Presentan ‘Corruptópolis’

PROYECTO ACADéMICO CONTRA LA CORRUPCIóN

La presentación del proyecto “Corruptópolis”, por parte de la italiana Cristina Brasili en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), sucede precisamente cuando Panamá asiste a investigaciones judiciales por casos millonarios de corrupción, el país volvió a las listas que lo tildan de “paraíso fiscal” y más de 20 bancos, entre locales y extranjeros, son objeto de las pesquisas adelantadas por las autoridades.

“Corruptópolis” responde a una iniciativa académica de un grupo de investigadores del departamento de ciencias de estadísticas de la Universidad de Bolonia, al norte de Italia.

El proyecto se creó en 2012 con la meta de difundir los resultados de las investigaciones sobre corrupción en la mayor audiencia posible. Es a la vez un juego y se centra en la interpretación de roles.

Los alcances

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, organizó la exposición de Brasili anoche en la Apede.

Antes del inicio de la exposición, Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación, anunció que el proyecto “será llevado” hoy a la escuela Richard Newman y comenzará a las 9:30 a.m.; mañana, a la Universidad Tecnológica de Panamá, a partir de las 10:00 a.m.; el jueves, al Instituto Rubiano, desde las 9:00 a.m., y el viernes, al Instituto Italiano Enrico Fermi, a las 10:00 a.m.

Fernando Berguido, embajador de Panamá en Italia, presentó a Brasili ante un auditorio lleno e integrado principalmente por jóvenes miembros de la Apede. Berguido comentó que “la corrupción y, sobre todo, la mafia son actividades que tradicionalmente se le achacan al sur de Italia”.

Pero que “un pueblo al norte fue estremecido el año anterior por muertes violentas a manos de la mafia”.

Entonces, dijo que “la plaga de la corrupción no escapa a ningún rincón del planeta, ni del norte ni del sur” y sentenció que “ninguna sociedad puede permanecer inerte ante este flagelo”.

La expositora comenzó diciendo que la corrupción en Italia representa la mitad de la que se genera anualmente en Europa, la cual en números asciende a $132 mil millones y equivale al 4% del producto interno bruto de ese país.

Experta en economía política y profesora asociada de la Universidad de Bolonia, Brasili hizo hincapié en que “la corrupción impacta de una manera muy alta la calidad de vida de las personas”. Sustentó esta acusación en que “a mayor nivel de corrupción” ocurre “una disminución de las inversiones públicas o privadas”, y aseguró que “no hay grandes diferencias en esta percepción” si se comparan “Italia y Panamá”.

Resaltó cómo en los países con “poca corrupción” se da “una [mayor] movilidad social... y los hijos logran una mejor posición social que el padre”. Y comentó que en “Italia existe un alto nivel de percepción del flagelo, pero los ciudadanos lo consideran como algo ajeno a ellos”.

EL JUEGO

Explicó que “Corruptópolis” obedece al nombre de una ciudad imaginaria caracterizada mayoritariamente por un grupo de personas honradas, aunque muy poco informada de los sucesos públicos y privados. La ciudad es cohabitada por un puñado de personas corruptas y muy bien informadas. Participan un máximo de 30 personas.

La corrupción campea y la urbe disminuye con el correr de los años. Una alcaldesa gana las últimas elecciones y se propone erradicar de raíz el flagelo con la ayuda de algunos personajes: el juez, el policía y el periodista. Del otro lado se hallan el corruptor y el intermediario.

La burgomaestre precisa de ciudadanos honestos, luego el primer paso es reunirlos en una asamblea extraordinaria. La partida transcurre después de varios debates y busca eliminar a los corruptos. O termina si los corruptos superan a los honestos.

A propósito, Berguido afirmó que “la única manera de enfrentar esta pandemia estriba en cómo las sociedades reaccionan ante el fenómeno, el nivel de tolerancia de sus ciudadanos, y si los corruptos terminarán disfrutando libremente de sus bienes mal habidos o tras las rejas”.