías de acceso y transporte hacia el área, así como la conexión a los servicios básicos, que tampoco fueron contemplados.

Ahora se deja en evidencia que el contrato con FCC solo incluye el 25% del equipamiento de las instalaciones, y que se debe formar a una parte del personal que se requerirá una vez entre en funcionamiento.

Estivenson Girón, director de la CSS, informó que se está trabajando para solucionar todos los inconvenientes y lograr que la obra esté concluida en septiembre del 2018.

Para ello, actualmente la empresa Ciracet Corp. trabaja en una consultoría de ingeniería clínica que definirá los equipos que se requerirán.

Se reveló que una vez concluya la obra, y se conozca el monto, se hará una adenda al contrato.

Superar el retraso en la construcción de la Ciudad de la Salud, la falta de vías de acceso y la carencia de conectividad a servicios públicos, como electricidad y agua potable, no son los únicos problemas que deberán superar las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) para operar esas instalaciones.

Otro reto planteado por los miembros de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) es el proceso de dotación de equipos, mobiliario y tecnológicos que requerirá este nosocomio una vez concluya la obra.

Domingo Moreno, coordinador general de la Comenenal, explicó que el contrato entre la CSS y la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que está a cargo del proyecto, solo incluye el 25% de los equipos que se necesitan para su puesta en funcionamiento.

Detalló que inicialmente “el proyecto fue concebido como una concesión para ser manejada por un empresa extranjera e incluía el 100% del equipamiento, sin embargo, posteriormente se cambió la idea original. Ahora la empresa que está a cargo cubrirá el 25% de las instalaciones”.

Por otro lado, Moreno también manifestó que se desconoce la cantidad exacta del recurso humano que será necesario para estas instalaciones, y si el país está en la capacidad de cubrir la demanda, que según las estimaciones podría superar a las mil personas.

“Lo que no queremos es que pase lo que sucedió con el hospital regional docente de la 24 de Diciembre, que se perdió por unos tres o cuatro años con todo el equipamiento adentro, porque a pesar de la demanda de la población, no se tenía el recurso humano suficiente”.

El dirigente reclamó a las autoridades del Gobierno que definan pronto las especialidades que serán trasladadas hacia este centro, pues, según dijo, de eso dependerá la cantidad de personal que allí laborará.

“Desconocemos si hay un plan para cubrir la necesidad de personal, si están siendo preparados, o de dónde van a salir”, expresó Moreno.

La Ciudad de la Salud se construye a un costo de 517 millones de dólares y contempla la edificación de 17 edificios, 38 quirófanos, más de 320 consultorios, mil 243 camas, estacionamientos y un hotel. La estructura completa debe estar concluida en septiembre de 2018.

LA RESPUESTA

Estivenson Girón, director general de la CSS, reconoció que el contrato actual “no contempla el equipamiento, mobiliario administrativo, ni el equipo tecnológico” de la totalidad de las instalaciones.

No obstante, añadió que en junio del año pasado se llevó a cabo una licitación abreviada por mejor valor, que fue adjudicada a la empresa Ciracet Corp., por un valor de 1.8 millones de dólares.

El contrato consiste en una consultoría en ingeniería clínica, donde se indica qué equipos se deben comprar para la Ciudad de la Salud y el nuevo Centro Hospitalario Especializado de David, Chiriquí.

“En la CSS no tenemos expertos que se dediquen a esto, y hacer las consultas directamente a los especialistas involucrados podría habernos hecho traer equipos que no serían necesarios o no se utilizaran, y por eso decidimos hacer un acto público y que una empresa nos ayudara a definir este tema”, sustentó Girón.

Agregó que una vez eso se defina, “lo más lógico y lo más rápido sería adendarlo al contratista, y que cuando nos entreguen la infraestructura esté debidamente toda equipada”.

Respecto a las especialidades que estarán ubicadas dentro de las instalaciones de la Ciudad de la Salud, mencionó que ya se ha trabajado al respecto, y que se tiene un esquema parcialmente definido. Informó que los institutos cardiovascular y nefrología operarían desde ese centro hospitalario, mientras que otras especialidades como ortopedia, oftalmología, reumatología y medicina interna permanecerán en el Complejo Arnulfo Arias Madrid.

En relación al personal de salud, señaló que parte de los profesionales que laboran en el Complejo Arnulfo Arias Madrid será trasladado hacia el área de Ancón, de acuerdo con las especialidades que trabajarán desde esa área, mientras que el personal nuevo que se requiera “se irá contratando en la medida que se vaya necesitando”.

Añadió que en este sentido se han avanzado conversaciones con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, para trabajar en la preparación de más recurso humano en el área de la salud, para atender la demanda de la población.

PLANIFICACIÓN

Por su parte, Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, manifestó que en términos generales en el país existe un déficit de profesionales de salud, “muy particularmente de médicos especialistas y de médicos en atención primaria, además de técnicos en radiología médica y técnicos en urgencias médicas”.

Sin embargo, expresó que desde hace cinco años se trabaja de forma integrada y coordinada con la CSS, el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) para enfrentar el problema.

A manera de ejemplo, Mendoza dijo que desde hace dos años se aumentó la matrícula de 200 a 300 estudiantes por año.

Además, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos está entregando a esa facultad un millón de dólares al año, con el objetivo de que se puedan equipar los laboratorios, nombrar nuevos profesores y hacer remodelaciones a las instalaciones, mientras se lleva adelante el proceso de construcción de la nueva facultad.

Igualmente, informó que a partir de abril próximo se abrirán cerca de 200 posiciones para el concurso de residencia, para la formación de médicos especialistas en todo el país.

Por su parte, José Terán, exministro de Salud, dijo que “en salud las necesidades siempre rebasarán la capacidad presupuestaria del Estado para dar respuesta a las coberturas de salud a la población”.

Ante este panorama, sugirió concentrar los esfuerzos en el sistema de atención primaria, además de impulsar la prevención de enfermedades transmisibles y aquellas que podrían convertirse en crónicas, entre ellas la diabetes y la obesidad, que acarrean grandes costos en vidas humanas y en recursos económicos.

A su juicio, el sistema requiere de cambios profundos que “no se resuelven solamente con nuevas instalaciones o aumentos salariales”.