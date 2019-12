‘Siempre he sido independiente’

DESARROLLO URBANO

Antonio Docabo asumió su puesto como nuevo director de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá, el pasado 4 de mayo.

Su designación, en reemplazo de Gonzalo Barrios, ha sido cuestionada por miembros de la Red Ciudadana Urbana, quienes alegan que su selección no fue “transparente”, además de que es miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), lo que afirman “no garantiza” su independencia al frente de esa dirección.

No obstante, Docabo asegura que “siempre” ha sido independiente y tiene un plan de trabajo basado en la “transparencia”, con la que prevé modernizar los servicios en la Dirección de Obras y Construcciones.

¿Cuándo fue contactado para ocupar el cargo?

A nosotros nos contactaron cuando el arquitecto Gonzalo Barrios anunció su renuncia –en marzo pasado– y al igual que varios arquitectos, que llevamos muchos años en el tema del diseño de la construcción, sentía inquietud de cómo se estaban dando los procesos en la entidad.

¿Qué exactamente le inquietaba?

Yo creo que el tema más importante es que hay que agilizar los procesos y entrar en la era de la digitalización para modernizar el departamento.

¿Qué papel tendrá la Dirección de Obras y Construcciones?

Estamos con la intención de mejorar la relación entre todos y buscar la forma de que los trámites sean un poco más expeditos, y hacer cumplir todos los requisitos que entrarán a regir a partir del próximo 15 de julio con el Acuerdo No. 193 de diciembre de 2015, que regula los permisos de construcción.

¿Qué fue lo peor que encontró en la Dirección de Obras y Construcciones?

Estoy muy contento de lo encontrado. A diferencia de lo que muchos pensaban, puedo decir que lo mejor hallado en la dirección es un personal bastante dispuesto a hacer el cambio.

Hay una percepción de corrupción en esa institución. ¿Cómo lo ve usted?

No siento que el tema de la percepción de corrupción sea el mayor problema. El principal reto es lograr ser un coordinador de ventanilla única, pues es ahí donde están todos los estamentos vinculados a la aprobación de planos. Unas 10 entidades están ligadas a este tema, por lo que será una gran desafío.

¿Cómo recuperará la confianza de las personas?

Se trabaja en un plan que permita monitorear en tiempo real el estado de cada plano, estamos estableciendo los tiempos que deben estar en cada departamento y fijando los requisitos. Al tener esto funcionando, las coimas deben desaparecer.

¿En qué basará su gestión?

Nuestro trabajo estará fundamentado en la transparencia, con la finalidad de garantizar a toda la ciudadanía el acceso a la información que manejamos, agilizar los trámites y eliminar la discrecionalidad en los diversos procesos.

De este plan ya se ha escuchado antes. ¿Cuál es la diferencia con usted?

Ese ha sido el plan siempre, y la verdad es que se ha adelantado dos años de trabajo, pero entré a mejorar y terminar lo que se ha hecho y garantizar que antes de lo que se espera se vean los resultados, si no lo logro, esta sería una gestión fallida.

¿Cuál será el destino de los proyectos que han sido rechazados por los residentes en diferentes corregimientos?

Nosotros sabemos el estatus de algunos, pero la mayoría está fuera de nuestras manos. Están en la Corte Suprema de Justicia o esperando decisión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Al final del día no tengo ni siquiera la discrecionalidad de tomar la decisión en estos temas, pues mi trabajo es verificar que cumplan.

Hay vecinos en espera de respuestas. ¿Cuál es el mensaje para ellos?

Nosotros tenemos que apegarnos a la ley, y cuando digo esto no me inclino ni a favor de los promotores, ni puedo decir que voy a hacer todo lo que solicitan los residentes. Definitivamente se va a escuchar.

Nosotros no podemos frenar un proyecto sin tener todas las pruebas. Reconozco que hay proyectos conflictivos que se están revisando de una forma diferente, pero nuestra entidad debe simplemente coordinar, ya que no podemos ir más allá, ni extralimitarnos tomando decisiones, y menos manejar las aprobaciones bajo un criterio personal.

Se cuestiona que usted fue escogido directamente y no fue electo mediante un proceso de postulación abierto y transparente.

Somos muchos arquitectos y profesionales que si bien quisiéramos ayudar y aportar con nuestro gremio no estaríamos dispuestos a exponernos a una terna para ser electos. Creo que eso se hubiese prestado para algo político, y eso es algo que en lo personal no me interesa.

Algunos sectores dudan de su independencia porque forma parte de la Capac.

Me he manejado de manera independiente a grandes promotores, a través de la empresa en la que trabajo con mi familia, sin debernos a nadie. Este es un reto profesional y personal que acepté, porque se me dio la oportunidad y no porque yo lo estaba buscando. Siento que puedo dejar un legado.