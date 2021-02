AIG afina detalles para la fase dos de la vacunación

PANDEMIA

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) está adecuando la plataforma para cuando se ponga en marcha la segunda fase del plan nacional de vacunación contra la Covid-19.

Entre los cambios que se efectúan a la plataforma de registro del solicitante de vacunación está la habilitación de una opción para que los adultos puedan anotar si padecen alguna discapacidad que les impida movilizarse, con el fin de recopilar la información de la población a priorizar en la segunda fase, que incluye a las personas con discapacidad registradas en los programas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Luis Oliva, administrador general de la AIG, indicó que para finales de febrero habilitarán también la opción para que las personas puedan modificar su registro, en caso de que haya algún dato errado.

Oliva manifestó que una vez se conozca la fecha en que inicia la segunda fase se pondrá en funcionamiento la plataforma “Verifícate”, que permitirá a la población conocer detalles sobre su vacunación. Esta opción también estará disponible en Panamá Digital, acotó.

Específicamente, la persona conocerá la fecha, hora y centro educativo al que debe acudir para vacunarse.

Así avanza la logística para la segunda fase de vacunación

El reto de Panamá de inocular a 4.3 millones de personas contra la enfermedad Covid-19 implica una logística compleja y dinámica, muy similar a la puesta en marcha cada cinco años para las elecciones generales del país.

El Gobierno dividió el plan nacional de vacunación contra la Covid-19 en cuatro fases para llevar un orden y control a medida que lleguen al país las vacunas adquiridas a tres casas farmacéuticas de forma bilateral, así como mediante el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud.

La primera fase comenzó el pasado 20 de enero, con la llegada de 12 mil 840 dosis de la vacuna del dúo farmacéutico Pfizer/BioNTEch —de 450 mil adquiridas— que fueron utilizadas para el personal de salud en la primera línea de la lucha contra la Covid-19. La meta en esta fase es vacunar a 225 mil personas con sus dos dosis.

La segunda fase de inmunización aún no tiene fecha para la puesta en ejecución, pero la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) afina los detalles para que las personas puedan conocer mediante una herramienta la fecha, hora y centro educativo al que deben acudir para recibir la vacuna contra la Covid-19.

El administrador general de la AIG, Luis Oliva, explicó que una vez se conozca la fecha en que inicia la segunda fase habilitará la plataforma “Verifícate”, que permitirá a la población conocer detalles sobre su vacunación. Esta misma opción también estará disponible en Panamá Digital, acotó.

Sostuvo que las personas también podrán conocer la fase en la que serán vacunados a través de varios canales de comunicación: vía telefónica, correo electrónico, entre otras.

El equipo técnico de la AIG adecua la plataforma de registro del solicitante de vacunación Covid-19 para ofrecer a los adultos mayores la opción de anotar si padecen alguna discapacidad que les impida acudir al centro de vacunación, con el fin de recopilar la información de la población a priorizar en la segunda fase, relacionada con las personas con discapacidad registradas en los programas de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

Oliva subrayó que en este momento también se trabaja en la actualización del registro de vacunación por medio de Panamá Digital, en donde los ciudadanos podrán modificar su registro.

Añadió que a finales de febrero debe estar habilitada esta opción de actualización de datos, así como los quioscos en diferentes estaciones del Metro de Panamá y zonas pagas del Metro Bus para que más personas tengan acceso al formulario de registro del solicitante de vacunación Covid-19.

En otras palabras, brindar acceso a la población que no cuenta con internet o que no maneja muy bien la tecnología, para que esto no se convierta en una barrera que pueda llegar a retrasar el proceso de recopilación de información.

La maniobra para obtener la información de las personas residentes en las áreas de difícil acceso será mediante el padrón electoral, como se realiza para las elecciones generales.

Datos de la AIG indican que desde que se habilitó el registro el pasado 5 de enero, hasta la fecha, han completado el formulario más de 400 mil personas.

Herramienta clave

Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas, dijo en la Asamblea Nacional que a través de la AIG se llevará una base con datos generales de la persona (sexo, profesión, lugar de residencia, síntomas que presentó al ser vacunado, entre otros), así como el número del lote de la vacuna aplicada.

Añadió que la base de datos permitirá llevar una adecuada vigilancia por parte del personal de salud de la vacuna, luego de su aplicación en las personas.

Las autoridades tienen previsto habilitar mil 101 centros educativos en el país para la segunda fase de vacunación, de los cuales 161 estarán en el área metropolitana de la ciudad de Panamá para inocular a unas 160 mil personas mayores de 60 años, y 22 estarán en el distrito de San Miguelito, para inocular a 52 mil personas.

Los planteles deben tener internet para que quienes sean inmunizados puedan ser registrados en la plataforma que para estos fines mantiene la AIG.

También se habilitará un área de reposo, enfermería, logística, y contará con ambulancias para poder reaccionar ante cualquier emergencia que surja durante el proceso.

Hasta ahora, Panamá ha invertido $51.5 millones en la adquisición de las distintas vacunas: $36 millones a Pfizer/BioNTech, $11 millones 84 mil al sistema Covax, $4 millones 370 mil a AstraZeneca/Universidad de Oxford. Aún se está negociando la adquisición de 300 mil dosis a la farmacéutica Johnson & Johnson, las cuales serán para las comarcas y áreas de difícil acceso, ya que solo se requiere de una dosis.

Detalles del proceso de vacunación en la región de América Latina

La vacunación masiva contra la enfermedad Covid-19 comenzó en algunos países de América Latina a paso lento, pero con la esperanza de lograr reducir las hospitalizaciones y muertes por su causa.

En la región hay unos ocho países que ya están inoculando a su población, mientras que el resto no ha empezado o no ha difundido datos.

Panamá está en la lista de países de la región que comenzó a vacunar a su población, como muestra Our World in Data, plataforma desarrollada por la Universidad de Oxford, pero Chile es el país más activo en la campaña de inmunización: en promedio, 4.17 personas de cada 100 ya habían sido inyectadas el pasado 8 de enero, muy por encima de países vecinos.