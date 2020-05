Petaquilla, fuera de sus límites

El ansia por extraer todo el mineral de las entrañas de Donoso es grande y a minera Petaquilla nadie la detiene.

Sin concesión y sin estudio de impacto ambiental (EIA) alguno, Petaquilla ejecuta un “agresivo plan de exploración” –según sus informes– para expandir su concesión en tres lugares excluidos de su Contrato-Ley 9.

Se trata de lo que Petaquilla Minerals, Ltd. denomina su distrito minero. El Contrato-Ley 9 de 1997 le permite a Petaquilla Gold, subsidiaria de Petaquilla Minerals Ltd., explotar minerales en 136 kilómetros cuadrados en Donoso, Colón.

Y esta es la única concesión metálica que reporta el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) en Donoso, y de la que Petaquilla extrae oro en Molejón desde 2009 y Minera Panamá se apresta a hacerlo en el yacimiento de cobre que está dentro de esa misma concesión.

Pero Petaquilla Minerals asegura ser “100% propietaria de 842 kilómetros cuadrados” para minería en el “Distrito Minero de Petaquilla”.

Así lo dejó consignado en mapas presentados a la SEC (Securities and Exchange Commision) –la agencia de Estados Unidos reguladora de los valores– y en su última presentación corporativa de abril de 2013.

En su portal digital, Petaquilla muestra zonas colindantes a su concesión como suyas. Y aunque dice que son 842 kilómetros cuadrados, la suma del total de los polígonos supera esta cifra hasta alcanzar los mil 51 kilómetros cuadrados.

En otras palabras, la empresa que dirige Richard Fifer tendría aproximadamente el 1.5% de todo el país para sus actividades mineras, que abarcarían dos áreas protegidas, la reserva forestal de uso múltiple de Donoso (Colón) y la mayor parte del parque Omar Torrijos, en Coclé.

Exploran sin concesión

Según sus propios reportes, desde 2010 Petaquilla perfora en el polígono denominado Oro del Norte, y desde 2005 desarrolla un plan de exploración en Belencillo. También reporta prospecciones en Santa Lucía y en Río Caimito, en Donoso.

Todos estos lugares están fuera de los límites de su concesión (ver mapa).

Estos polígonos se solicitaron al Mici para explorarlos; es decir, aún carecen de un contrato o concesión.

Pero en el Registro Minero del Mici hay incongruencias. En el mapa del Registro Minero donde se ubican geográficamente las áreas solicitadas y contratos –que data de 2011, el último al que pudo acceder La Prensa– aparecen todas las solicitudes, no así en el listado del registro, donde solo constan seis trámites o polígonos que abarcan 747 kilómetros cuadrados.

Este diario intentó obtener una explicación de los representantes de Petaquilla, pero los ocho intentos durante más de un mes, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y cartas, fueron en vano.

REQUISITOS

La exploración minera en lo que Petaquilla llama “concesión Oro del Norte” se ubica a 24 kilómetros de su mina de oro de Molejón.

La legislación vigente exige para explorar o ex traer minerales que el Mici concesione la tierra y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) apruebe un EIA.

Según Silvano Vergara, administrador de la Anam, Petaquilla no presentó EIA adicional al de su mina de oro. “Ya nosotros verificamos y no tenemos más nada [además de la mina en Molejón]”. “Hasta el momento, en nuestros archivos no reposa más nada”, recalcó también Orlando Bernal, director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, sección que aprueba los EIA.

Si está explorando sin un EIA y Anam no sabe, “hay que poner la denuncia”, dijo. “Nadie puede empezar un proyecto, obra o actividad sin EIA aprobado, nadie”. enfatizó Bernal.

La Prensa revisó durante día y medio los archivos físicos y digitales de los estudios ambientales aprobados a Petaquilla en el Centro de Documentación de la Anam. Ninguno se refería a exploraciones en estos sitios.

Pero, sin importar el requisito de tener un EIA aprobado, Petaquilla invirtió 2.3 millones de dólares para explorar en Oro del Norte.

El blog de Fifer, presidente ejecutivo de Petaquilla Minerals Ltd., reporta que en Oro del Norte se perforaron más de 5 mil metros [sic]. “La compañía se siente alentada por los resultados positivos”, escribió, refiriéndose a la primera fase de exploración.

Petaquilla destaca en su web un agresivo programa de exploración para expandirse a áreas de mineralización y definir otros objetivos en Oro del Norte. En diciembre pasado, sus comunicados revelaban la cantidad de mineral en Oro del Norte y Belencillo en Donoso.

VENTA DE TIERRA ESTATAL

En Belencillo, otra concesión que reclama Petaquilla, invirtió unos 117 mil dólares en exploración, dice un acta de la directiva de la Compañía Minera Belencillo, S.A., que aprobó el presupuesto. La empresa, creada en 2005, la preside Fifer.

En 2012, unos 70 kilómetros, incluyendo la comunidad de Belencillo, fueron vendidos por empresas de Fifer a Gold Dragon Capital Management, publicó CNW, web de noticias financieras de Canadá.

Petaquilla también recibió en 2007 para exploración en Belencillo 33 mil dólares de parte de la canadiense Madison Minerals.

Se trata de una zona mayor que distrito de San Miguelito en Panamá (de 50.1 kilómetros cuadrados) o mayor que Isla Colón en la provincia de Bocas del Toro, (61 kilómetros cuadrados).

Gold Dragon cubrió 500 mil dólares en costos de exploración, y pagó 1.1 millón de dólares en acciones, pero “el pago no se cierra hasta que Petaquilla esté en disposición de cederle las tierras”, según documentos de Petaquilla Minerals, Ltd.

De los 70 kilómetros cuadrados vendidos, 18 kilómetros solicitados al Mici para explorar tienen oposición de terceros. Se desconoce si actualmente Gold Dragon explora en Belencillo. Guillermo Cruz, su presidente, dijo que no harían comentarios.

Pese a estas informaciones, Ricardo Quijano, titular del Mici, aseguró que “Gold Dragon no posee ninguna concesión, derecho, trámite, ni solicitud próximo a la concesión amparada en la Ley 9, en Donoso, provincia de Colón y Coclé”, en una carta que lleva su firma.

Su misiva responde a una petición de información de La Prensa, luego de solicitarle en cuatro ocasiones una entrevista.

ANTECEDENTES

Para Petaquilla Minerals, operar sin el aval de las autoridades no es nuevo. En 2005, la minera taló 55 hectáreas en cerro Petaquilla para construir la mina de oro en la reserva forestal de Donoso, que es parte del Corredor Biológico Mesoamericano, sin EIA aprobado.

La Anam la multó con 1.9 millón de dólares por daños ambientales, pero la Corte anuló la sanción en 2010.

El seguimiento de la Anam a Petaquilla Gold refleja “irregularidades e incumplimientos”, dijo Vergara, pero “se han hecho las subsanaciones”, aclaró. Por ejemplo, mencionó que la tina de relave no cumple el tamaño, se requiere una adicional o reforzarla, pues podría ceder con sus desechos (químicos como cianuro) al río, a causa de las lluvias.

En tres años como funcionario, calcula Vergara, ha habido cinco reportes de peces muertos en los ríos, pero nunca se multó a Petaquilla.

“Mientras no tengamos una evidencia contundente, no podemos abrir un proceso; de hecho... Petaquilla tiene un proceso con Anam y fue a la Corte, que falló a favor de ellos. Tienes que tener más cuidado cuando vas a abrir un expediente”, dijo.

Por las denuncias, se instaló en 2012 una sede de la Anam en Donoso, para inspeccionar con inmediatez.

Los permisos de la Anam para la expansión de Petaquilla a más de mil kilómetros cuadrados –ya apropiados– en Donoso y el parque Omar Torrijos en Coclé dependerán del plan de manejo de esas zonas protegidas.

El plan de manejo de Donoso se hará este año, pero no prohibirá la minería porque ya existe en el lugar y hay que adecuarla dentro del plan”, dijo Silvano.





El magnate minero y mayor terrateniente

MARY TRINY ZEA | 07 may 2013 - 00:00h

Richard Fifer, presidente ejecutivo de Petaquilla Minerals Ltd., el holding de Petaquilla Gold, es el magnate minero y mayor terrateniente del país.

Lo que su minera llama “distrito minero de Petaquilla” abarcaría el 1.5% de todo el territorio nacional. El “padre de la minería panameña”, según su blog, asegura al mundo poseer 842 kilómetros cuadrados para extracción minera, pero los mapas de esta información contienen 23 polígonos para minería, que sumados dan un total de mil 51 kilómetros cuadrados en Donoso (Colón) y que abarcan parte de dos áreas protegidas. Sin embargo, la única concesión de Petaquilla, según el Ministerio de Comercio (Mici), es el Contrato-Ley 9 de 1997, por 136 kilómetros cuadrados. Además de explorar ilegalmente, le vendió 70 kilómetros cuadrados que no le pertenecen a la sociedad Gold Dragon, por más de $1.1 millón, y le alquila por $1.3 millón 2.45 hectáreas a Minera Panamá, para sus campamentos. Por venderle parte de su concesión de 136 kilómetros cuadrados a Minera Panamá, en 2008, Fifer recibió $45 millones, una venta en la que al Estado no le tocó ni un centavo. A cambio, paga, según la Ley 9, por derecho superficial 0.50 centésimos la hectárea, $1.50 después del quinto año, y 2% de regalías de la producción de oro. En todos los gobiernos, Fifer ha sido un hombre bien conectado. Obtuvo su concesión durante la gestión de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) para operar hasta 60 años, con múltiples exoneraciones. Además, representó al Gobierno en temas mineros. Con Mireya Moscoso (1999-2004) fue gobernador de la provincia de Coclé y asesor de Seguridad. Tuvo orden de captura en 2005 por sustraer $100 mil cuando fue gobernador, pero el caso se cerró al devolver el dinero. Con el presidente Martín Torrijos (2004-2009) celebró, en 2005, la reactivación de los trabajos de su mina en Molejón.

Comenzando el período de Ricardo Martinelli, Petaquilla Gold obtuvo su licencia comercial, tras duplicar sus regalías hasta llegar a 4%. Pero el titular del Mici, Ricardo Quijano, dijo a La Prensa en abril pasado que la regalía se calcula en 2%. Martinelli visitó la mina en diciembre de 2011, donde se desbordó en elogios: “Tiene una minería responsable y le ofrece empleo a por lo menos mil 200 panameños...”, dijo. Martinelli fue señalado por supuestamente manipular las acciones de Petaquilla Minerals Ltd. con información confidencial, mediante una cuenta denominada High Spirit en la casa de valores Financial Pacific (FP). Tras señalarlo Mayte Pellegrini, acusada del fraude de FP, se retractó por supuestas amenazas. En 2012 la Fiscalía de Colón pidió llamar a juicio a Fifer por delito ambiental.