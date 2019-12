Salud Hernández, en paradero desconocido

La periodista colombo-española, Salud Hernández Mora, seguía anoche en paradero desconocido. Las autoridades colombianas señalaron más temprano que hasta el momento no había elementos para afirmar que la comunicadora hubiese sido plagiada en un paraje rural al norte del país, donde hacía una investigación.

Las fuerzas de seguridad colombianas continuaban anoche la búsqueda de la reconocida periodista española Salud Hernández-Mora, quien el fin de semana desapareció en una zona del departamento de Norte de Santander cuando realizaba labores de su oficio.

Hernández-Mora, que vive desde hace varios años en Colombia, tiene nacionalidad colombiana y es corresponsal del diario español El Mundo y columnista del periódico El Tiempo de Bogotá.

La periodista estaba en la zona de El Tarra desde el miércoles realizando un trabajo periodístico.

En El Tarra, en la inestable región del Catatumbo en el noreste del país y en la frontera con Venezuela, tiene fuerte presencia la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, comentó a la emisora local Blu Radio que Hernández-Mora desapareció en una zona donde aparte del ELN también tienen presencia las también rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bandas criminales y grupos narcotraficantes.

Hernández-Mora es famosa por sus críticas al Gobierno y a los procesos de paz con las FARC y el ELN.

El presidente Juan Manuel Santos había ordenado a las fuerzas militares y de policía darle prioridad a su búsqueda.

“Salud Hernández ha sido una periodista muy importante en este país... Le he dado instrucción a la fuerza pública que tiene que desplegar todos los esfuerzos necesarios para ubicarla”.

El ejército envió un grupo de fuerzas especiales a la zona al igual que otro grupo de la policía antisecuestro.

En declaraciones a periodistas ayer en Bruselas, el canciller español José Manuel García-Margullo explicó que las autoridades españolas están en contacto con las colombianas para intentar encontrar a Hernández-Mora.

Testigos dijeron al periódico que la comunicadora fue vista por última vez el sábado mientras discutía fuertemente con un sujeto no identificado antes de subir a una motocicleta con rumbo desconocido.

El Ministerio de Defensa colombiano señaló en un comunicado que Hernández-Mora no pidió protección de la fuerza pública y se encontraba en El Tarra “desde hace unos 20 días efectuando un trabajo de campo afín a su profesión”.

Roberto Pombo, director de El Tiempo, en diálogo con RCN radio, explicó que “hablamos con ella por última vez el pasado viernes. Ella anunció que se iba a la zona de El Tarra a hacer unas crónicas alrededor de un proceso que se estaba dando de protestas por la desaparición de unos muchachos campesinos y me anunció que no iba a publicar su columna del domingo porque tenía problemas de comunicación y que no podía conectarse al computador”.

Pombo agregó que a Hernández-Mora siempre le ha gustado trabajar sola y “normalmente ella va a unos sitios muy apartados y de muy difícil comunicación y la alarma se da por cuenta de quienes mencionan que ha desaparecido. Es gente de la región. Por eso nos comunicamos con las autoridades”.