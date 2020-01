Secuelas de un río envenenado

CRISIS EN AZUERO

La contaminación del río La Villa con atrazina ha dejado secuelas en Los Santos y Herrera: personas con problemas de salud, pérdidas económicas y mucho miedo.

El último reporte de las autoridades ayer daba cuenta de que si bien habían bajado los niveles del herbicida en el agua, aún esta no es apta para el consumo humano.

Recordaron que los niños menores de dos años no deben ser bañados con el líquido que está saliendo del grifo.

Hoy se cumplen siete días desde que el Gobierno, a través del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), advirtió que no se podía beber el agua de las potabilizadoras Rufina Alfaro, de La Villa, en Los Santos y Roberto Reina, en Chitré, Herrera, debido a la contaminación del río La Villa.

Sin embargo, una denuncia anónima advirtió por primera vez, a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que el río estaba contaminado el 20 de junio, es decir, hace 17 días.

Durante este tiempo la crisis sanitaria y ambiental que atraviesa Azuero ha sido resentida principalmente por pobladores que viven en comunidades de extrema pobreza, que no tienen cómo comprar agua embotellada cuando la que adquirió el gobierno no les llega. Incluso, hay áreas donde los carros cisterna no van porque las vías de acceso están en malas condiciones.

Según reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en Herrera los corregimientos afectados fueron Chitré cabecera, La Arena, Monagrillo, Llano Bonito y San Juan Bautista. Mientras que en Los Santos: Guararé cabecera, El Espavé, La Enea, La Villa cabecera, Los Olivos, Llano Largo, Santa Ana, Las Tablas cabecera y El Cocal.

En estos lugares el Idaan continúa suministrando agua contaminada con atrazina desde las plantas potabilizadoras para actividades rutinarias en el hogar como lavar y fregar, pero no para consumo.

Durante un recorrido por el río La Villa que realizó este medio, todavía se pueden observar niveles de turbiedad en las tomas de agua de ambas plantas. No obstante, a lo largo de su cauce continúan las actividades agrícolas en las que constantemente se usa la atrizina.

A raíz de ello la comisión interinstitucional del Gobierno que hace frente a la crisis sanitaria tomó la medida de suspender el uso de este herbicida en la cuenca del río La Villa. A la vez el Ministerio de Desarrollo Agropecuario analizará las medidas para mitigar los efectos del mismo.

Informes del Idaan indican que cuando empezó la crisis del agua en la región de Azuera era de 40 partes por billón.

Ahora los últimos reportes, según Agustín López, director de la entidad en Herrera, estaban entre 13 y 16 partes de atrazina por billón, lo que es considerado como un nivel alto tomando en cuenta estándares internacionales.

Por ejemplo, en Estados Unidos el nivel permitido es de 3 partes por billón, en la Unión Europea de 0.1 parte por billón, la Organización Mundial de la Salud establece 2 partes por billón y en Canadá 5 partes por billón.

Francisco Cedeño, un agricultor de Pesé, Herrera, sostuvo que las autoridades han descuidado el río, ya que siempre su corriente presenta un color extraño. “A lo largo del río hay muchas empresas y no controlan sus actividades”, aseguró Cedeño, quien está inquieto porque él y su familia desconocían la contaminación y consumieron el agua durante ocho días.

Aunque menciona sentir malestares estomacales y comezón, espera que esos síntomas no pasen a mayores, tal como ha sostenido el Ministerio de Salud.

Las autoridades han asegurado que el herbicida tiene un “bajo nivel tóxico” y solo impactaría al ser humano si se consume por varios meses seguidos.

Mientras Cedeño miraba el afluente, expresó que el río La Villa está envenenado y le tomará tiempo recuperarse. De la misma manera considera que a la población de Herrera y Los Santos (100 mil afectados) le llevará días volver a consumir un agua potable y confiable.

ESCUELAS ABREN

Los centros educativos, incluyendo las universidades de los distritos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, retornarán a clases mañana, lunes.

El presidente, Juan Carlos Varela, quien regresó ayer a Chitré, aseguró que habrá la suficiente cantidad de agua para que los estudiantes, docentes y administrativos reciban una botella de 600 mililitros por día cada uno.

En total 52 escuelas en las áreas afectadas por la crisis estaban paralizadas.

Asimismo el mandatario informó que hasta la fecha se han gastado alrededor de 500 mil dólares en esta emergencia.

Un afluente huérfano

Para organizaciones ambientales, lo que sucedió con el río La Villa es el resultado del abandono en el que están las principales cuencas hidrográficas de Panamá. Un problema que ha llevado al desmejoramiento de la calidad del agua.

Solo el año pasado, Anam solicitó un presupuesto de $50 millones para 2014, pero el Gobierno le aprobó $30 millones. Dentro de esos fondos que fueron reducidos se encontraba el proyecto de reforestación de 300 hectáreas en Azuero que contempla conservar la cuenca del río La Villa.

La idea era recuperar el afluente bastante impactado por la deforestación y contaminación durante los últimos 10 años, pero no se le prestó atención al tema y no se destinaron los fondos.

Para Antonio Chang, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), hay que hacer un llamado de atención a las autoridades, sociedad civil y al sector privado sobre la situación de contaminación y de la mala gestión de los ríos de Panamá.

De acuerdo con Chang, los afluentes están siendo afectados por la extracción de piedras, aguas residuales, concesiones de hidroeléctricas sin una estrategia, plaguicidas, agroquímicos, basura residencial, minería y otras fuentes tóxicas.

“Esto demuestra que la situación existente en el río La Villa es solo la punta del témpano de una crisis nacional de nuestros ríos y de nuestra agua potable que afecta a todo el país y que requiere como solución a largo plazo el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental, el cambio de los patrones productivos y de consumo en el país, así como también una nueva cultura ambiental”, subrayó el activista.

Ahora mismo el Ciam está apoyando en el área de los derechos ciudadanos a las comunidades afectadas en la península de Azuero, para defender sus afluentes tanto en el caso del río La Villa, como en el río Parita, en riesgo por un relleno sanitario municipal y los ríos de la región de Tonosí amenazados por la minería metálica a cielo abierto.

Todos estos ríos son claves para el consumo humano, el desarrollo agrícola y la economía de la región.

En lo que respecta a la ciudad de Panamá la situación es más inquietante. Los últimos reportes de Anam revelan que el 53% de los ríos evaluados y localizados posee aguas contaminadas o de mala calidad. Entre ellos están los ríos Matasnillo, Curundú, Juan Díaz, Tocumen, y ahora el de Pacora, pese a que está a más de una hora de la capital, por la extracción de arena y piedra.

En tanto, Rita Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, manifestó que esta crisis con el río La Villa debe servir de “arranque” para un proceso de recuperación de muchas cuencas del país. (Con información de Vielka Corro R. )

ENFOQUE

´Otras regiones deben mirarse en ese espejo´

Stanley heckadon*

Peligro.La situación que ha salido a relucir en la cuenca del río La Villa es el resultado de un desastre anunciado. Desde la década de 1970 se realizaron en Panamá, a través del desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (Inrenare), junto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica, evaluaciones de las principales cuencas de este país. En ese entonces se advirtió que esta cuenca estaba siendo muy poblada, se desarrollaba mucha producción agrícola y ganadera, adicionalmente ya esos ríos en provincias centrales estaban muy alterados por el hombre. Había una deforestación casi total de sus cursos medios, y en las partes bajas solo quedaban los manglares. Solo quedaba algo de montañas en las cabeceras, por lo que se recomendó que era de vital importancia que los municipios, las gobernaciones, los agricultores y las empresas cuidaran las cabeceras de estos ríos. No se podía tener actividades que llevaran a un deterioro mayor de las aguas y era necesario controlar el cultivo de arroz, ganadería, cría de puerco y otros, pues todos los desechos iban a parar a los cauces de los ríos. Ni las empresas ni las municipalidades asumieron que esa era su responsabilidad. Ahora ocurre lo que tenía que pasar y eso lo veremos con más frecuencia. A este ritmo se va a llegar a la pérdida de la calidad del agua de los afluentes, lo que significa que ni siquiera se va a poder potabilizar y eso es una tragedia. Definitivamente son bastantes los ríos, especialmente los de la vertiente del Pacífico, desde el distrito de Chame hasta la provincia de Chiriquí, los que van a correr con la misma suerte. Lo que hoy acontece en el río La Villa es para que otras regiones se miren en ese espejo.

*Científico del Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian.