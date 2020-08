Alvin Weeden: a Estados Unidos ‘le interesa el tiburón, no las sardinas’

KNOCKOUT

El excontralor Alvin Weeden habla del rol del gobierno en la pandemia, del papel de la Contraloría y de la extradición de Ricardo Alberto y Luis Martinelli Linares.

Sostiene que los hermanos Martinelli Linares estaban colaborando con las autoriades estadounidenses, cuando fueron capturados en Guatemala. Agrega que originalmente no estaban en el indictment (que permanece sellado, por orden de un juez federal), porque a Estados Unidos (EU) “le interesa el tiburón, no las sardinas”.

‘Panamá se volvió un santuario de corrupción’

Usted se proyecta como cercano a agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¿No se molestan de que usted se jacte de eso y cuente todo?

No, porque son verdades y no digo sus nombres. Son personas importantes.

¿Por qué conversan con usted?

Me tienen confianza y he participado como testigo en investigaciones allá.

¿Qué dicen sus fuentes de... Martinelli?

Es un sujeto de interés de la justicia norteamericana y de otros países.

¿Como cuáles?

España.

De los hijos de Martinelli.

Estuvieron colaborando. Conozco muchos detalles, pero no los puedo decir.

¿Cómo sabemos que no habla ‘paja’?

Bueno, será paja, pero hace fuego.

Si Estados Unidos estaba buscando a los hermanos Martinelli Linares, ¿por qué los dejó salir?

No tenían restricción para salir, porque estaban colaborando. De hecho, no estaban en el indictment, porque a Estados Unidos le interesa el tiburón, no las sardinas. Los incluyeron cuando escaparon.

¿Qué tanto colaboraron?

Tanto, que le llevaban al FBI gente con la que actuaron. Un exministro está en el indictment, porque ellos lo contaron y ayudaron a formular la prueba.

¿Pepe Suárez o Jaime Ford?

Uno de los dos. El familiar...

También involucraron a otro primo…

Así mismo.

¿No declararon contra el padre?

Sí. Contaron la conversa con Rabello y el papá, donde él los encarga de recibir los $28 millones de Odebrecht. Los hace testaferros. Ese es su vínculo con el caso. Ellos perdonan lo que sea, menos que uses su territorio y bancos para ilícitos.

¿Cómo terminará lo de los hermanos?

El mejor escenario es que el papá asuma la responsabilidad y negocie con Estados Unidos. Si no, serán extraditados y probablemente condenados. Ellos, a los que ellos delataron y el papá.

A ellos ya los tienen, pero a los demás no. Y el panameño no es extraditable…

Bueno, les quedará el juicio pendiente, como a Pedro Miguel González. Y mientras, Estados Unidos podrá aplicar la ley Clinton y sanciones de la OFAC, como a Waked. Dependerá de lo que haga él... Muchos ven imposible que se declare culpable. Yo no. En esto están de por medio sus hijos, sus empresas, empleados, proveedores, bancos…

¿Qué otro caso está investigando Estados Unidos?

No lo sé... Estamos proyectando muy mala imagen internacional. Panamá se ha vuelto un santuario de corrupción. Somos estropajo para limpiar baños.

¿Por qué los casos FCC, Odebrecht y otros avanzan más en otros países?

Porque en esos países hay justicia y no puedes comprar jueces y magistrados.

Odebrecht pide pagar su multa con lo que le debe el Estado. Su opinión.

Qué cómodo. No pierden ni liquidez.

Nadie después de Martinelli sería peor que él, decía. ¿Se comió sus palabras?

A Varela lo puedes acusar de mucho, pero no de llegar a esos niveles de corrupción. La voracidad de Martinelli no se compara a la de ningún político en la historia de Panamá. Varela no puso de contralor a su empleado ni socios ministros.

Y, ¿Gustavo Him?

Mantequilla. ATP es una oficina de departamento. Martinelli puso a su socio Suárez a manejar millones en proyectos.

¿Qué siente usted por Martinelli?

Desprecio y pena.

Acuerdo de Martinelli con Carrizo y Rojas. ¿Existe o es leyenda urbana?

Hay indicios. Hubo panameños que negociaron con asesores de Bukele para la entrada de los jóvenes a El Salvador…

Principio de especialidad: ¿válido o leguleyada?

Leguleyada. El que tenía que defender eso es Estados Unidos, no él. Y Estados Unidos lo niega.

Incapacidad médica de dos meses. ¿Jugarreta o estrés real?

No dudo de que esté estresado, sino del alcance de lo que hizo el psiquiatra... La prueba es que sigue yendo a la fiscalía. Así que sí tenía capacidad para ir.

¿Qué ha pasado con la Corte, que no se ha movido con el caso pinchazos?

No querían fallarle en contra por sus expectativas de poder. Ninguno de los magistrados es valiente, y miden mucho contra quién y cuándo actúan.

¿Cree que sus expectativas murieron?

Sin duda. Y aunque quisiera, ya no hay manera de que él gane una elección.

¿Por qué Ayú Prado tiene tanto poder? ¿Conoce muchos secretos o hace muchos favores?

Fiel sirviente al amo de turno.

Secuestro de ‘La Prensa’. ¿Qué busca?

Venganza. Satisfacer el resentimiento.

Y, ¿el de Kenia Porcell?

Igualito.

Su evaluación de Eduardo Ulloa. Facilitador, encubridor, prudente o...

Pudo reivindicar el MP y le faltó valor. No parece estar a la altura del cargo.

¿Para qué sirve el Parlacen?

Para nada. Desperdicio económico.

Su evaluación de Gerardo Solís.

Se maneja muy políticamente para ser contralor. Lo acusan y dice “no he pagado” o “no he refrendado”. Como diciendo “no pasó nada”. Claro que pasó.

¿Se sostiene en que él quemó facturas de partidas discrecionales del FIS? Él dice que ya ustedes aclararon eso...

No hemos aclarado nada. Eso se dio.

Hospital modular, aún sin refrendo.

Es ilegal. Tenía que haber refrendo antes de empezar la obra. ¿Dónde está?

Sicarelle.

No concibo cómo tienen un contrato para lavandería, sin tener lavandería. En este país hace años no hay Contraloría.

Su opinión de que el Ministerio de la Presidencia centralice las compras.

Quien debió centralizar eso fue Salud, no Presidencia. Ese manejo es absolutamente irregular. Y Contraloría, ausente.

Cayito García, ¿guardaespaldas o portero de Carrizo?

Facilitador. De qué, te puedes imaginar. Habiendo estado en dictadura y en Contraloría con Humbert...

¿Usted cree en Nito? ¿Piensa que él es víctima de su entorno? ¿Dejó de creer en él o nunca creyó?

Le falta mano dura. Cambiar el discurso por los actos.

¿Por qué despidieron a Turner?

No sé, pero se da en el mismo momento del vuelo de los hermanos Martinelli.

¿Por qué cree que Cortizo le tiró el salvavidas a Carrizo y a Sabonge? ¿Cree en ellos, les cree que no hubo irregularidades o es cómplice de ellas?

Un terrible error político. No pierdo la esperanza. Ojalá reaccione.

¿Cuál de los candidatos de 2019 lo hubiera hecho mejor que Cortizo?

Combatiendo corrupción, Lombana.

¿Qué porcentaje del fracaso del gobierno le atribuye a la capacidad, la la transparencia y la comunicación?

35% comunicación, 50% a transparencia y 15% a capacidad.

Endeudamiento. ¿Se justifica?

Un mal necesario. El problema es el uso. No se justifican los sobreprecios, las compras innecesarias ni la planilla.

Su opinión de que los funcionarios estén cobrando hasta los viáticos.

Deberían eliminar asesores, viáticos...

Y, ¿los que ganan doble salario?

Eso atenta contra la Constitución.

Lo primero que piensa: 2024.

Votaremos por el menos malo. Y como siempre, nos equivocaremos.

Gaby Carrizo.

Se deslució muy temprano.

Rojas.

Otro deslucido muy temprano. Si yo fuera presidente, ya él no sería asesor.

Defensora del Pueblo.

No existe. Una botella de $10 mil. Cualquier pelagato con $10 mil al mes, rectores con $12 mil, comisionados con $10 mil, asesores con $8 mil. ¿Qué es esto?

Abogados que auspician el mal comportamiento de sus clientes.

Aquí los títulos de abogado son patente de corso para muchos.

¿Qué opina de que Alexander no lidere la agenda económica y no alce su voz?

Yo hubiera renunciado.

¿En el PRD manda Benicio, Pedro Miguel, Carrizo o Cortizo?

Todos y nadie. Ahí depende del momento y los intereses.

Militarización, ¿mito o llegó el lobo?

Ese lobo llegó el día que empezaron a poner militares en la Policía.

¿Cómo usted, señalado de enriquecimiento injustificado, habla del enriquecimiento de otros?

Cinco años fui investigado por la DRP con la UAF, en gobierno perredé y con Pérez Balladares como denunciante, y se pudo demostrar mi patrimonio familiar. Tengo mi certificado de buena conducta.

¿Ya tiene bienes o todavía tiene todo a nombre de otros?

A nombre de familiares.

¿De dónde sacó la plata para comprarse cuatro apartamentos en Avenida Balboa a la misma vez?

Mi esposa sacó hipotecas en el Global.

Su respuesta a quienes le recuerdan el caso Samos.

Una novela de Noriega. Vas a Estados Unidos y no hay un expediente que diga caso Samos.

Aun se le cuestiona por el helicóptero hundido y los durodólares…

Esa pobre mujer era inocente. El helicóptero era privado; se hundió para cobrar el seguro.

¿Ha vuelto a ver a Chito Montenegro?

Lo vi en un restaurante y casi mete la cabeza en el plato.

Pero el que sangró fue usted…

De los arañazos, porque ni sabe pegar.

¿Aún piensa que Varela lo financiaba?

Varela me lo dijo. Le daba cajas de Seco.

¿Se arregló con Winston Spadafora?

Nunca. En el infierno.

O sea, que usted sabe que va para allá...

Yo puedo ir de visita.

¿Ya se arregló con Mireya Moscoso?

No. Es lamentable ella.

Y, ¿con José Miguel Alemán, con quien se peleó por la plata de Taiwán?

Nos saludamos.

Y, ¿con Ubaldo Davis, a quien llamó cocainero?

Con ese oportunista no hay chance.

Y, ¿a mí, por qué me tildó de lesbiana?

Bueno, tú me insinuaste que yo cobraba coima. Me preguntaste que por qué me llamaban el 10%. Yo sabía que era falso pero era para hacerte daño, porque tú me lo hiciste a mí. Sé que no hice bien.

¿En qué momento trabaja si se la pasa peleando por las redes?

Yo soy multifacético. Peleo y trabajo, toda la vida ha sido así.

¿Se considera rayado o tranquilo?

Sumamente tranquilo y cordial.

Cada vez el panorama pinta peor. ¿Eso hará que más o menos gente quiera entrar en política?

Menos. Cada vez hay más información y menos indignación. Nos damos gusto en Twitter y nos vamos a cenar. Un dedo sustituyó la consciencia nacional.