En abril se licitará nueva Facultad de Medicina

Autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá culminaron el plan funcional de las nuevas instalaciones.

Enrique Mendoza, decano de la facultad, manifestó que tienen previsto llevar a cabo el acto público en abril, y a más tardar a finales de 2018, la obra —con un costo de $70 millones— debe estar operativa.

En 1951 la facultad se creó para albergar a 200 aspirantes a médicos y ahora acuden casi 2 mil alumnos. Las instalaciones están deterioradas, ya que hay filtraciones, pisos dañados Ultiman plan funcional de facultad Ultiman plan funcional de facultad

ROSALÍA SIMMONS

E l proceso para la construcción de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) registra sus primeros avances, pues ya se concluyó el plan funcional con las necesidades de aulas, laboratorios y equipos.



El documento será entregado este lunes a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) para que se inicie la elaboración del pliego de condiciones para la licitación del diseño y construcción de la obra.



La edificación se hará sobre un terreno de 5.5 hectáreas en Chivo Chivo, corregimiento de Ancón, justo al lado de donde se levanta la Ciudad de la Salud (ver mapa).



Tomás Sosa, arquitecto asesor de la Facultad de Medicina, explicó que para confeccionar el plan funcional, por tres años investigaron en otras facultades de medicina de la región y visitaron universidades de Estados Unidos para conocer modelos y sus estándares.



“Se ha hecho un programa funcional de arquitectura muy detallado para lograr un mejor diseño, que contempla espacio por metros cuadrados, necesidad de equipo, cantidad de personas que ocuparán cada zona y el tipo de necesidades técnicas que cada espacio va a requerir”, detalló.



Las instalaciones se construirán en un espacio de 46 mil 584 metros cuadrados, cuatro veces más que la actual facultad en el campus central de la UP, en la avenida Simón Bolívar, que mide 11 mil 600 metros cuadrados.



Se prevé la edificación de dos auditorios, cafetería, biblioteca virtual, salón de profesores, salones de fisiología, microbiología, bioquímica, farmacología, medicina preventiva, social y familiar.



Además, deberá contar con laboratorios de bioquímica, nutrición, farmacología, laboratorio clínico, un centro de estudiantes, dirección de investigación y posgrado y cerca de 521 plazas de estacionamientos.



Sosa indicó que analizan la posibilidad de que se pueda habilitar un área para alojamiento de estudiantes.



EJECUCIÓN DE OBRA



Los 70 millones de dólares que se requieren para la edificación y equipamiento de la facultad serán suministrados por el Minsa, luego de la firma de un convenio de cooperación, en noviembre pasado, entre el titular del ramo, Francisco Javier Terrientes y el rector de la UP, Gustavo García de Paredes.



En ese sentido, Terrientes destacó que la responsabilidad de su entidad no es solo administrar los fondos, sino licitar los planos arquitectónicos bajo el concepto de arquitectura hospitalaria y de acuerdo con las necesidades.



Agregó que “la meta es lograr que en esta administración se concluya la obra” para que esté operativa.



Por su parte, Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la UP, señaló que tienen previsto realizar el acto público en abril y, a más tardar, a finales de 2018 debe estar construida y en funcionamiento.



Mendoza asegura que en realidad las actuales instalaciones se quedaron obsoletas y pequeñas para la cantidad de alumnos que a ella acuden.



La facultad fue creada en 1951 para 200 aspirantes a médicos, pero desde hace 20 años comenzó a formar a tecnólogos médicos (laboratoristas clínicos) y salubristas.



Igualmente, desde hace una década prepara a nutricionistas y técnicos en urgencia médica, así como a los radiólogos y expertos en salud ocupacional. Es decir, hay una población de casi dos mil alumnos.



VIEJAS ESTRUCTURAS



La actual facultad tiene problemas en las aulas y laboratorios.



Julio Chavarría, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá, expresó que hay salones en los que se reportan filtraciones en las paredes, pisos deteriorados y faltan equipos en los laboratorios.



En el lugar se pueden observar paredes con la pintura en mal estado, montones de sillas inservibles en las esquinas, salones sin acondicionadores de aire, laboratorios sin equipos y baños en mal estado.



“Queremos una facultad que vaya acorde a las necesidades de la formación de médicos en Panamá. No es posible que con mayores médicos en formación y ya en el sistema de salud tengamos la facultad en peores condiciones en comparación con las de otros países”, manifestó.



La construcción de esta nueva sede en la Ciudad de la Salud es “positiva”, ya que los servicios de salud especializados estarán cerca, lo que aseguraría las rotaciones de los futuros médicos para una formación más integral.



NECESIDAD INMINENTE



Domingo Moreno, miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), afirmó que actualmente “no ha habido la buena intención de llevar a la realidad la construcción de esta Facultad de Medicina, lo que ha repercutido en la disminución en la producción del personal de salud que requiere el país”.



Criticó la ubicación del proyecto porque está alejado de la ciudad y sin un medio de transporte que haga accesible la zona.



En tanto, el extitular de Salud Guillermo Rolla Pimentel coincide con Moreno en que la nueva facultad es una necesidad inaplazable.



Rolla Pimentel recordó que desde hace más de 50 años se habla de construir instalaciones para formar a los médicos.



Por su parte, Moreno manifestó que la realidad del país es que no solo enfrenta las carencias de insumo, equipos y medicamentos, sino de enfermeras, nutricionistas, tecnólogos y especialistas.



De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que debe haber 25 médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes, y Panamá tiene 29.2 por cada 10 mil habitantes, aunque su distribución no es equitativa.



Datos del Minsa indican que la situación es desigual según las provincias y comarcas. Ejemplo de ello se da en la comarca Ngäbe Buglé, cuyo porcentaje es de 2.7 y en Guna Yala, de 12.0.



Para la OMS, esta es una situación que debe ser atendida con suma urgencia y asegura que “la escasez de personal sanitario, su distribución geográfica desigual y los desequilibrios de la distribución de sus aptitudes suponen importantes obstáculos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, por lo que exhorta a los países del mundo a corregir esta situación.