Panameños asumen curul en el Parlacen

Ocho diputados panameños fueron juramentados ayer en la sede del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en Guatemala, confirmó el presidente de este organismo internacional, Leonel Búcaro.

Búcaro, en entrevista con este diario, afirmó que entre los diputados juramentados se cuenta el grupo de figuras del oficialista Partido Cambio Democrático (CD), integrado por la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, Esteban Ruiz, Manuel Hernández y Noriel Ceitu.

Por parte del opositor Partido Panameñista se juramentó a Argentina Arias, Mireya Montemayor y Priscila Weeden; y por parte del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) a Santana Hernández.

SE DEBEn $4.5 MILLONES

“Ahora estamos esperando que Panamá honre la deuda que tiene con el Parlacen, que asciende a un poco más de $4.5 millones desde el año 2009 a la fecha”, precisó Búcaro.

El mandatario panameño, Ricardo Martinelli, se comprometió con el organismo a pagar la mitad de la deuda en enero, dijo Búcaro. Aclaró que en este tema no hay conflicto, sino “un diálogo permanente”.

El presidente del Parlacen agregó que han tenido “pequeños” acercamientos con Martinelli y hace más de tres semanas con el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez.

Calificó de “acertada” la decisión de Panamá de regresar al Parlacen. “En el preciso momento en que pelea por ocupar la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana, ¿cómo va estar fuera de uno de sus órganos de integración?”, resaltó.

LOS SALARIOS CAÍDOS

En cuanto al tema de los salarios caídos que podrían reclamar los diputados que estuvieron fuera del organismo estos tres años, el presidente del foro centroamericano dijo que el Parlacen no ha incumplido, porque esa “fue una situación interna de Panamá. “Vamos a actuar en derecho, ellos [los diputados panameños] también son víctimas porque fueron elegidos, sin embargo, no pudieron asumir. Lo que vamos a hacer es revisar que dice la normativa y si tienen derecho a algo se les reconocerá, pero la lógica indica que no se le puede pagar a alguien que nunca se ha trasladado”, explicó.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de enero de 2012 dejó sin efecto una ley impulsada por el Ejecutivo que sacó a Panamá del organismo centroamericano, que fue bautizado por Martinelli como una “cueva de ladrones”.

LAS CIFRAS DEL PARLACEN

$4.5

Millones adeuda Panamá desde el año 2009.

$1,200

Es el sueldo de los diputados del Parlacen.

$3,000

Es el viático que reciben.