Pulseo político por el contralor general de la República

ASAMBLEA NACIONAL

A pocas horas de que la Asamblea Nacional cierre su período de sesiones ordinarias, el pulseo político entre las diferentes bancadas se centra en el próximo contralor general de la República, figura que el Legislativo debe escoger.

El oficialista Partido Panameñista impulsa al empresario Federico Humbert Arias, quien ayer presentó sus documentos, mientras que un sector del Partido Revolucionario Democrático (PRD) postulará a Bernabé Pérez. En tanto, los votos en Cambio Democrático (CD), partido del expresidente Ricardo Martinelli, estarían divididos de acuerdo a fuentes políticas.

Las negociaciones secretas de los últimos días garantizarían los votos para Humbert Arias, uno de los donantes de la campaña política que llevó al poder a Juan Carlos Varela. En el partido gobernante se afirma que cuentan con al menos 12 votos del PRD, y otros cinco de CD.

Pero, desde ya, hay miembros de la bancada perredista que han dicho públicamente que no votarán por Pérez. “Yo no voy a votar por Bernabé Pérez, él es el candidato del gobierno que acaba de pasar [de Martinelli], él no es el candidato del PRD”, aseguró recientemente el diputado Javier Ortega.

45 ciudadanos presentaron su currículum para el puesto.