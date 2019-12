Peñaloza amenaza a fiscal suplente si asume el cargo

Ante el anuncio de la fiscal suplente Ceila Peñalba de que el próximo lunes, 16 de marzo, irá a la Fiscalía General Electoral a asumir su cargo, el titular de esa entidad, Eduardo Peñaloza, quien está de vacaciones, advirtió ayer que si ello ocurre, la denunciará ante la Corte Suprema de Justicia por usurpación de funciones.

“En el evento de que ella [Ceila Peñalba] vaya el lunes con policía y ellos asalten la Fiscalía, créanme que yo me voy a la Corte...”, afirmó.

Peñaloza, quien es investigado por el Ministerio Público por la supuesta inacción de funciones, aseguró que él sigue siendo el titular de la Fiscalía Electoral. “Yo soy el titular, yo no he renunciado; a mí no me han separado... y ella tiene que respetar y esperar...”, acotó.

Un día después de haber denunciado en los medios que Peñaloza se niega a habilitarla, Peñalba se reunió ayer con la directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y anunció que “tomará el cargo de la autoridad como fiscal suplente, en vista de que el fiscal encargado [José Félix González] está usurpando funciones”.

Sin embargo, Peñaloza pidió a González seguir en su cargo. “Él debe permanecer en su cargo hasta que yo regrese, porque yo lo dejé encargado. Si a él lo sacan a la fuerza, estarían cometiendo un delito”, dijo.

En tanto, el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, informó que pedirá al Ministerio Público agilizar la investigación a Peñaloza.