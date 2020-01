Piden a Peña Nieto frenar violencia contra reporteros

Centenares de escritores, periodistas y artistas del mundo, entre ellos Paul Auster y Salman Rushdie, enviaron una carta al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para exigir el cese de la “censura a tiros” contra la prensa y el esclarecimiento del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa.

“Ya no hay periodistas locales, somos todos colegas. Cuando se amenaza a periodistas en México nos están amenazando a todos nosotros”, dijo ayer lunes el estadounidense Francisco Goldman, periodista que ha colaborado en The New York Times entre otros medios, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México en la que se presentó la carta.

Poco antes, una comitiva de periodistas entregó formalmente la misiva en la oficina de Peña Nieto .

Por ley, la Presidencia tiene entre 20 y 30 días para responder.

México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con más de 80 reporteros asesinados y 17 desaparecidos desde 2000 según Reporteros Sin Fronteras, se estremeció con el homicidio el 31 de julio del fotógrafo Rubén Espinosa en un apartamento de Ciudad de México.

Junto con él, fueron asesinadas cuatro mujeres, una de ellas activista de derechos humanos, en un crimen que despertó conmoción entre organizaciones de la talla de la ONU. “En su país, señor Presidente, las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes”, estimaron los remitentes de la carta, al citar un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de un 89% de estos casos sin resolver.