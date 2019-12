Suspenden títulos de Balboa

La Bolsa de Valores de Panamá suspendió la negociación de bonos corporativos emitidos por Strategic Investors Group, matriz de Balboa Bank & Trust, en dos series que suman 15 millones de dólares.

También suspendió el derecho a operar un puesto de bolsa a Balboa Securities y la negociación de las acciones comunes emitidas por Balboa Funds 1513.

Estos movimientos siguen a las tomas de control administrativo del banco y de la casa de valores por parte de las superintendencias de Bancos y de Valores, luego de las acusaciones que hicieran las autoridades de Estados Unidos al Grupo Waked. Uno de los mencionados en el escándalo, Gazy Waked, reveló que desde ayer renunciaron a la junta directiva de Balboa Bank, y que sus acciones las pusieron en venta. “Nosotros éramos accionistas y ya renunciamos a la junta directiva y ya estamos negociando para vender nuestras acciones, para no afectar a terceros”, afirmó. Aseguró que su tío, Abdul Waked, no tiene relación con el banco. “Él no tiene nada que ver con Balboa Bank. Los que son dueños, somos nosotros, éramos accionistas y renunciamos”.