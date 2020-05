‘A falta de argumentos, desvían la atención’: Annette Planells

KNOCKOUT

¿Por qué con este gobierno Movin es más duro de lo que fue con la gestión Varela el primer año?

Porque ellos todavía no se habían desbocado así. Pero también les criticamos el nepotismo, los bonos a los diputados y las licitaciones de Odebrecht.

Tres prácticas negativas que este gobierno paró.

La manera de nombrar magistrados y procurador, y echan para atrás.

Tres negativas que siguen igual.

No igual, peor: nepotismo, nombramientos políticos, reciclaje de diputados no reelectos y falta de transparencia.

Un ‘mea culpa’ de Movin.

Apoyar a Varela sin exigir de antemano la no contratación de empresas corruptas y nombramientos transparentes.

Según Zulay Rodríguez, Juan Carlos Varela benefició a su familia. ¿Eso es cierto?

Mi familia ha sido maravillosa; no es justo que sufran ataques por mi decisión de opinar. Que se meta conmigo.

¿Qué tiene de cierto esa acusación?

Que la finca de la familia de mi esposo fue invadida y el gobierno, para no desalojar a los invasores, se las expropió con dos avalúos de diferentes entidades del Estado. De ahí a corrupción, no. La prueba es que solo lo dice desde el pleno, porque si lo hiciera afuera sería demandada.

¿Cuánto de lo que ella dice es cierto?

Ella agarra un hecho, lo tergiversa y le suma mentiras para alimentar agendas populistas. Por ejemplo, llamarte a ti colombiana, porque viviste en Colombia.

Se les acusa de querer cogobernar.

A falta de argumentos para responder por sus acciones, desvían la atención.

¿Movin es una ONG, un movimiento político o un partido sin formarse?

Un movimiento político.

¿Diferencia entre eso y un partido?

Los movimientos impulsan temas. Los partidos buscan el poder.

¿Se van a convertir en partido?

No. Podríamos inscribirnos en uno o hacer uno nuevo, pero eso no sería Movin. Queremos transparencia, no poder.

¿Se sentirían satisfechos si el gobierno les consultara las decisiones?

A todos los sectores. Incluyéndonos, sí.

¿Cuál es la diferencia entre eso y cogobernar, o ser asesores?

La responsabilidad siempre será de ellos. Pero habría más debate de ideas.

Si los llaman para ser asesores en temas de transparencia, ¿aceptan?

Sí, claro.

¿Usted tiene aspiraciones, o ‘de esa agua no beberá’?

Pude haber corrido a diputada y hubiera salido, pero aporto más desde aquí.

¿Foco es el medio de Movin?

No. Es un medio independiente donde hay jóvenes de Claramente, La Puerta del Horno, El Ñeque y Movin.

¿Quién lo financia?

A través de donaciones.

¿Foco ha tenido más efecto en el gobierno o en la sociedad?

Sociedad, que presiona al gobierno.

¿Aquí molesta la corrupción o molesta depende de quién sea el corrupto?

Depende de quién sea el corrupto.

Los acusan de representar al poder económico. ¿Su lista de donantes?

En nuestra web. Y, ¿quién señala al poder económico? ¿La dueña de los lingotes de oro y el dueño de una cadena de supermercados? ¿Cómo comerse ese cuento?

¿Stanley Motta dona o no dona?

No ha donado, pero bienvenido sean él y todos los que no pidan favores a cambio.

¿Por qué donarían a Movin sin esperar nada personal a cambio?

Están preocupados por el país. Porque en el descalabro perderemos todos.

¿Qué es Movin para el gobierno?

Una piedra en el zapato, como todo el que señale lo que está mal.

¿El gobierno cree que lo está haciendo bien o solo le queda aparentarlo?

Estar en el gobierno los aísla de las críticas; cuando salen vuelven a apreciarlas, porque son a otros.

¿Por qué Movin no cambia de voceros? ¿No hay más gente?

Sí hay, pero salir quita tiempo y tiene repercusiones; no todos pueden asumirlas.

Sus críticos cuestionan su silencio cuando Carlos García estuvo en la Contraloría, porque Freddy Humbert era Movin. ¿Qué responde a eso?

Nos enteramos del vínculo con Gaby Btesh por la noticia en La Prensa.

¿Él entró a la Presidencia como portero o como guardaespaldas?

No sé, pero qué triste papel.

Opinión de Humbert como contralor.

Desperdicio.

Se les cuestiona la defensa a ultranza a Kenia Porcell. Tres errores graves de ella.

Acercamiento con Varela, comunicación y no haberse apoyado en la opinión pública. Pero fue muy valiente: se enfrentó a los que siempre se salen con la suya.

Y, ¿la selectividad?

No me parece.

Juan Carlos Muñoz: ¿chivo expiatorio o responsable?

Corresponsable.

¿Con quién?

Con [José Gabriel] Carrizo. Como ministro puede delegar la tarea, mas no la responsabilidad.

¿Separarse es imperante o basta con ser más transparentes?

Es imperante que se separe. Su sola presencia ahí entorpece la investigación.

¿Ya están siendo transparentes?

No. Hay publicados solo como $20 millones de los $183 millones que han asignado.

¿No subieron algunos contratos porque eran ‘fakes’ o escandalosos?

No todos pueden ser fake. ¿Dónde están los geles que ya debieron estar entregados? ¿En la bodega de los bates?

Ellos alegan que es un problema de comunicación, no de transparencia.

Y, ¿por qué no han cambiado a los de comunicación? Los han reforzado, y tampoco sabemos con quiénes ni cuánto nos ha costado eso. De nuevo: transparencia.

¿Qué debería ser público y no lo es?

Las órdenes de compra, los beneficiarios del vale y los miembros de las mesas.

Laurentino Cortizo, ¿ojos que no ven o que no quieren ver?

Ojos que le duelen ver lo que está viendo. Ojalá tome la decisión correcta y lo haga pronto. Su legado depende de ello.

¿Él es parte de las compras dudosas?

No creo.

Entonces, ¿por qué tiene a su lado a gente de dudoso manejo?

Fidelidad mal comprendida. Si no hace nada, la responsabilidad es de él.

Cortizo para goles. ¿Eso basta o sin despedir a los responsables no sirve?

No basta: debería despedirlos. Pero el Ministerio Público , ¿dónde está? A estas alturas Muñoz debería estar por lo menos indagado.

El procurador Ulloa, ¿silenciado o cauteloso?

Cómodo.

El gobierno piensa que Movin está detrás del #GabyRenuncia…

No lo inventamos: lo apoyamos. El que usamos más es #SinCarrizoPorFavor.

¿No hay una fuerza política detrás?

La fuerza de la indignación.

Quitarle a la Presidencia las compras. ¿Castigo o protección a Gaby Carrizo?

Ambas. Pero es insuficiente. Debe irse.

¿Por qué Ricardo Martinelli y su gente defienden a Carrizo?

No sé, pero estoy tan preocupada como tú. Y también lo debería estar Cortizo.

¿Qué la hace sentir que ahí hay pacto?

El señalamiento de ‘golpe suave’ de Blandón padre, la abierta defensa de Martinelli, Zulay dejó de atacar a Carrizo y los tuits contra Movin de cuentas de Martinelli, call centers y funcionarios al mismo tiempo y con el mismo hashtag.

Los ‘call centers’ más organizados.

Los de la última combinación. La pregunta es quién los estará pagando.

Dirán que es orgánico, como Movin...

Que disimulen el acento mexicano.

Dudas que quedan de la moratoria.

Y, ¿el veto parcial? ¿Qué vetaron?

El mensaje de Pedro Miguel González en la conferencia de la moratoria.

Tanque de oxígeno para Carrizo.

Y, ¿la ausencia de los demás partidos?

Hubieran sido un balde de agua para ese tanque de oxígeno.

Mensaje de la presencia de los diputados ese día, pese a que les vetaron sus leyes.

¿Qué les habrán ofrecido a cambio?

La sonrisa de Zulay pese al veto de su ley: ¿genuina o ‘alineada’?

Ninguna. Ella solo se alinea con sus intereses. Algo nuevo debe estar tramando.

Movin financió candidatos. De los cinco diputados ‘independientes’, ¿cuántos son independientes?

Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez.

Consejo a Silva, candidato de Movin.

Que se indigne más a menudo.

Y, ¿a Juan Diego?

Que no se deje usar.

Opositores. ¿Quién lo hace bien?

Todos han caído en el discurso fácil.

¿Alguno lo hubiera hecho mejor que Cortizo en esta crisis?

La verdad, no creo.

Hospital modular. Su anotación.

No lo han publicado en Panamá en Obras; no sabemos el costo total ni cómo las empresas cotizaron antes de que anunciaran siquiera el proyecto.

Contrato con Mercadeo Integral.

Caro y con grave conflicto de interés.

Venta de los activos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

Peligroso hacerlo ahora y sin comunicar ni abrir la discusión del programa. Ojo con un estallido social.

La declaración de ‘recibimos las finanzas como las de Enron’.

Irresponsable. ¿Comparar un delito financiero internacional con las finanzas de un Estado que sigue operando? Y, ¿la denuncia? Fuera de que puede poner en peligro préstamos y calificaciones país.

Contraloría. ¿A la altura de los goles?

Ha sorprendido positivamente.

Los funcionarios menos alineados.

Carrizo, Jorge Miranda y [Enrique] Lau.

Lo más cuestionable de la Asamblea de Marcos Castillero.

El retroceso en transparencia, la burla de las modificaciones al reglamento interno, los gastos excesivos y el terrible manejo de las reformas constitucionales.

¿Aquí hay más goles con o sin fútbol?

La ‘sele’ ni sabe.

Confianza ciudadana, ¿podrán recuperarla o ya es tarde?

Solo si sacan a Carrizo rápido.